ДО МАТЧА

Соперники не прочь повторить свои достижения на чемпионатах мира. Шведы – взойти на пьедестал, как в США-1994, где они стали третьими. Швейцарцы – выйти в четвертьфинал, где их не было с 1954 года.

Из-за перебора желтых карточек скандинавы лишились ведущего полузащитника Себастьяна Ларссона, а их оппоненты – двух столпов обороны, Штефана Лихштайнера и Фабиана Шера.

Желто-синие заняли в своей группе первое место, разгромив 3:0 мексиканцев. Их не выбило из колеи обидное поражение от тогда еще чемпионов мира немцев. Швейцария осталась второй за Бразилией, ни разу не покинув поле на щите.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Уже к 10-й минуте форвард шведов Маркус Берг дважды бил из штрафной площади. В первом случае мяч пролетел далеко от ворот, во втором – был заблокирован защитником.

Швейцарцы почему-то вышли со свинцовыми гирями на ногах, явно уступая соперникам в движении.

На 28-й минуте мяч после удара все того же Берга в дальний угол в головокружительном броске парировал Ян Зоммер. Швейцария ответила симпатичной позиционной атакой, которую после стенки со Стивеном Цубером завершал Блерим Джемаили, но пробил над перекладиной.

Вскоре Эмиль Форсберг едва не открыл счет. Мяч рикошетом от стенки пролетел рядом со стойкой. Вратарь проводил его взглядом. Черная метка, тревожный звонок…

Перед перерывом уставший промахиваться Берг готов был устроить на поле стриптиз, едва не стянув с Йохана Джуру трусы.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Отдохнув, шведы продолжили активничать. Ола Тойвонен пробил из выгодной позиции чуть выше ворот.

На 66-й минуте скандинавское количество превратилось в качество. Получив мяч от подключившегося к атаке защитника Виктора Линделёфа, Форсберг на линии штрафной на замахе убрал Гарита Джаку и пробил. Прямо во вратаря, причем не сильно. Однако на пути мяча оказалась нога защитника Мануэля Аканджи. Этот рикошет стал для швейцарцев роковым.

Они бросились вперед, заставили соперников паниковать, а Форсберга превратиться во второго вратаря. Однако шведам в отличие от матча против Германии удалось выстоять.

На третьей добавленной минуте скандинавы едва не забили второй гол. Убежавшего к воротам Мартина Ольссона сзади снес Михаэль Ланг, за что получил красную карточку.

После консультации с видеопомощниками рефери назначил не пенальти, а штрафной. В противном случае пришлось бы отменять удаление.

Толванен проверил на прочность перчатки вратаря. Они устояли, как и минимальный счет. Шведы, как в 1994-м, – в четвертьфинале и на этом останавливаться не намерены.

Швеция – Швейцария – 1:0 (0:0)

Гол: Форсберг, 66

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Лустиг (Крафт, 82), Гранквист, Классон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90), Тойвонен

Швейцария: Зоммер, Джуру, Родригес, Ланг, Аканджи, Бехрами, Джака, Джемаили (Сеферович, 73), Шакири, Цубер (Эмболо, 73), Дрмич

Предупреждения: Лустиг, 31; Бехрами, 61; Джака, 68

Удаление: Ланг, 90

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ШВЕЦИЯ

Ольсен 6,0 Лустиг 5,5 (Крафт) 6,0 Линделеф 6,5 Гранквист 6,5 Аугустинссон 6,0 Классон 6,5 Свенссон 6,5 Экдаль 6,5 Форсберг 6,5 (Ольссон) 6,5 Тойвонен 6,5 Берг 5,5 (Телин) б/о

ШВЕЙЦАРИЯ

Зоммер 6,0 Ланг 5,0 Джуру 5,0 Аканджи 5,0 Родригес 6,5 Шакири 6,5 Бехрами 6,0 Джака 5,5 Цубер 5,5 (Эмболо) 5,5 Джемайли 5,5 (Сеферович) 6,0 Дрмич 5,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Линделеф – 6,5. Классно сыграл в обороне. Начал первую голевую атаку смелым заходом на чужую половину поля.

Гранквист – 6,5. Перехватил в штрафной все, что было можно. Хозяйничал у своих ворот.

Форсберг – 6,5. Чаще всех обострял игру у чужих ворот. Забил гол.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Андерссон – 6,0. Швеция предстала привычно организованной командой. За десять минут до конца тренер укрепил свой правый фланг, где у соперника играл Родригес, выпустив Крафта вместо Лустига.

Петкович – 4,5. По ходу турнира тренер в ответе на вопрос корреспондента «Советского спорта» так описал действия своей команды в атаке: «Мы играем в организационный хаос. С Шакири в главной роли». Против Швеции данная модель не сработала, а альтернативного варианта специалист не нашел.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Форсберг =

После удара Форсберга из-за пределов штрафной мяч попал в ногу Аканджи и отправился в сетку.