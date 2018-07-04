Существовал в прежние времена такой жанр школьного сочинения: «Как я провел лето». Главный редактор «Советского спорта» решил выступить в подобном же жанре, описав впечатления о неполных сутках пребывания в Санкт-Петербурге на матче Швеция – Швейцария (1:0).

Карточная система, обслуживание по талонам – это не только негативная примета плановой экономики. Все это в большом количестве есть на таких турнирах, как чемпионат мира. Аккредитованные журналисты получают талончики в микст-зону, талончики на пресс-конференции, «проходки» на медиа-трибуну с номером стола и т.п. Понятно, что достаётся не всем желающим, но это уже детали – в целом система исправно работает. И на всех талончиках – номер матча. Так вот, получив в Питере на игре Швеция – Швейцария талончик с обозначением «№55», поразился неожиданной мысли: так уже к финишу все катится! Матчей 64, пошел отсчет последнего десятка.

Из всех городов чемпионата, где мне удалось побывать во время чемпионата мира, самое удручающее впечатление оставил Санкт-Петербург. Я не о красотах города и уж точно не о горожанах, а о том, что меняется в городской логистике в дни игр. (И попутно оговорю, что данный материал – плод моих личных впечатлений, а не выверенная и сбалансированная позиция газеты. Коллеги рассказывают, что в Самаре и Кенигсберге есть вещи пострашнее, но в Самаре во время чемпионата не был, поэтому сравнивать не могу).

Когда я попытался уточнить утром на Московском вокзале на многочисленных стойках у волонтеров, какие существуют шатлы до стадиона и обратно, выяснилось, что от вокзала до арены на Крестовском на шатлах – ну никак не добраться: часть маршрутов соединяет аэропорт в Пулкове со стадионом, часть – окраины города со стадионом (который и сам-то не очень в центре). Кому пришло в голову составить маршруты именно таким образом и с какой целью, не понятно.

Добраться на такси до стадиона не вышло: многочисленные блок-посты, каковых не видывал ни в одном из городов чемпионата, проверки, а потом все равно тебя высаживают за 3 километра до стадиона.

Укрылся от дождя на ближайшей автобусной остановке. Две симпатичные юные шведки начали атаковать:

– Когда следующий автобус будет? Он до стадиона идет?

Признаюсь, понять было невозможно: ни навигации, ни каких-то элементарных обозначений.

– У Вас же вон аккредитация! Вы тут работаете? И не знаете, как автобусы ходят?

На автобусе мы преодолели почти половину оставшегося пути. За 1700 метров до стадиона нас высадили, сказав, что в дни матча дальше пешком. Последние 20 минут под проливным дождем дались очень тяжело.

Кстати, симпатичных шведок встретилось в этот день немало. Рано утром я ехал на автобусе Нарва – Санкт-Петербург, так как во все рейсы загружалось столько шведов, сколько в последний раз местные края видели, наверное, во время Петра I, когда случались все эти «швед, русский колит, рубит, режет». А вот шведок явно в этот раз случилось больше.

Пустые места все-таки зияли на фан-секторах с обеих сторон. Не критично много, но все-таки хватало пустот. Сами болельщики признавались, что не рассчитывали из группы с Германией и Мексикой выход с первого места, а когда это стало реальностью, билетов было уже не достать, либо они подскочили до астрономических высот. Позволить себе смогли не все желающие.

Сам матч описывать нет смысла – игра была не самая выдающаяся, а под самый занавес матча, убаюканный вязким и неритмичным характером встречи, «поплыл» даже арбитр.

Не очень понятно только, почему зал для пресс-конференций сооружен в такой дали от чаши стадиона. То, что медиацентр может быть вне периметра – к этому многие привыкли. В конце концов, вместительные «Лужники» – не в каждом городе. Да и простаивать в обычное время будут такие пространства. Но почему зал для пресс-конференций на «Крестовском» вынесен так далеко, что сначала несколько сот метров надо пройти до Медиацентра, пройти его насквозь, потом снова по улице и, наконец, очутиться у цели? Впрочем, общего впечатления от «Крестовского» все это не испортило.

Футболом заразилась вся страна. В поезде Санкт-Петербург – Москва (не для болельщиков, а самом обычном, рейсовом) из всех вагонов доносились реплики по поводу второй вечерней игры – Англия – Колумбия.

И уже грустно немного становится, что «талончиков» осталось только на восемь матчей. Как мы будем жить дальше без всего этого? Я лично уже «подсел», причем без всяких снадобий.