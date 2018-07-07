Обозреватель «Советского спорта» побывал на матче Россия – Хорватия (2:3 пен.) и будто в космос слетал со всей страной. Боже ты мой, с нами ли это было?!

РОССИЯ ПОМЕШАЛАСЬ НА ФУТБОЛЕ

И тут такой Артем Дзюба на 31 минуте получает мяч. А что делать? Ну отдает пас на Дениса Черышева. И тот ловко так подрабатывает, и с левой ноги – бабах! – прямо в девятку. Хорватский вратарь Даниел Субашич только руками всплеснул: «Да кто ж тебя так учил бить, шельмец?» Мадридский «Реал» срочно забирает Черышева обратно к себе. Россия ведет 1:0 в четвертьфинале чемпионата мира. И тут я проснулся…

Стоп, это был не сон. Мама мия! Сюрреализм происходящего. Фантазия не работает. Глаза не верят тому, что видят. С нами ли это сейчас происходит? Космос!

Вся Россия дышит футболом. Звездные хоккеисты Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Александр Радулов, прихватив с собой сына полка Кирилла Капризова – автора золотого гола на Олимпиаде, арендуют самолет, срочно вылетают в Сочи, обедают в каком-то ауле с видом на горную речку, инкогнито пробираются на «Фишт» - на простую трибуну, в угловой сектор, чтобы поболеть за футболистов.

Знаменитая теннисистка Елена Веснина сидит в пяти метрах от меня. А я ведь работал на ее финале, когда она в паре с Екатериной Макаровой выиграла золото Олимпиады в Рио. «Хорошего вам футбола, Лена!»

Золото летней Олимпиады, золото зимней Олимпиады, золотые люди в Сочи – все здесь. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прилетала на 1/8 финала эконом-классом и смотрела матч с простыми болельщиками. «Мне нравится быть обычной фанаткой. Разве так покричишь в VIP-ложе?» Но теперь Колинду расположили в ложе с Дмитрием Медведевым.

В интернете пополз слух, что Россия простила долг Хорватии в 1,5 млрд евро. Если верить в теорию заговора… Так это за то, что хорваты нас на Евро-2008 вывели.

Какой-то седобородый мужик пришел пешком и босиком из Пермского края, чтобы попасть сюда на футбол. По прямой – это 2209 км. Каму и Волгу брал вплавь, как Чапай.

Пышноволосый Дмитрий Маликов пообещал постричься под бокс, если Россия победит хорватов. Фанатки потянулись за валидолом: «Дима, только не это!»

Казань, почуяв силу своих проклятий, неподалеку от граффити Лео Месси и Криштиану Роналду срочно начала выводить портрет Луки Модрича. К 21.00 обещали успеть. Только бы не пошел дождь, не смыл бы краску. А вот в Питере решили пока не закрашивать культовое граффити Станислава Черчесова, чтобы не спугнуть удачу. И правильно: люди же старались, рисовали. Если возьмем золото чемпионата мира – вырубайте кирпичную стену с граффити, несите в «Эрмитаж».

Преступная группировка «Трое в кокошниках», уничтожающая хот-доги в промышленных размерах, прибыла на «Фишт». Ну все, фортуна с нами! И спасибо за новый старт-ап. Пока я шел на стадион, то увидел кучу продавцов кокошников.

«Сколько стоит?» - «А вам какой? Синий – за 800 рублей, красный – за тысячу».

Рядом стоял другой парень и продавал упаковку «усов надежды». Вот реально, разного размера и фасона. «Почем?» - «Всего 100 рублей!»

Удобно. И отращивать не нужно. Главное, чтобы не было как в «Бриллиантовой руке»: «Ой, а у вас ус отклеился!» Нет, граждане, усе будет у порядке!

Вся страна реально сошла с ума на почве футбола. А тут еще Черышев этот гол забил с левой. И мы улетели в космос!

ТАКОГО НЕ БЫЛО НИКОГДА

Я все думал, с чем бы это сравнить. Чемпионаты мира проводятся ведь с 1930 года. Должны быть примеры. Вот Болгария в 1994-м заняла четвертое место. Но там был, извините, Христо Стоичков. А еще – блестящая лысина Йордана Лечкова, похоронившая немцев.

Украина в 2006 году дошла до четвертьфинала, хотя начала турнир с 0:4 от испанцев. Но там с сеткой повезло – Саудовская Аравия, Тунис, Швейцария по пенальти. А потом 0:3 – уже от Италии. И там в составе был величайший Андрей Шевченко. У нас таких мастеров нет.

Корея на домашнем чемпионате мира-2002 напоминала лютую бульдожку, которая кусала всех, кто лез к ней в будку. Но там была магия Гуса Хиддинка и страшное судейство, убивавшее соперников, будто магия Волан-де-Морта.

Турция на том же турнире еле выползла из группы, а потом в плей-офф разобралась с Японией (1:0), Сенегалом (1:0), грохнула корейцев в матче за третье место (3:2). Тут с сеткой нереально фартануло. Им бы Испанию в одной восьмой.

Я перебирал варианты и пришел к выводу: то, что сейчас происходит с Россией, номер 70 рейтинга ФИФА – это нереальное уникальное чудо. Такого в истории чемпионатов мира не было ни с кем и никогда.

И совсем я укрепился в этой мысли на 60-й минуте, когда Андрей Крамарич получил пас в нашей штрафной и нанес роковой удар. Но мяч попал в правую штагу от Игоря Акинфеева и вылетел в поле.

Ну не может одной команде так везти весь чемпионат! Вы верите в гений тренерской мысли Станислава Черчесова, а также в то, что в Дзюбу вселился Марадона, который ушел в астрал в почетной ложе и отдал Артему свое кармическое тело.

Но я вам скажу, что все это шаманство – усы надежды и кокошники – реально работают. «Это наше, любимое донельзя, огуречное-поперечное», как поет «Несчастный случай».

И ОПЯТЬ ПЕНАЛЬТИ

Один такой несчастный случай произошел на 39-й минуте, когда россияне, о чем-то задумавшись, провалились в обороне. Марио Манджукич – на Крамарича, и тот головой кладет мяч в сетку. Отчаянный прыжок Акинфеева в духе Льва Яшина не спасает ситуацию.

1:1 – вернули из космоса. Но если искать во всем позитив, это лишь первый мяч, который сборной России забили не со стандарта. И это в четвертьфинале чемпионата мира. Мы еще хорошо держимся!

Все докатилось до дополнительного времени. Хотя хорваты остро атаковали, но и у нас были моменты. В самой концовке их вратарь Субашич неловко потянулся за мячом и дернул заднюю поверхность бедра на правой ноге. Ого, наш шанс? Тем более все три замены хорваты уже сделали. Умнее всего им было бы забить, не доводя до экстра-тайма. Но ты попробуй, пройди эшелонированную китайскую стену, которую соорудил Черчесов. Ее мы только сами сломать по глупости можем. Ну а Субашич, герой серии пенальти с Данией, на замену так и не ушел. А четвертую замену Хорватия потратила, когда травму получил Шиме Врсалько – и вышел вместо него Ведран Чорлука из «Локомотива». Такая это была игра, когда уже ноги не держат, и нет сил бежать. Ведь в 1/8 финала обе сборные тоже рубились 120 минут. Откуда силы взять?

И вот мы пропустили. С углового. Взмыли игроки, и вот Домагой Вида, чьи волосы туго затянуты в косичку, положил мяч точно в угол. Проводил его Акинфеев только печальным взглядом. В жуткой тоске выдохнул стадион. Как же обидно!

Насупились мужчины. Зарыдали прекрасные девы. Взмолились, вздымая руки к небу: «Забейте! Еще есть 20 минут». Замахал руками Черчесов, подгоняя свою команду, поднимая стадион на последний и решительный бой.

Наши парни бились как львы. Мяч метался по штрафной хорватов. И он залетел! Марио Фернандес, наш русский бразилец, пробил точно головой. Тысяча чертей! На арене рвануло так, будто небо рухнуло.

И опять серия пенальти. Первым бьет Федор Смолов. Почему-то по нему сразу видно, что не забьет. И он не забил. Акинфеев еще вытащил удар Ковачича. Но Фернандес пробил мимо ворот. Марио дал – Марио взял.

Дальше хорваты забили всё. А весь «Фишт» проводил сборную России бурными аплодисментами. Мужики, спасибо за эту сказку! За это чудо, которое было с нами. За это лето 2018-го, когда мы смотрели футбол с широко раскрытыми глазами.