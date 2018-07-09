В свой день рождения Эшли Янг объяснил, почему у сборной Англии хорошие шансы стать чемпионами и что команде в этом поможет.

«Приблизились к тому, о чем я мечтал в детстве»

– Хорваты дважды прошли в следующие раунды благодаря серии пенальти. Вам это поможет?

– Это может быть нашим преимуществом: они сыграли по 120 минут дважды, мы только один раз.

– Как вы готовитесь к этому историческому моменту?

– Так же, как и к предыдущим матчам. Мы знаем, что мы сейчас уверены в себе, мы почувствовали, что можем выигрывать большие матчи. Постараемся продолжить эту серию и в полуфинале. Еще в детстве я мечтал стать чемпионом мира, сейчас мы приблизились к этому достижению, постараемся воспользоваться этим шансом.

– Вы понимаете, что это реально, что это с вами происходит: полуфинал чемпионата мира, такой хороший шанс выиграть чемпионат мира?

– Конечно, это невероятно. Я составе, играю вместе с такими классными партнерами. Но сейчас мы думаем только о том, что предстоит сложнейший матч с Хорватией.

– Вы провели тренировку в закрытом режиме. Над чем именно вы там работали?

– Подготовка мелких деталей шла до чемпионата мира, а сейчас мы просто работаем и над атакой, и над обороной. Потому что в матче с Хорватией важно будет абсолютно все.

– Какое мнение по матчам, которые вы видели, у вас сложилось о сборной Хорватии и Луке Модриче?

– Это отличная команда, она ведь не просто так вышла в полуфинал чемпионата мира. Модрич – отличный игрок, один из лучших в составе соперника. Но мы не будем концентрироваться на нем или на ком-то еще из состава соперника, мы в первую очередь думаем о себе.

– Сборная Англии сможет выиграть чемпионат мира?

– У нас есть отличный шанс выиграть чемпионат мира, мы должны воспользоваться этим по максимуму.

– В сборной Англии много игроков «Тоттенхэма» – команды Маурисио Почеттино, которая играет в мелкий пас, комбинационный футбол. Так же старается действовать и сборная Англии. Есть ли связь?

– Главный, кто оказывает на нас влияние – наш тренер, тренер сборной Англии. Мы хотим играть комбинационно, вариативно: когда нужно – длинными передачами, когда нужно – в короткий пас.

– Домагой Вида стал героем видео, которое разозлило многих российских болельщиков. Скорее всего, многие из них теперь будут поддерживать Англию в полуфинале.

– Я не слышал об этой ситуации, но нам будет приятно, что нас поддержат и российские болельщики тоже.

«Главное – пока не думать, что будет дальше»

– Кто самый ценный игрок этой сборной Англии, добившейся уже полуфинала?

– Я не стану выделять никого, отличную работу делают даже те, кто не выходит в основном составе. Так что в нашем составе хороши абсолютно все. У нас очень молодой состав, очень амбициозный. Думаю, у команды в целом очень большое будущее.

– У вас есть опыт игры в больших матчах за «МЮ». Как это поможет вам и всей команде?

– Да, нам удавалось хорошо проводить решающие матчи, выигрывать трофеи. Надеюсь, мы сможем сделать на чемпионате мира то же самое.

– Как вы оцениваете, сборная Англии прогрессирует во время чемпионата мира?

– Уверенность у нас была с самого начала, и она нас не покидала. Мы работаем, идем в правильном направлении, это помогает нам и прогрессировать, и быть уверенными в себе как на поле, так и между матчами.

– У вас сегодня день рождения. Это лучший день рождения, который у вас был?

– Он будет еще прекраснее, если мы в итоге победим. Но уже сейчас можно сказать, что наше путешествие в Россию получается отличным. Я рад, что в мой день рождения мы все еще здесь, на чемпионате мира.

– Сборная Англии в разных видах спорта выигрывала разные крупные международные турниры: например, по регби или крикету. Какая из этих побед вас больше всего впечатлила как зрителя, как болельщика?

– Если честно, не хочу говорить сейчас о других видах спорта. Для нас важно, что мы сами способны добиться большой победы. Мы уверены, что способны на это. Несмотря то, что это будет очень трудно.

– Предстоящая игра будет самой значимой в вашей карьере.

– Главное – не думать пока о том, что будет дальше и оставлять в фокусе только полуфинал с Хорватией. Тогда у нас гораздо больше шансов именно в этот момент показать свой максимум.