- Кевин, оцените выступление сборной России.

- Она одна из лучших на турнире, открытие чемпионата. Никто ведь не ожидал, что российская команда доберется до четвертьфинала. Два года она терпела неудачи, поражения. Ее критиковали, ругали. Но футболисты продолжали верить в себя, верить тренеру. Плюс им сопутствовала удача. Особенно в матче с Испанией.

- Но в игре с Хорватией удача отвернулась от хозяев чемпионата, не так ли?

- В какой-то мере. Вы отлично сражались. Особенно в первом тайме и в конце овертайма. Даже Модрич это признал. Уступили по пенальти. Поверьте, это гораздо лучше, чем быть разгромленными 1:7.

- Удивлены такому взлету тренера Станислава Черчесова? Вы ведь немного знакомы по работе в «Динамо»?

- Главное – он выдержал этот поток критики, прессинг общественности. Как там у русских – долго запрягал. Теперь он в лучах славы. Думаю, Черчесовпродолжит тренировать сборную. Ваша команда очень перспективная. Хотя ей будет не хватать такого защитника, как Игнашевич. Сравню его с нашей легендой Лотаром Маттеусом, который играл за сборную 20 (!) лет. При такой сумасшедшей конкуренции.

- Кому из полуфиналистов симпатизируете?

- В первую очередь хорватам. В их команде есть несколько моих хороших приятелей, друзей. Извините, но в четвертьфинале с Россией болел за Хорватию.

- Кто сыграет в финале?

- Думаю, Хорватия и Франция.

- А как же Бельгия, снявшая с чемпионского пробега Бразилию?

- Думаю, бельгийцы потратили слишком много сил на Бразилию. Особенно Азар и де Брейне. Да и их великолепному вратарю Куртуа сильно повезло. А Фернандиньо не повезло. Теперь из него делают козла отпущения. Как из нашего Озила. Это неправильно. Да, Озил перед чемпионатом выложил провокационное фото, его осудили. Но сказали: история закрыта. Теперь в Германии поднялась новая волна на эту тему. Знаю, что в России сейчас ругают Смолова. За незабитый пенальти. Поймите, это жизнь в большом футболе. Роберто Баджо тоже ругали, когда он промахнулся с пенальти в финале чемпионата мира.

- Прогноз на финал дать рискнете?

- Хотелось бы увидеть чемпионом Хорватию.