– Это уникальный шанс для всей команды, всей Бельгии. Впечатляет вся работа, проделанная не только за последние два года, но и за 10-15 лет. Это особое чувство – сыграть в полуфинале чемпионата мира. Мы очень взволнованы перед этим матчем.

– Феллайни получает много критики вне поля, но очень популярен среди тренеров. Чем он так полезен?

– Все просто: Маруан – командный игрок. Он делится с командой правильным отношением к футболу. Это победитель, это воин. Сейчас мы видели, что не все игроки выступают стабильно на своем уровне. Феллайни хочет побеждать в каждом матче, готов отдать свое сердце на поле, отдать все силы. У него невероятная координация, техника выглядит лучше, чем людям кажется со стороны. Он забивает важные для команды голы.

– Некоторые боялись, что матч с Бразилией станет пиком для команды.

– Полуфинал чемпионата мира – уникальный момент в карьере любого человека. Это возможность отключиться от давления и попытаться улучшить свою игру. Французы своими игроками напоминают бразильцев. В таких матчах нужно быть сфокусированными все 90 минут. Их отдельные игроки могут в любой момент решить судьбу матча. Будет тяжелый матч. Не нужно думать, что то, что помогло в игре с бразильцами, выручит снова. Мы уважаем факт, насколько у соперника качественные игроки. Многие футболисты играли друг против друга в своих лигах.

– Канте – специалист по звездным игрокам соперника и может справиться с Азаром. Он это уже делал с Месси.

– Как это происходило и раньше, мы позволяем отдельным игрокам проявить себя. Но более сильны мы коллективом. У нас есть 20 полевых игроков, которые стартовали во всех матчах чемпионата мира, каждый сделал свой вклад. Сейчас мы столкнулись с дисквалификацией Менье, и нам нужно найти решение этому вопросу.

– Придя в сборную Бельгии, как вы разобрались с такими талантливыми игроками?

– Я хотел быть частью этой команды. Бельгийский футбол уникален. Это игроки с невероятными футбольными мозгами. Эта команда убедила, что может выступать на очень высоком уровне. Этот процесс длился два года. Здесь нет какого-то одного секрета. Надо разделить видение футбола и желание добиться чего-то очень важного.

– Во Франции много говорят о вашем помощнике Тьерри Анри. В чем его роль в сборной?

– Анри в последние два года привнес то, чего не хватало. Я работаю со своим штабом 12 лет, он добавил ясности нашему взгляду на футбол. Он знает, как выиграть чемпионат мира, проявить себя на глазах всего мира и чувствовать себя при этом. Тьерри дал ясность, чего хочет видеть от игроков. Его преданность к делу, внимание к деталям и желание помочь игрокам были очень важны для нас.

– Вы много двигались во время матча с Бразилией и очень часто подсказывали защитникам.

– Думаю, игра была очень важной с точки зрения моего тренерского мастерства. Наш стиль игры в течение турнира менялся. Надо было работать над многими аспектами, моделированием ситуаций. Я хотел предвидеть, что может произойти. Такое поведение может раздражать, но мне нравится наслаждаться игрой, когда я смотрю ее. Надеюсь, завтра этого будет еще больше.

– Думаете, выступление де Брюйне на позиции под форвардом против Бразилии было его лучшим представлением на турнире?

– Отношение к нему до той игры было несправедливым, как мне кажется. Для нас он был очень важен и против Туниса, и против Панамы. Кевин – современный плеймейкер. Мы раньше видели тех игроков, которые тормозят игру и теряют секунды на принятие решений. Кевин действует быстрее. Он может сыграть под форвардом и на любой другой позиции в атаке. Нас очень привлекает его работа. Мы это ценим везде. Он может выступать на любой позиции, если только не на вратарской.

– Как европейским командам удалось добиться такого преимущества в полуфиналах над южноамериканскими?

– Я немного могу сказать. Не знаю, почему латиноамериканцы не попали в полуфиналы. Знаю, что Бразилия была фаворитом в нашей паре. Думаю, чемпионат мира в России – фантастический турнир, где все решают очень маленькие детали.

– Дидье Дешам на своей пресс-конференции сказал, что для этого успеха вы воспользовались наработками Марка Вильмотса.

– Когда приходишь в команду, всегда стараешься использовать то, что делал прошлый тренер, который работал с этим поколением много лет, и сделать следующий шаг. Надеюсь, сейчас мы сможем повести Бельгию к чему-то большему на этом чемпионате мира.