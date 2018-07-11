Напомним предысторию конфликта. Андрей Канчельскис в интервью заявил, что не стоит переоценивать достижение сборной России на домашнем чемпионате мира. В ответ Ромащенко написал в Фейсбуке: «Законченный Канчельскис. Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он – из Кировограда, я – из Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах – это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова всё ещё пуста – это беда».

«КАНТОНУ ЗНАЮ, ГИГГЗА ЗНАЮ, РОМАЩЕНКО НЕ ЗНАЮ»

– Андрей, объясните четко свою позицию по сборной, – начинаем разговор с Канчельскисом.

– Я для себя считаю достижениями только успехи советской сборной. Я уже много высказывался по поводу всей этой эйфории, мне не перед кем оправдываться. Какой-то Ромащенко что-то там высказывается. Я могу вести на равных диалог с Фергюсоном, с Раньери, с Лобановским, царствие небесное, с Бесковым, которого за второе место убрали с поста главного тренера. В 1966 году нашу сборную никто не встречал в аэропорту. Этих людей я уважаю.

– Речь идет о том, что сборная России, начиная с 1992, года не добивалась результатов даже близких к этому.

– В моем понимании достижение – это медали, а не выход в четвертьфинал. Достижение было в 2008 году при Хиддинке. Вот это можно назвать большой победой. А сейчас что? За два года обыграть одну команду, да и то по пенальти. В 1988 году Олимпиада – вот это показатель. В 1990 году я выиграл молодежный чемпионат Европы. Вот результаты. Если бы чемпионат мира, благодаря Путину, не проходил в России мы бы и не отобрались на него. Я вообще не знаю, кто такой Ромащенко и чего он добился в футболе. Я знаю Кантона, Шмейхеля (у которого я был в гостях много раз) и его сына знаю, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Роя Кина, Батистуту. Ромащенко не знаю.

– Он был двукратным чемпионом России в составе «Спартака».

– Да в «Спартаке» много кто был чемпионом, и что мне теперь делать? Начнем с того, что он со мной за одним столом не сидел и пусть за слова отвечает: пил я или нет. Если он такой крутой, пусть в лицо мне это скажет, я готов с ним встретиться. Он мне наливал лично? Или свечку держал? Говорит мне про какие-то пьяные высказывания! Мозгов у человека нет. Поэтому если он не трусишка, пусть мне в глаза скажет. Или есть один журналист, даже фамилию не хочу его произносить, который вообще не должен о футболе рассуждать. Мы как-то сидели с ним за одним столом, он мне поддакивает «Да, Андрей, вы правы…», а потом пишет на всю страну, что я несу дичь. Канчельскис – враг народа, футбола. Что ж вы со мной за одним столом сидите тогда?

Я НЕ СТАЛ ВЫДАЮЩИМСЯ ТРЕНЕРОМ, ПОТОМУ ЧТО Я ОЧЕНЬ МНОГИМ НЕУДОБЕН

– Я так понимаю, основная претензия заключается в том, что вы на тренерском поприще мало чего добились, поэтому, мол, не вам судить.

– Ромащенко вспомнил «Солярис» и «Юрмалу». А то, как я в «Торпедо-ЗИЛ» работал, как я «Уфу» выводил в первый дивизион, забыл. Да, у меня не было возможностей тренировать, потому что я не проститутка, не ложусь ни под кого. Я не приемлю, когда мне указывают, кого я должен ставить, а кого нет. А они все как шлюхи ложатся под любого и слова не могут сказать. Не хотят со мной работать, потому что я очень многим неудобен, говорю правду в глаза. И кстати, почему я не востребован? Я тренер студенческой сборной России. Меня уважают во всем мире. А кто уважает Ромащенко? В Манчестере 40 тысяч болельщиков скандируют мое имя, в Ливерпуле то же самое. Прошло много лет, и меня помнят по сей день, до сих пор упоминают в гимне «Манчестер Юнайтед». С Алексом Фергюсоном я могу общаться на равных. Кто может еще похвастаться такими друзьями?

– Справедливости ради, Станислав Черчесов, несмотря на вашу критику, не сказал ни слова о вас.

– Потому что он мудрый человек, за это я его и уважаю. А этот клоун Ромащенко выпендривается. С Черчесовым я играл вместе за сборную СНГ и сборную России, мы защищали цвета одной сборной. Так что чисто по-человечески я Стаса уважаю.

– Вы не считаете, что этим результатом мы вернули веру болельщиков в сборную?

– У нас за год закрылось 11 команд, это касается премьер-лиги, первый дивизион, второй, если в сумме взять. О каком развитии футбола может идти речь? Идет чемпионат мира, и при этом умирает команда, завоевавшая Кубок России. Поводов для радости я не вижу. Ну обошли испанцев, которые играли без ворот. И что?

– Ну все-таки ребята старались!

– Я всегда буду болеть за футболистов, и естественно, ребята молодцы. Дай Бог им здоровья, и пусть дальше двигаются вперед. Но эйфория не уместна.

– А если бы прошли хорватов, у вас было бы другое мнение?

– Оказалось, что у хорватов есть большие яйца. Настоящие мужики.