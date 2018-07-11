Обозреватель «Совспорта» побывал на полуфинале Хорватия – Англия (2:1) и увидел, как британцы феерически проиграли там, где могли победить.

ВИДА И СТАЛИН

Хорваты сделали все, чтобы извиниться за болтовню своего футболиста Домагоя Виды. Подошли к Красной площади, возле памятника Георгию Жукову растянули гигантский стяг национальных цветов, в красно-белую шашечку, с надписью: «Спасибо, Россия!»

Перед полуфиналом в «Лужниках» во время гимна на хорватской трибуне был вывешен такой же баннер. Инцидент исчерпан?

Но защитника по имени Домагой начали перетягивать как канат. Президент Украины Петр Порошенко написал в твиттере: «История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова Домагоя и Огнена».

А кто-то из украинских друзей слил еще одно видео Виды, на котором он разговаривает по скайпу из раздевалки и скандирует такие же лозунги. Домагой в итоге получил предупреждение от ФИФА, тренер Огнен Вукоевич был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза. Но на что это влияет? Вукоевич все равно приехал на матч, причем шел в ложу VIP. Наверное, оттуда вид лучше, чем с тренерской лавки. Домагой же попал в стартовый состав.

Я специально следил за реакцией трибун – нет, Виду не освистали перед началом матча. Отреагировали на хорвата ровно. Но по ходу игры разошлись, летел свист каждый раз, когда Домагой касался мяча.

Конечно, Вида подставил свою сборную. Человеку уже 29 лет, но IQкак у ребенка. Для футбольной Хорватии это ведь матч жизни. Зачем будоражить общественность, вызывать ненужные разговоры вокруг своей команды? Напомнило это историю с хоккейного чемпионата мира 2013 года, когда вратарь Илья Брызгалов рассуждал в интервью, что ему нравится Иосиф Сталин, интересны его методы работы.

Конечно, Брыз имеет право на любую, даже эпатажную точку зрения. За это его и ценим. Но перед четвертьфиналом Россия – США вспыхнул большой скандал. Наша команда получила 3:8, все только и говорили о Сталине, Брызгалов пропустил четыре шайбы, больше с тех пор в сборную не вызывался, главный тренер Зинэтула Билялетдинов занервничал, это перекинулось на Олимпиаду в Сочи, где мы тоже проиграли в четвертьфинале – уже финнам…

В общем, пропал калабуховский дом. Вот она, цена неосторожных слов.

НА ИХ МЕСТЕ МОГЛИ БЫТЬ МЫ

Английских болельщиков так запугали в своей стране лютыми байками о злых русских, что они не особо ехали на этот чемпионат мира. Так, в 1/8 финала против Колумбии британские фанаты оказались в явном меньшинстве, утонув в желтом море южноамериканцев. Хорошо, что Англия научилась бить пенальти.

Но пропустить полуфинал чемпионата мира, куда родоначальники футбола не выходили с 1990 года, бриты не имели права. Такого наплыва англичан «Лужники» не видели с 2008 года, когда тут прошел финал Лиги чемпионов между «МЮ» и «Челси». Болельщики рванули в Москву даже без билетов, не бронируя отель, еле отыскивая билет на самолет. Кто-то даже катил на личном автомобиле, в каких-то фургончиках. Ехали в вагоне метро, изучая карту, отыскивая, где «Luzhniki», и как добраться на «NikolskayaStreet».

«Нам все врали, - говорили фанаты. – Россия хорошо относится к болельщикам. Никто нас тут не обидит».

Тем удивительнее, что на эпическом полуфинале не было ни одного официального лица из Англии. Хотя из Хорватии прибыл целый премьер-министр. Может, кому-то из VIP-гостей поддержать англичан? Например, Денису Мацуеву или «тренеру» Даниле Козловскому.

Тут вспомнилось, как горячо Мацуев болел за сборную России, приезжал на базу в Новогорск к командору Станиславу Черчесову и его команде, дарил диски со своими выступлениями, получал мяч с автографами и орал, срывая голос, после пенальти в ворота испанцев. Мы сами видели, инстаграм не даст соврать.

А вот представьте, что Федор Смолов не исполнил бы «паненку», а Марио Фернандес не пробил бы мимо ворот. И играла бы сейчас Россия в полуфинале в «Лужниках» против Англии, которая не особо что-то показывала… Был бы у нас шанс?

АТОМНОЕ ОРУЖИЕ

Но только не на пятой минуте. Англичане получили право на штрафной. Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер, начинавший карьеру как нападающий, изумительно послал мяч со стандарта через стенку, в верхний левый угол от голкипера.

Бабах – вот это начало! Трибуны взорвались от восторга, и мы увидели, сколько тут на самом деле англичан, как они умеют петь «GodSaveTheQueen».

А вы задумывались, почему столько голов со стандартов мы видим на этом чемпионате мира? Ведь норма последних лет – 20 процентов. А теперь – почти 50. Какая-то аномалия?

Нет, просто стандарты легче всего отработать на тренировках. Это как в хоккее – большинство. Если у тебя оно есть, то ты – король. На чемпионате мира нужно иметь в арсенале такое атомное оружие. Плюс развитие новых технологий, когда пенальти могут дать даже после видеопросмотра. Еще присмотритесь к мячу – часто голы забивают после прямых сильных ударов по воротам. И команды так наловчились играть в обороне, что кинжальные розыгрыши мяча проходят уже не так часто.

Да, всему есть логическое объяснение.

ВОССТАНИЕ ПЕРИШИЧА

Англичане могли повести 2:0, когда Гарри Кейн нарисовался на левой штанге и был в двух метрах от ворот. Какой момент! Но защитники нейтрализовали лучшего бомбардира чемпионата мира.

«Yes, weKane» - в таких майках ходили британские фанаты. Игра слов: классическое «Да, мы можем» и «Да, мы все сегодня – Кейн». Но Гарри не смог, а за такие вещи футбол обычно наказывает.

Первый тайм завершился в пользу англичан. Но понемногу хорваты начали прибирать игру к своим ногам. Опасно бил Анте Ребич, однако коренастый и румянощекий Джордан Ли Пикфорд отвел угрозу. Отличный вратарь у «Эвертона» и сборной Англии, с таким блондином можно горы свернуть.

А в середине второго тайма у британцев вдруг что-то сломалось. Они встали, и хорваты начали кромсать их на куски. Точнее, один хорват – 29-летний полузащитник Иван Перишич, одна из главных звезд миланского «Интера».

Сначала этот уже немолодой по меркам футбола мужчина нанес прямой удар, но попал в защитника Кайла Уокера. А через несколько минут после навеса от Шиме Врсалько в воздух взмыл Перишич, как гордый балканский орел, и вонзил мяч в сетку. Тут даже Пикфорд не помог.

На трибуне заплясали хорватские фанаты в ватерпольных шапочках. Это был экстаз! Но и это не все – вскоре неугомонный Перишич выдал крутую обводку и влепил мяч в штангу.

Да что же это творится, граждане? Англию урабатывали по полной программе!

Матч докатился до экстра-тайма. Неужели хорваты в третий раз подряд пройдут дальше по пенальти? Их вратарь Даниел Субашич в полном порядке.

Но нет, на 109-й минуте снова прекрасно сыграл Перишич. Еще раз взлетел в воздух, как Майкл Джордан, скинул затылком мяч в свободную зону, куда уже врывался Марио Манджукич.

Удар – гол. Вся англичане просто рухнули – тут на газоне и там у телевизоров.

«Пижоны лежат, а великие торжествуют», - говорил Владимир Маслаченко. И добавлял: «Вот так выигрываются великие битвы».

Ты еще много лет, старая-добрая Англия, будешь вспоминать этот матч, когда одной ногой была в великом финале против Франции. Но хорваты вернули тебя из космоса на бренную землю, как в Сочи – сборную России.

Эти ребята не мечтают, а просто забивают голы на флажке. Поэтому в финале играть будут эти отчаянные черти.