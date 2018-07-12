Ну, хорваты! Знаете, когда славянская сборная участвовала до этого в финале футбольного чемпионата мира? В 1962-м – Чехословакия. А дальше ни разу.

Ну, хорваты! Какой же политический кайф они взяли да и обломали…

Легко было представить себе подоплеку финала под названием Франция – Англия. Что одни, что другие выигрывали доселе чемпионат мира единожды, и притом на родной земле. И вот самое большое счастье, какое только существует в футболе, улыбнулось бы Англии или Франции в наших краях. И воображение уже рисовало Терезу Мэй или мсье Макрона припадающей(им) в приступе эйфории к нашенской родимой траве и приговаривающей(им): «Ребята, мы теперь ваши друзья на веки вечные!».

Макрон, может, и припадет еще, кто знает. Но Англия вынуждена отойти в сторонку. Помнится, по ходу группового этапа одно английское издание прошлось по сборной России с претензией на иронию: дескать, русские игроки много и быстро бегают, а еще отдают друг другу передачи – вот и весь их футбол; в советской системе подготовки они бы заслужили похвалу…

А теперь напрашивается алаверды. Ибо английская сборная, добравшаяся до полуфинала после 28-летнего перерыва, отличалась на чемпионате, в общем-то, тем же самым, чем и российская. Ну, может быть, еще налаженной работой на «стандартах». Зато англичане в большинстве своих матчей, начиная с места в карьер, во вторых таймах ощутимо подкисали, нашей команде не в пример.

Один-единственный удар в створ ворот в полуфинальном матче – это опять же что-то близкое доктрине Станислава Черчесова в окопной войне с испанцами. Короче: Англия выглядела командой, еще не в полной мере осознавшей себя силой мирового значения. Хотя в ее составе, отметим, появились классические типажи из старого доброго британского футбола – взгляните хотя бы на вратаря Пикфорда и голеадора Кейна. Что обнадеживает на будущее.

Но хорваты! Не скупясь на громкие слова, ответственно заявляю: на этом чемпионате они, как никто другой, постояли за спортивное начало в футболе. Не замутненное в хорватской трактовке ни натурализацией чужеродных игроков, ни методико-тактическим глубокомыслием. Хорватия – это синоним чистопородного футбольного мастерства, во-первых. И здорового азарта, во-вторых. Ведь, черт возьми, с кем балканская команда провела свой самый слабый матч на чемпионате? Ну конечно, с Данией, в первом раунде плей-офф. Потому что, можно предположить, тот соперник просто не цеплял хорватского футбольного самолюбия, не будоражил кровь, вот команда по ходу игры и остановилась почти что. Именно в таких матчах на ранней стадии плей-офф Хорватия выбывала из последних крупных турниров, оставляя впечатление не более чем команды-вспышки.

Но, одолев с грехом пополам не интересных для себя датчан, Хорватия принялась все сильнее входить в раж. Последовательно доводить свой футбольный драйв до точки кипения.