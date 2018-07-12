Главная ошибка команды Гарета Саутгейта в противостоянии с Хорватией – британцы позволили творить полузащитникам «Реала» и «Барселоны». Именно поэтому Англия не удержала победный счет.

БРИТАНСКИЙ ПРОСЧЕТ

Сборная «Трех Львов» допустила свой главный на мундиале просчет: позволила Ивану Ракитичу и Луке Модричу получать мяч и распоряжаться им лицом к воротам в опасных позициях – в центре поля и на полуфлангах. Названные диспетчеры умеют делать передачи на любые расстояния, поэтому могли запустить атаку в любом направлении.

Первую голевую комбинацию Хорватии начал Ракитич – классным переводом мяча с левого полуфланга на правую бровку Шиме Врсалько. Джесси Лингард не успел встретить диспетчера.

Гол с переводом мяча Ракитичем не случаен. Потому что подобные моменты с участием игрока «Барсы» и Луки Модрича были по ходу всего матча. Англия выбрала зонную оборону, не было футболистов, которые были бы нацелены на прессинг двух хорватских звезд.

1. Передачи Модрича и Ракитича из полуфлангов

Как и Ракитич, Модрич делал из указанной зоны обостряющие передачи.

2. Пасы Модрича и Ракитича из центра поля

Центр поля - самый опасный участок для развития атаки. Потому что взору игрока открывается вся поляна. В ситуации, в которой находится Лука Модрич на снимке выше, он не может перевести мяч налево. Совсем другое дело, когда снаряд в центре. Что удивительно, возможностей разогнать атаку отсюда у диспетчеров было даже больше – они охотно искали здесь мяч, а соперник не мешал.

Следствием имеющейся у Ракитича и Модрича свободы в середине поля стало давление на ворота Англии. При таком ходе матча она была обречена. Чаще всего хавбеки сводили игру на фланги. За матч балканцы совершили сразу 32 подачи в штрафную площадь!

Интересно, что перед второй результативной атакой тоже была подача – ее совершал Пиварич. После доставки мяча Ракитичем! Уже после нее была борьба, приведшая к забитому мячу. Иван мог ускориться в центр, так как оппоненты позволяли набрать скорость. Но решил ничего не изобретать. Все-таки уже шла 108 минута, а позади у балканцев были два матча по 120 минут и с послематчевой серией пенальти.

После игры главный тренер Хорватии Златко Далич отметил преимущество его парней в центре поля: "Ракитич и Модрич постоянно давили на оборону противника". Лучше дуэтуму полузащитников в мире, как окретил сочетание игроков "Реала" и "Барселоны" специалист перед матчем, англичане проиграли важнейшее сражение.

ЛЬВЫ, УЧИТЕСЬ У РУССКИХ!

Гораздо труднее Модричу и Ракитичу пришлось в матче с Россией. Потому что русские парни перекрыли им кислород. Если команда Гарета Саутгейта оборонялась зонно, то дружина Станислава Черчесова – зонно-персонально. Два игрока неизменно были нацелены на прессинг двух хорватских лидеров.

С первых минут Дзюба играл по Ракитичу, а Головин по Модричу. Они не давали соперникам принимать мяч в центре поля. Если те уходили на фланг, то русские парни накрывали их после приема мяча.

Хорваты с начала матча играли по схеме 4-4-2. А уже по ходу встречи перестроились на 4-3-3, когда на газоне появился Марсело Брозович. Но даже в такой ситуации Модрича и Ракитича разбирали! Россия была готова к любым переменам. С исполнителями «Барсы» и «Реала» находился рядом наш оппонент.

Россия сыграла надежно. Все перечеркнули лишь два дурацких гола. Один был забит хорватами после ввода мяча в игру ударом от ворот и неправильным расположением нашей команды. Другой состоялся в результате контратаки, приведшей к угловому, – на чужой половине поля задержались Александр Головин и Федор Смолов.

Россия сделал гораздо больше Англии, чтобы пройти Хорватию. Потому и продержалась до серии пенальти. Британцы даже на нее не наиграли.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РАЗБОР НЫНЧЕ НЕ ЭКСКЛЮЗИВЕН

Что связать соперника персональными ориентировками, отличный способ в достижении результата, во вторник показали французы. Благодаря ему они стали первой на турнире командой, кому Бельгия не смогла забить!

Жиру и Гризманн с первых минут выключали Дембеле и Витселя. Оливье справился за 60 минут – потом Роберто Мартинес просто убрал незадачливого игрока «Тоттенхэма» с поля. В то же время тренер назвал Дембеле своим лучшим плеймейкером из всех, кто есть в заявке! Разобравшись с ним, нападающий «Челси» переключился на другого футболиста, который по ситуации менялся. Важен сам принцип «каждый играет с каждым». Погба действовал с Мбаппе. Канте и Матюиди передавали друг другу Кевина Де Брюйне. Умтити и Варан проделывали то же самое с Ромелу Лукаку.

Англии не обязательно было действовать так против всех хорватов. Достаточно было закрыть Модрича и Ракитича. Но этого сделано не было. Британцы могут пенять только на себя. А мы можем гордиться командой Станислава Черчесова.

Кадры: Первый канал, «Россия 1».