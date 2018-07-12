Основные настроения журналистов – ни в коем случае не ругать сборную Англии. И ведь действительно не за что. Авторы приходят к выводу, что команда проделала огромный путь, стала в какой-то мере сенсацией, а впереди еще есть турниры, которые могут покориться «трем львам». Особое место в материалах уделяется главному тренеру Гарету Саутгейту, ведь именно он вдохнул новую жизнь в сборную, которая подарила всей стране столько надежд и минут радости.

The Independent

Джонатан Лью: «Годы мучений продолжаются. Но мы по-настоящему мечтали…»

В своей заметке журналист акцентирует внимание на том, что сборная Англии и так сделала практически невозможное, впервые за 28 лет сыграв в полуфинале. «В конце концов, это даже не важно, что футбол не возвращается домой. Важно, что целый месяц мы жили с чувством, что он все-таки это сделает», - пишет автор.

Эд Малион: «В отличие от предыдущих чемпионатов, Англия действительно разбила сердце»

Даже не принеся славу чемпионства на родину, Гарет Саутгейт подарил большую надежду. «Английский футбол не умер. Он жив, причем настолько, что не был таким долгие годы», - считает автор. В своей заметке Эд Малион отдает должное главному тренеру команды и отмечает, что ожидания были слишком преувеличены. Гарет Саутгейт, по его мнению, подарил надежду всех стране, но аппетит приходит во время еды. А аппетиты английских болельщиков оказались оторваны от реальности.

Не обошли стороной журналисты The Independent и момент с забитым голом Перишича. Этому посвящена целая статья. Все же, по мнению, англичан, в том эпизоде нужно было фиксировать опасную игру и отменять гол.

The Mirror

Джон Кросс: «Англичане подарили надежду стране, но упустили возможность всей жизни»

Редактор футбольного департамента газеты рассуждает в своей статье о шансе всей жизни для Англичан. 52 года прошло с момента единственного выигранного финала чемпионата мира сборной Англии. «Наша история закончилась разбитым сердцем и агонией», - пишет Кросс. «Я не могу критиковать команду за такой сумасшедший и неожиданный путь к полуфиналу. Думаю, что Евро-2020 будет как раз нашим временем», - резюмирует автор.

The Sun

«Слезы нации. Английские фанаты плачут по всей стране»

Журналисты издания сделали большую подборку фотографий своих соотечественников, так тяжело переживавших поражение сборной Англии от Хорватии. На фотографиях отражена абсолютно вся палитра эмоций – от грусти и разочарования до злобы и агрессии.

«Не оглядывайся назад в гневе»

После проигранного матча английские фанаты на стадионе «Лужники» спели известных хит группы Oasis “Don’t Look Back In Anger” для своих футболистов. Тем самым они хотели выразить уважение сборной Англии и поддержать футболистов. Игроки со слезами на глазах слушали слаженное пение своих преданных фанатов. Авторы в очередной раз отмечают единение болельщиков и команды.

Подобно коллегам из The Independent журналисты The Sun обращают внимание читателей на эпизод с голом Перишича, а также еще на ряд игровых моментов. Именно они, по мнению журналистов, были неверно истолкованы турецким арбитром. «ФИФА должна расследовать это» - с таким заголовком вышла статья о субъективной некомпетентности судьи.

The Guardian

Барни Рони: «Хватит слез, эти молодые парни заслуживают аплодисментов»

Журналист отмечает, что «эти юные игроки прошли гораздо дальше, чем те, кто считался талантливее, сильнее и популярнее». Рони просит критиков и болельщиков выпить еще один стаканчик и посмотреть на всю ситуацию с другой стороны. Ведь именно эта сборная заслуживает уважение и имеет большое будущее. «Впереди еще матч за третье место в субботу, но наши парни уже на пути домой», - заканчивает философскую статью автор.

The Guardian придерживается в своих материалах все того же настроя, что и коллеги – сборная Англии заслуживает уважения, а Саутгейт зажег в сердцах сотен тысяч людей огонь. Авторы сходятся во мнении, что теперь придется подождать еще четыре года, чтобы побороться за заветный трофей. Но с такой сборной это сделать будет уже проще.

The Telegraph

Джереми Уилсон: «Саутгейт изменил отношение страны к своей сборной»

Автор рассказывает, как Гарет Саутгейт с честью принял поражение от Хорватии. «Тренер подошел сначала к Даличу, поздравил его, а затем пожал руки чуть ли не всем хорватским футболистам», - пишет Уилсон. Это настоящий джентльменский жест. Возможно, по мнению Уилсона, именно такие черты характера помогли наставнику сборной Англии добиться успеха и изменить отношение всей Англии к собственной национальной команде.

The Daily Mail

«Они едут домой»

The Daily Mail не только рассказывает грустную историю полуфинала для англичан, но и играет с заголовком. «Они едут домой вместо футбола, который так ждали», - пишут авторы. Отмечается также, что Принц Уильям поблагодарил команду «за старания и достижение, которого никто не ожидал перед чемпионатом мира».

«Жилетка, в которую хочется поплакать»

The Daily Mail предлагает подборку фотографий футболистов сборной Англии, которые пришли на трибуны к своим семьям после проигранного матча. Жены и дети оказались именно теми людьми, на чьи плечи выпала доля успокоить игроков. Предлагается также и подборка фото английских болельщиков.