Чемпион мира и Европы, полузащитник золотой сборной Франции конца 90-х – начала нулевых Кристиан Карамбе рассказал о чемпионате мира и сделал прогноз на финал.

- Выход в финал сборной Хорватии для вас неожиданность?

- Почему? Нет. Это очень сильная и опытная команда. Погоду в ней делают игроки из «Барселоны», «Реала» и других сильных европейских клубов. Модрич, Ракитич, Субашич, Манджукич – футболисты топ-уровня. Они никого не боятся.

- Но они не молоды. Хватит ли у них сил на финал после трех матчей плей-офф, каждый из которых растянулся на 120 минут?

- То же самое говорили перед полуфиналом с англичанами. Хорваты же опровергли эти слова, сумев прибавить во втором тайме, отыграться и победить. То же самое мы наблюдали в четвертьфинале с Россией. Ваша команда мне очень понравилась. А пенальти…

- …Лотерея?

- Интересное сравнение. Здесь многое в руках футбольного бога. С Испанией России повезло, с Хорватией – нет.

- Вспомните полуфинал Хорватия – Франция на чемпионате мира 1998 года.

- Это был удивительный матч. В начале второго тайма Шукер открыл счет, но мы не успели испугаться и через минуту отыгрались, а потом забили и победный мяч. Все-таки тогда фаворитом считалась Франция. Хотя сборная Хорватии была хороша, никто не ожидал от нее такой прыти.

- А что было в финале?

- В финале была Бразилия. Никто не верил в нашу победу. Но мы дважды забили со стандартов. А их лидеры во главе с Роналдо промолчали.

- Кто выиграет в воскресенье?

- Вы еще спрашиваете. Конечно, Франция.

- А кого назовут самым ценным игроком чемпионата?

- Пусть им будет вратарь хорватов Субашич. Ведь он играет во Франции за «Монако». Хотя наш Льорис тоже хорош.

- Кристиан, вам нравится в России?

- Очень нравится. Не только чемпионат, футбол, но и обстановка. Россия – очень гостеприимная страна. Мне здесь комфортно. Да и сборная Франции радует.