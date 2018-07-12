Конечно, мне хотелось бы видеть финал Англия – Франция. Думаю, и многим болельщикам в мире тоже. Букмекеры, кстати, отдавали предпочтение Англии. Что же произошло?

В составе сборной Хорватии тон задают несколько звезд, имена все мы знаем, нет смысла их перечислять. Но у этой сборной есть еще один важный козырь – характер! Вновь хорватам пришлось проводить на поле 120 минут, казалось, уж дожать англичан им сил точно не хватит. Хватило. Хотя Манджукич в конце уже еле ноги таскал, но нашел силы забить победный мяч.

А ведь первый тайм Хорватия играла неважно. И англичане совершенно по делу повели в счете, но затем как-то безалаберно стали относиться к своим моментам. В их действиях читалось: не забили, ничего – забьем еще позже. На второй тайм вышла совершенно другая Хорватия. И англичане, видимо, этого не ожидали. Они почти ничего не создали.

Сборная Англии уже провела на этом чемпионате два матча в полноги, где футболистам не пришлось напрягаться – с Панамой и Бельгией. Почему-то, открыв счет, они решили и хорватов победить малой кровью.

А хорваты весь плей-офф выгрызали победы зубами, проводили по 120 минут. Везде им приходилось напрягаться, таким образом, они, не могу сказать, воспитывали, но закаляли или укрепляли характер по ходу турнира, а англичане наоборот расслабились.

И еще, возможно, англичанам не хватило поддержки болельщиков. Все-таки, маловато их болельщиков приехало в Россию в сравнении с предыдущими чемпионатами. И в этом большая «заслуга» британского правительства, которое пугало собственных болельщиков Россией.