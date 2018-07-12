Результативность

Хорваты забивали во всех матчах этого чемпионата, в отличие от тех же французов, скатавших циничную нулевую ничью в группе с датчанами. Из 12 голов (это на 2 больше, чем у «трехцветных») 7 «шашечные» оформили во вторых таймах, а еще 2 — в дополнительное время. Трижды им приходилось отыгрываться — все 3 раза в плей-офф. Что касается авторов голов, то сразу 8 футболистов балканской сборной сумели отличиться — 4 полузащитника (Модрич, Ракитич, Перишич и Бадель), 3 нападающих (Манджукич, Ребич и Крамарич) и защитник (Вида). Пожалуй, лишь атакующая мощь хорватов способна заставить французскую оборону ошибаться.

Характер

На групповой стадии у команды Далича не было проблем — всем соперникам она забивала первой (где-то ей помогал автогол, как в матче с нигерийцами) и доводила дело до победы. А вот в плей-офф пришлось помучаться: хорваты первыми пропускали в матчах с Данией, Россией и Англией. В двух случаях из трех реакция на гол соперника была моментальной. В 1/8 Хорватия пережила шок после промаха Модрича на 116-й минуте с пенальти, но несмотря на это, собрав всю волю в кулак, прошла дальше. В четвертьфинале и полуфинале она выходила вперед в овертайме и в матче с нами свое преимущество не удержала, но в серии пенальти все равно оказалась сильнее.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что трудности, а именно три дополнительных времени и две серии пенальти, закалили характер железных парней Далича, и в финале они готовы к любым испытаниям. Вспомните, как травмированный Субашич доиграл овертайм и вытащил серию 11-метровых, или как Манджукич, хромая, вколачивал победный мяч в ворота англичан. Эти парни ничего и никого не боятся. Им сам черт не страшен.

Победа над хозяевами

Успех в матче со сборной России можно считать еще одним аргументом в пользу команды Далича. На прошлом чемпионате мира и на мундиале в Германии в 2006 году победители турнира — немцы и итальянцы соответственно — обыгрывали хозяев в плей-офф. Если хорваты одолеют Францию в финале, тогда эта традиция продолжится.

Далич

До отставки Анте Чачича никто в Европе о существовании такого тренера, как Златко Далич не знал. Специалист, в списке главных достижений которого числятся победы в суперкубке Албании и кубке наследного принца Саудовской Аравии, не мог быть известен в широких кругах. Да и футболистом он был средним. Играл только на родине и никогда не вызывался в сборную (выступал на позиции опорного полузащитника). Но годы спустя судьба подарила ему шанс ее возглавить и даже поехать с ней на чемпионат мира. А уже в России Далич стал проявлять себя как тренер, прекрасно чувствующий игру. Не нужно быть Моуринью, чтобы видеть его вклад в успех команды. Возьмем замены, которые он проводит: два любимых приема Далича — это укрепление центра поля с помощью реактивного Ковачича (всякий раз, выходя со скамейки, хорошо держит мяч, зарабатывает штрафные и участвует в отборе) и левого фланга обороны благодаря свежему Пиваричу (как правило, меняет подуставшего Стринича, уверенно закрывая зону и подключаясь в атаку). С точки зрения тактики Далича можно назвать осторожным тренером. Он не стесняется выпускать дополнительного опорника Брозовича в подмогу Ракитичу и Модричу и любит подстраиваться под соперника. Эта сборная не такая романтичная, какая была, например, у Билича на Евро-2008, но она в финале.

Модрич

Если 15 июня хорваты впервые в своей истории завоюют кубок мира, то нет сомнений в том, кто станет следующим обладателем Золотого мяча. Это Лука Модрич. На ЧМ-2018 полузащитник мадридского «Реала» забил 2 гола и сделал 1 результативный пас. А еще в среднем за матч он выполняет 86,4% точных передач (часто играя на обострение), 2,7 ключевых передач, совершает 1,5 отбора и наносит 1,8 удара. Это все замечательно, но все же не статистика делает Модрича выдяющимся футболистом, а степень его влияния на игру. Когда Модрич получает мяч, любая атака обретает смысл. Не зря на протяжении всей карьеры его сравнивают с Йоханом Кройфом. Правда, Кройф так и не стал чемпионом мира. Свой единственный финал он проиграл в 1974 году.