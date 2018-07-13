– Какие чувства перед финалом?

– Гордость, – сказал в интервью газете LeParisien Ловрен. – Это награда за все, что пришлось пережить. В особенности за то, что говорили про нас до матча. Мы проявили характер, волю и заслужили финал.

– Вам не нравилась критика в прессе?

– Нет, потому что иногда она была не по делу. К примеру, перед полуфиналом с Англией, вдруг вспомнили о поражении («Ливерпуля» – прим. ред.) 1:3 от «Реала» в финале Лиги чемпионов и о моих ошибках в том матче. Но сейчас в Хорватии и во всем мире все признают: то, что мы совершили – это историческое событие. А ведь три матча играли с дополнительными таймами, но все равно в конце матча против англичан были свежее их.

– Как вам удалось свершить этот «исторический акт»?

– Все дело в психологии. Мы то были уверены, что способны победить. Теперь осталось выиграть последний матч, чтобы уж точно остаться в истории. Хочу, чтобы люди вспоминали о нас и о том, что произошло в 1998-м.

– Каким будет финальный матч?

– Очень трудным, как и все другие матчи этого турнира. Франция – фаворит, чего скрывать. Но мы любим такие матчи, просто обожаем! Двадцать лет назад французы победили хорватов (2:1 – прим. ред.) и пробились в финал, теперь мы можем оплатить им той же монетой. Это будет своего рода реванш за 1998-й.

– Помните тот полуфинальный матч?

– Я был девятилетний пацан. Помню, как кричала вот время матча мама, а потом разрыдалась. Все тогда только и говорили о Лилиане Тюраме, откуда этот парень.

– Вы будете играть против Мбаппе, не страшно?

– Страшно? С какой такой стати! Хотя, согласен, это один из лучших нападающих мира, и на этом турнире показывает великолепный футбол. Он играл против Хорватии два года назад в юношеском чемпионате Европы, помню тот матч. Потому что его держал как раз мой брат. Но мы уже играли против классных нападающих, есть опыт, и смогли их нейтрализовать. После матча с Аргентиной, я уже говорил, что у меня хорошее предчувствие. Как только над нами ни насмехались, но мы доказали, что по праву пробились в финал.

– У вас ведь есть приятели в сборной Франции…

– Да, Умтити и Льорис. Я с ними играл в «Лионе». Держим связь, но про финал не говорили. После матча поговорим...