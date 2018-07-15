В финале чемпионата мира по футболу сборная Франции сыграет с командой Хорватии

Встреча пройдет на поле стадиона «Лужники» в Москве и начнется в 18:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, что на групповом этапе хорваты финишировали первыми в квартете D. «Шахматные» поступательно одолели нигерийцев (2:0), аргентинцев (3:0) и исландцев (2:1). Французы первенствовали в квартете С, обыграв коллективы Австралии (2:1) и Перу (1:0), а также добыли ничью во встрече с датчанами (0:0).

В плей-офф хорваты в серии пенальти сломили сопротивление датчан (1:1 – основное и дополнительное время, 3:2 – пенальти) и россиян (2:2, 4:3), а в дополнительное время дожали англичан – 2:1.

Французы в плей-офф поступательно прошли аргентинцев (4:3), уругвайцев (2:0) и бельгийцев (1:0). Все игры подопечные Дидье Дешама завершали в основное время.