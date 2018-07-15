БРАЗИЛЕЦА КУЭННА

И все-таки я его нашел. Того бразильца по имени Акуэнна. Точнее, зовут его Томер Савойя. И он – не просто футбольный фанат, а журналист. Мужик прославился во время чемпионата мира. Прокричал в чью-то камеру «Россия, акуэнна, братан». Фраза ушла в народ, а сам он стал мемом.

Теперь в его инстаграме 356 тысяч подписчиков. А сам Савойя монетизирует славу, как может. Поднимает хайп, чтобы ему дали гражданство России. Почему Жерару Депардье дали, а ему – нет? Его, Томера, что, меньше любят от Москвы до самых до окраин?

Сделать селфи с Акуэнна ныне тяжело. Похож он на заезженную лошадку в мыле. Убегает от болельщиков. Но подловить момент все-таки можно. Ну дайте ему паспорт. Пусть станет символом хоккейной сборной, будем возить его на Евротуры.

О, а вот Евгений Малкин навстречу. Форвард «Питтсбурга» элегантен, одет по моде. Его кореш Александр Овечкин уже в VIP-ложе, стреляет луки со звездами футбола – от Роналдиньо до Самуэля Это’О.

На финал приехал Владимир Путин. Президент России уже сказал президенту ФИФА Джанни Инфантино: «Мы будем скучать по этому чемпионату мира». Теперь они сидели рядом, в белых рубашках. Довольные, как после хорошей работы. А что? Мундиаль получился обалденным. И чувство щемящей ностальгии еще накроет, подождите.

ПО УЛИЦЕ МАРАДОНУ ВОДИЛИ

В этот вечер все было уютно, как-то по-домашнему. Вот навстречу идет король какой-то африканской страны с флагом Хорватии на загорелой шее. Вот японская принцесса в воскресном кимоно. Весь мир как на ладони.

И вдруг я увидел Диего Марадону. Он брел со свитой, но она была нужна не для того, чтобы отгонять зевак и любителей селфи. Просто у Марадоны был такой вид, что он мог упасть на асфальт в любой момент. Взгляд мутный, уставший, в одну точку. Я не буду говорить, что Диего снова вгоняет себя в состояние восторга разными препаратами. Давайте просто будем считать, что он устал.

Сначала свита повела великого аргентинца к одному входу, но их завернули охранники. Пошли к другому – им подсказали идти к третьему. Вот так волонтеры погоняли Марадону. Тот никак не реагировал. Но по его взгляду я понимал: он хочет забить. Как настоящий футболист.

А еще я встретил Леонида Федуна. Владелец «Спартака» сказал, что газон на «Открытии» не так сильно пострадал от футбола, вот концерт Guns’n’Rosesдал больше нагрузки на траву (при слове «трава» где-то на трибуне, наверное, икнул Марадона). На чемпионате мира Федун никого не присмотрел: «У нас и так хороший боеспособный состав».

«За чемпионство поборетесь?» - неожиданно для себя крикнул я.

«Да», - удивился вопросу Леонид Арнольдович. Болельщики «Спартака», скриньте!

«ЗАЖИГАЙ!»

Церемонию закрытия чемпионата мира я бы назвал замечательной, не будь это прощанием с турниром, который уже вошел в историю России – как Олимпиада-1980 или Зимние Игры-2014 в Сочи. Уже представляю, как новый Леонид Парфенов лет через сто в передаче «Давеча» будет рассказывать: «И тогда на газон вышла Наталья Водянова, показала взбудораженной публике золотой Кубок мира, а потом Роналдиньо начал бить в тамтам под «Калинку-Малинку», и все это сопровождалось шотландской волынкой».

Реально, так и было. Великий бразилец, который стал чемпионом мира в 2002 году, теперь лупил в барабан как мартовский заяц – в пенек. А под этот ритм колыхался весь стадион.

Перед этим на поле вышли актер Уилл Смит, называющий себя рэпером, а также косовская певица Эра Истрефи и пуэрториканский певец Ники Джем. И снова исполнили хит «LiveItUp». В переводе – «Зажигай». Вот интересно, перед чемпионатом мира все кричали, это какой-то левый гимн. А теперь песня прижилась, уже кажется родной.

И вот еще что. Франция играла наутро после Дня взятия Бастилии. Это главный национальный праздник в стране. Символ единения нации. Как у нас – Девятое мая. Еще одна мотивация для французов. К слову, финал 2006 года состоялся 9 июля, и тогда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зинедин Зидан боднул Марко Матерацци. И домашний финал 1998 года был сыгран 12 июля. Тогда французы разгромили бразильцев (3:0), и страна гуляла несколько дней, один праздник перетек в другой.

ДВА ГОЛА МАНДЖУКИЧА

Когда на 18-й минуте французы получили право на штрафной в опасной близости от ворот Хорватии, как по закону жанра, должна была зазвучать тревожная музыка. Па-даба-дам…

Точно, навес Антуана Гризманна, и в свою же сетку отправляет мяч Марио Манджукич. Тот самый хорват, который в полуфинале забил победный гол в ворота англичан. Вот тонкая грань от славы до позора. Как у Федора Смолова – кто вспомнит, что он забил пенальти испанцам?

Далич: До матча давал установку нашим защитникам держать Мбаппе, после автогола Манджукича, я сказал, бросайте нахер этого Мбаппе, держите Манджукича. Так победили. — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 15 июля 2018 г.

Вторую жизнь получила шутка. «Далич: до матча давал установку нашим защитникам держать Мбаппе. После автогола Маджукича я сказал: бросайте нафиг этого Мбаппе, держите Манджукича. Так и победили».

Только в оригинале это были Черчесов, Игнашевич и Да Коста.

И правда, хорваты тянуть с ответом не стали. На 28-й минуте Иван Перишич забил роскошный гол, с лету обработав мяч. А делал ему скидку Домагой Вида, который так прославился в России. И вы помните, что Перишич стал лучшим игроком полуфинала с англичанами. Он и тогда играл изумительно.

Но оказалось, это только начало. Самое интересное было впереди, и вот через 10 минут навес с углового, суета в хорватской штрафной. Вроде бы момент заигран, но что это? Аргентинский судья Нестор Питана бежит изучать видеоповтор. После чего уверенно показывает на точку – пенальти!

Оказывается, Перишич сыграл рукой. Раньше этого бы просто не заметили. Но теперь все тайное становится явным. Гризманн четко реализует пенальти. Вот так новые технологии убили хорватов. Нет, рукой Перишич играл, все чисто. Но эта система VARсработала против Хорватии. С другой стороны, не будь ее, Россия не победила бы Испанию в 1/8 финала.

Боже, какой финал! В нем было все. Оппозиционеры выбежали на поле, схватили за руку хорвата Деяна Ловрена. Тот был в шоке, еле отбился, а девушек в милицейской форме тащили волоком по газону.

Был гений французской атаки, когда сначала француз Поль Погба добил мяч в чужие ворота, а через шесть минут Килиан Мбаппе расправился с обороной. Хорваты просто встали, пропускали легкие голы. Это не расстрел, а хуже – унижение.

Но тут же дикий косяк допускает вратарь французов Уго Льорис, который подцепил вирус имени Лориса Кариуса. Помните, какую дикую ошибку допустил вратарь «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов? Льорис и Лорис – почти как братья. Уго зазевался с мячом у своих ворот, и его как коршун накрыл Манджукич. За такое голкиперов обычно сжигают напалмом болельщики. Не будь счет 4:1… Трагедии не произошло. Так, курьез.

…По Москве уже объявили штормовое предупреждение, вовсю гремел гром. Но французы уложились до ливня, оставив хорватов без их любимых экстра-таймов.

ViveLa France. «Виват, Франция!» Старый-новый чемпион мира. Все по делу. Команда Дидье Дешама была тут сильнее всех.