ПЕРЕД МАТЧЕМ

Еще за несколько дней до финала чемпионата мира футбольный мир определился с качествами, олицетворяющими финалистов. Сборная Франции – расчетливая, именитая и по-футбольному прагматичная команда без тактических изысков. Сборная Хорватии – команда, играющая на разрыв, всей душой и сердцем. Турнирный путь вторых заставил переживать за них чуточку больше, нежели за чемпионов мира 1998 года.

Встреча Хорватии и Франции – это своего рода возвращение на 20 лет, когда хозяева турнира на пути к победе в ЧМ в полуфинале обыграли недавно обретшую независимость Хорватию (2:1). Третье место на чемпионате мира и победа над Нидерландами – наивысшее достижение хорватов. Победа на домашнем ЧМ – единственный триумф Франции на кубке мира. Один турнир – два высших достижения.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Встреча началась не очень живо. Первые 15 минут команды прощупывали друг друга в попытках найти слабые места. Французы не желали владеть преимуществом и надеялись на контратаки, а хорваты, с мячом обретающие дополнительную уверенность, старались реализовать еще и территориальный перевес. Но при всем желании Хорватия первой пропустила. На 18 минуте Антуан Гризманн исполнил штрафной удар с правого фланга и попал в голову Марио Манджукичу. Автор победного мяча в полуфинале на этот раз забил в свои, пытаясь срезать мяч на угловой.

10 минут потребовалось сборной Хорватии, чтобы в четвертый раз в плей-офф ЧМ-2018 отыграться. Лука Модрич, исполняя штрафной удар, навесил на дальний угол штрафной, где правый защитник Шиме Врсалько скинул во вратарскую, откуда Манджукич скинул еще дальше. Там уже Домагой Вида подработал мяч для Ивана Перишича, а хавбек «Интера» после подработки смачно пробил с левой в дальний угол.

Но опять не повезло хорватам. После подачи с углового Перишич сыграл рукой в своей штрафной и существенно изменил траекторию мяча. Главный арбитр Нестор Питана указал на «точку» только после просмотра видеоповтора. Гризманн развел мяч и Даниэля Субашича по разным углам.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Едва не сравняли во второй раз за матч хорваты. Только вышли команды после перерыва на поле, как Анте Ребич на скорости пробил в ближний верхний угол. От гола Францию спас Уго Льорис. Дальше сработал спортивный принцип «не забиваешь ты – забивают тебе» и на 59-й минуте французы в очередной раз отличились. Теперь это сделал Поль Погба, отлично выстреливший из-за пределов штрафной. Он невольно поймал Субашича на противоходе и поэтому спокойно пробил в пустой угол.

Хорваты не отходили от своей игры, потому все чаще позволяли сопернику контратаковать. Лукас Эрнандес начал голевой проход своей команды на левом фланге, ушел от Манджукича и выкатил мяч на Килиана Мбаппе. Не по годам развитый форвард нанес мощный удар из центральной зоны, а Субашич вновь пропустил момент удара.

Но на этом праздник футбола в «Лужниках» не закончился. Один из французских защитников откатил мяч Льорису, а тот сдрейфил под прессингом Манджукича и киксанул мячом в него. Глупый гол вернул хорватов в игру и подарил надежду на чудо за 20 минут до финального свистка.

Но сказке не суждено стать былью. Несколько опасных моментов хорваты конечно еще придумали, но до голов не довели. Несмотря на поражение в финале чемпионата мира, они могут собой гордиться. А что сейчас твориться на французских улицах – одному богу известно. Сборная Франции спустя 20 лет второй раз в своей истории победила на чемпионате мира и сравнялась по количеству титулов с Уругваем (1930, 1950) и Аргентиной (1970, 1986).

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Гол Погба. Третий мяч в ворота хорватов окончательно дискредитировал Субашича как вратаря и позволил французам оторваться по счету слишком далеко.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ФРАНЦИЯ

Льорис 5,0

Павар 5,5

Варан 6,0

Умтити 7,5

Эрнандес 6,0

Мбаппе 7,5

Погба 6,0

Канте 5,5

(Н’Зонзи) 6,0

Матюиди 6,0

(Толиссо) 6,0

Гризманн 8,0

Жиру 6,0

(Фекир) б/о

ХОРВАТИЯ

Субашич 5,5

Врсалько 7,0

Ловрен 6,0

Вида 6,5

Стринич 5,5

(Пьяца) б/о

Модрич 6,0

Брозович 6,0

Ракитич 6,0

Ребич 6,0

(Крамарич) 5,5

Перишич 6,0

Манджукич 6,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Гризманн – 8,0. Поучаствовал в трех голах! Первых трех мячах Франции в матче!

После его подачи со штрафного мяч в свои ворота срезал Марио Манджукич! Так Франция отыгралась.

Реализовал пенальти, когда счет был равным. Кстати, пенальти был заработан после передачи Антуана с углового – рукой сыграл Иван Перишич.

Откинул мяча за пределы штрафной на Поля Погба перед третьим голом «трехцветных», почувствовав, что площадь ворот перенаселена.

Умтити – 7,5. В зоне своей ответственности предотвратил все атаки. Мимо него не проскочил никто.

Мбаппе – 7,5. Говорят, Килиан не дорабатывает в обороне. Не верьте. Несколько раз игрок правого края останавливал прорывы Ивана Стринича. Однажды это случилось в штрафной площади Франции! Плюс футболист отправил мяч в сетку.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Дешам – 7,0. Не испугался поменять Н’Голо Канте уже на 55-й минуте. Хавбек проводил не лучший свой матч, плюс имел желтую карточку.

Далич – 6,0. Делал замены, менял игру, но Франция была сильнее.

РЕЙТИНГ МАТЧА

8,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Манджукич =

После классной подачи Гризманна подрезал мяч в свои ворота. На месте игрока «Ювентуса» мог оказаться каждый.

Перишич !

Нанес неотразимый удар с линии штрафной. Эпизоду предшествовали три выигранных верховых единоборства в штрафной площади! Врсалько переиграл Эрнандеса, Манджукич – Погба, Ловрен – Матюиди!

Гризманн =

Реализовал пенальти.

Погба !

Нанес неотразимый удар с дуги штрафной площади. Атаке предшествовала быстрая атака Франции, которую классным пасом из глубины начал как раз игрок «МЮ»! Конечно, в прорыв он бросил Килиана Мбаппе.

Мбаппе !

Выполнил бильярдный удар в нижний угол из-за пределов штрафной площади.

Манджукич ??

Вратарь Франции Уго Льорис решил обвести нападающего! Нападающий к его финту оказался готов.