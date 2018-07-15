Вы не заметили интересного совпадения? Во время финального матча московская погода вела себя тем же самым макаром, что и двумя неделями раньше в часы встречи России с Испанией. Сперва царила духота, а потом небеса нахмурились и загромыхали.

Вот только по случаю финала нахмурилось и загромыхало покруче. То есть - недовольство высших сфер происходившим на поле «Лужников» теперь было выражено более явно. Ибо, перефразируя древних: что позволено быку – не позволено Юпитеру.

Французская игра настолько совпадала по вектору с российской, что можно даже было подумать: Дидье Дешам и Станислав Черчесов выстраивали планы на чемпионат корпоративно-солидарно. А потом еще и дополнительно их сверяли по ходу игр.

Начиная с четвертьфинальной стадии и вплоть до финального профита в виде полученного счета 2:1, будущие чемпионы запомнились: а) откровенно окопной обороной, б) ловким использованием стандартных положений у чужих ворот.

Иными словами, команда, переполненная мастерством, применила рационализм высшей пробы. Французский национальный характер славится, с одной стороны, изысканностью манер, а с другой – чрезвычайной эмоциональной холодностью. Сборная работы Дешама предпочла взять на вооружение вторую, скрытую за галантностью, сторону французской натуры. И предъявила ее соперникам и мировой аудитории чемпионата мира во всей полноте.

Пожалуй, впервые в ХХI веке одна из команд-финалисток чемпионата мира вышла на самый главный матч футбольного контента с откровенным и наивным желанием просто хорошо поиграть в футбол. Все остальные склонялись к тому, чтобы изобразить на пару с соперником известное из истории «Стояние на реке Угре». Пряча – ну да, матч же исторического значения! - куда поглубже здоровые футбольные импульсы. И только хорваты 15 июля 2018 года остались верны себе. Им и в финале интереснее всего было обыграть оппонента, лихо выиграть единоборство, замысловато и четко прочертить линию атаки…

За такую непозволительную дерзость нежданный финалист получил четыре горячих. Так строго участников решающего матча не наказывали аж с 1970 года…

Первые два гола Франции получились «дешевыми» - скорее это были издержки творчески-раскованного настроя ее соперника. Зато первый мяч Хорватии вышел по-футбольному полновесным и сочным. Но за футбол, как мы выяснили чуть выше, в финальных матчах чемпионата мира давно никого не награждали золотом.

«Чистая правда со временем восторжествует. Если проделает то же, что явная ложь», - сформулировал Высоцкий. Футбольная Франция, исторически искусница из искусниц и эстетка из эстеток, достигла сейчас вершины, разменяв вкус на прагматизм. Тех, кто возмущался нечеловеческой механистичностью сборной Германии, чемпионки-2014, можно поздравить с достойной заменой на троне.

Ну и пара ремарок на десерт.

Следует отметить – глядя на состав сборной Франции - небывалый успех африканского футбола, в потенциале которого уж было начали сомневаться. Наверное, этот успех не случайно юыл достигнут на земле нашего отечества, в свое время горячо и трепетно поддерживавшего движение африканских народов к прогрессу и независимости.

А во-вторых: футбольная России, оказывается, абсолютно в чемпионском тренде! Даже с окопной тактикой против Испании. Куда наш бык, туда и французский Юпитер.