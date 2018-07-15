Финал чемпионата мира по футболу между Хорватией и Францией омрачился выходкой скандально известной девичьей группы.

Финал чемпионата мира по футболу в Москве. Франция, благодаря автоголу и мячу, забитому с пенальти, ведет со счетом 2:1. Второй тайм. Неожиданно на поле начинается кутерьма. На нем оказывается гораздо больше положенных 23 человек, включая арбитра.

Стюарды с представителями правоохранительных органов гонятся за… полицейскими?! Да-да. Люди, вырвавшиеся на поле, были одеты в форму российской полиции.

Вот их хватают, волокут по полю, оставляя на поле борозды от коленей. Одного из интервентов тащат под руки, будто распяв его, как Христа. Только, когда нарушителей подтаскивают ближе к трибуне, на которой находятся места для прессы, становится ясно – как минимум один из них девушка! Она – в белой рубашке и галстуке. Другой нарушитель – тоже девушка – в полицейской форме. Что это значит?!

По ходу игры становится известно, что выбежавшие на поле «полицейские» похожи на участниц скандально известной феминистической панк-рок группы Pussy Riot, что в вольной манере на русский язык можно перевести, как «Писькин бунт».

Еще через какое-то время ответственность за инцидент официально берет радикальная группа. Вот, как они объясняют свою очередную «акцию» неповиновения на своей официальной страничке в Facebook:

«Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской литературе образ Милиционера, носителя небесной государственности.

Небесный милиционер, по Пригову, переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела. Пока небесный милиционер нежно следит за болельщиками на Чемпионате Мира, земной милиционер готовится разгонять митинги. Небесный милиционер ласково касается цветка в поле и радуется победам сборной России, а земной милиционер безучастен к голодовке Олега Сенцова. Небесный милиционер – высится как пример государственности, земной милиционер – делает всем больно.

Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки.

Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала Чемпионата Мира, земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры, земной милиционер вступает в игру, не считаясь с правилами.

Чемпионат Мира напомнил о возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир.

Красиво! В финале ЧМ выбежать на поле - бесценно. Один из джентльменов - женщина! pic.twitter.com/OULBGAuHiP — Степан Карпович (@s_karpovich) 15 июля 2018 г.

Когда земной милиционер вступает в игру мы требуем:

1. Освободить всех политических заключенных.

2. Не сажать за лайки.

3. Прекратить незаконные аресты на митингах.

4. Допустить политическую конкуренцию в стране.

5. Не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.

6. Превратить земного милиционера в небесного милиционера.

Требования вроде адекватные, если уж девушки полагают, что все это, прописанное в законе, в нашей стране не исполняется. Вот только методы у них, мягко говоря, странные. Пока с уверенностью можно утверждать лишь одно – девушки задержаны правоохранительными органами. Мы продолжаем следить за развитием событий.