Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич посетовал на второй гол, который был забит с пенальти, назначенного после просмотра видеоповтора.

- В этой игры вы выглядели, будто все контролировали, но вам были забиты два противоречивых гола. Особенно, второй, который был забит с пенальти после просмотра видеоповтора.

- Сначала мы играли хорошо, пока не был забит автогол в наши ворота. После этого мы восстановились и доминировали. После этого был назначен пенальти. Я стараюсь не комментировать решения арбитров, но сейчас скажу: в финале чемпионата мира такие пенальти не назначаются.

- Продолжите ли вы работу в сборной Хорватии, после такого неожиданного назначения и исторического результата?

- Сейчас я готов немного отдохнуть. Последние несколько месяцев мы работали очень напряженно. Но я счастлив, что нам удалось провести это время вместе с ребятами и завоевать серебро ЧМ-2018. Сейчас я возьму тайм-аут. Я никогда не принимаю решений на скорую руку. Мне надо немного отдохнуть.

- Чего не хватило Хорватии, чтобы выиграть и в какой момент вы поняли, что матч проигран?

- Нам не хватило удачи, которая улыбалась нам на протяжении всего турнира. первый гол был забит со стандарта своим же игроком, хотя никаких предпосылок для гола не было. Второй гол был забит с пенальти – это было сложно. После третьего и четвертого гола было сложно ожидать, что мы сможем отыграться. Гол Манджукича внушил надежду, но против такого классного соперника, как Франция, отыграть два гола крайне сложно.

- Что вы сказали команде после игры, когда все вместе собрались в круг?

- Нам было грустно, и мы были подавлены, но я им сказал, что они могут гордиться собой и уезжать отсюда с высоко поднятой головой. Если бы кто-то нам сказал, что мы займем второе место до турнира, мы бы подумали, что это – потрясающий результат. Но во время турнира разгорелся аппетит – мы играли отлично. Надо пережить этот момент и уважительно относиться к спорту. Вот, что я сказал своим игрокам.

- Приз, который дали Луке Модричу – это победа?

- Мы очень рады за Луку Модрича. «Золотой мяч» он получил заслуженно – это был прекрасный турнир для него. Его доля в наших победах львиная, хоть остальная команда его и поддерживала.

- Такие пенальти в ворота не назначают, Но его не было бы, если бы не было видеоассистента арбитра. Что вы думаете о такой технологии?

- Я не говорил ничего плохого об арбитре. Я к нему отношусь с уважением. Он сделал то, что посчитал правильным. Что касается системы видеоповтора – когда он играет в вашу пользу – это хорошо, когда нет – плохо. Для футбола эта технология – хорошо.

- Хорватия – самая маленькая страна в финале чемпионата мира…

- На нашем автобусе написано: «Маленькая страна – большие мечты». Надо много работать, иметь мечту и иметь амбицию. Вполне возможно6 что эта мечта когда-то сбудется. Никогда нельзя останавливаться и надо продолжать верить.