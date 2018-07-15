- Что вы ощущаете в этот момент?

- Я еще до конца не понимаю, что произошло. Это был трудный чемпионат – Кубок мира весит много. Я горжусь своей командой и благодарен всем, не только игрокам, но и тренерам, физиотерапевтам, врачам… Всем. Хочу завтра отпраздновать победу со всей Францией.

- Что вы чувствовали по ходу всего матча? Когда били пенальти?

- Когда арбитр смотрел повтор, я спросил у партнера, что было – сказали, что рука. Знал, что будет пенальти. Я понимал, что это – последний матч чемпионата и мне сейчас предстоит пробить. Подошел спокойно – пробил. Надеюсь, что все и дальше будет так удачно происходить.

- Два года назад во Франции вы потерпели обидное поражение в Финале Евро-2016. Оно пошло на пользу?

- У нас не так много игроков, которые остались с Евро. Появились новые футболисты, которые себя замечательно проявили. Они привнесли большой вклад в команду. Мы отлично провели чемпионат вмести – отлично работали, как семья. В этом была наша сила. Еще и тренер – он прекрасно читал все матчи. Я горжусь, что я стал частью этой команды.

- Ваши родители, родители Мбаппе, Погба, всей остальной команды… Скажите, как вы все вместе собрались в команде? Если бы они все не приехали во Францию, этой команды не было бы?

- Да, такая разная Франция и такая разная команда, но мы все равны. Мы все старались делать максимум для друг друга, для команды, для страны…

- Было поколение Платини, было поколение Зидана, теперь поколение Гризманна. Вы горды?

- Вы же знаете, что я на первое место всегда ставлю команды, которая прекрасно провела этот чемпионат. Мы вписали новую страницу в историю футбола. Наши дети будут гордится тем, что они будут носить нашу фамилию. Теперь просто пришло время наслаждаться победой.