У хорватов есть Модрич, Манджукич, Ракитич. Большие мастера, но французы просто сильнее, если взять все слагаемые, включая глубину состава. У французов более разнообразная атака – от любого исходит опасность. Мбаппе вроде был на столь заметен, но пару раз очень опасно убегал и гол забил. То есть, сыграл очень эффективно. Ну и полузащита у французов на зависть. Ни у кого такой полузащиты в мире сейчас нет.

Хотя начали французы как-то невнятно - выглядели заторможенными, долго раскачивались, а хорваты, надо отдать им должное, сразу взялись за дело, играли агрессивно, накрывали игроков соперника. И еще удивили тем, что в концовке прибавили и до последних минут показывали очень хорошее физическое состояние. А ведь у французов был лишний день на отдых, и не стоит забывать, какие три матча сборная Хорватии провела в плей-офф – все по 120 минут. Здесь следует снять шляпу перед хорватами за их волю к победе, характер. И, конечно, когда матч начинается с автогола, отыграться трудно против такой команды, как сборная Франции. И окончательный счет 2:4 отчасти скрасил хорватам горечь поражения, чем, если бы матч завершился со счетом 1:4.

Но, повторю, французы просто на данный момент сильнее: в защите, в середине поля. Их игроки мастеровитее, что ли. Вспомните, как Погба забил. Первый удар на себя принял защитник, так он вторым пробил на исполнение, без шансов для вратаря.

Дешам сам был дисциплинированным футболистом, и свою команду приучил в дисциплине. Раньше все сборные Франции играли в такой удалой, атакующий футбол. Их из-за этого называли мушкетерами. Сейчас они играют в очень прагматичный футбол. Лишь Льорис проявил эту бесшабашность в моменте со вторым голом. В финале чемпионата мира так играть вратарю… И причем против Манджукича, который дорабатывает любой эпизод до конца. Финал получился хорошим, но все же в нем не хватало Месси, Роналдо, Неймара, которые привносят в футбол яркие краски.

Подводя итог, хорваты – герои, они и так уже сделали много для своей станы, но французы сильнее. У них прекрасная молодая команда, большой выбор игроков. Сборная Франции будет одним из главных претендентов на победу в чемпионате Европы.