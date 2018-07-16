«На Евро-2016 было ощущение, что пригласили, но не встретили»

- Финал чемпионата мира удался?

- Да, это был отличный финал с шестью забитыми мячами, и исход его логичен – победителем чемпионата мира стала самая сильная команда турнира. Хорваты отлично бились и могут гордиться своим выступлением. Правда, не очень понял, что произошло с Даниэлем Субашичем. Если гол Поля Погба еще можно объяснить, то гол Мбаппе стал результатом того, что Субашич закончил этот чемпионат мира до финального свистка.

- С какими впечатлениями для вас завершается этот чемпионат мира?

- Начиная с ЧМ-1994 в США я был на многих чемпионатах мира и Европы и могу сказать, что нигде турнир не был организован так хорошо, как в России. Поэтому хотелось бы сказать слова благодарности оргкомитету и лично его главе Алексею Сорокину, который очень грамотно все организовал.

- Что отличает этот чемпионат мира от тех крупных футбольных турниров, где вам удалось побывать ранее?

- В любой точке города вам всегда понятно, куда надо идти. Вокруг спокойные приветливые люди рассказывают как и куда можно добраться. Вокруг почему-то чисто, мусор убирается очень оперативно. Например, на чемпионате Европы во Франции, не говоря уже о Польше, под ногами было грязно, непонятно куда идти, где стадион…

Не везде было заметно, что в городе в данный момент проводится чемпионат Европы. Было ощущение, что тебя пригласили, но не встретили. А здесь всех встретили, Россия в целом и ее полиция в частности показали, что могут быть доброжелательными и миролюбивыми. Мне очень хочется верить, что мы можем быть доброжелательны и радушны не только к чужим, но и к своим людям. Надеюсь, что у нас есть этот ресурс.

«Было весело от того, что только Путин стоял под дождем под зонтом»

- Какие эмоции оставила непосредственно футбольная составляющая?

- Эмоции прекрасные! Сколько всего интересного случилось за время чемпионата мира! Отлично сыграла сборная Бельгии, а главными героями неожиданно стали не Лео Месси и Криштиану Роналду, а Килиан Мбаппе и Лука Модрич. А какие красивые голы были на этом ЧМ!

Мы сейчас ехали с Максимом (Виторганом – прим. ред.) и Славой (Хаитом – прим. ред.), и я им рассказывал о том, что не могу представить, как себя чувствует Мбаппе. Ему 19 лет. Я и сам в Одессе занимался футболом в школе, и помню пик своей радости. Мы были в колхозе на картошке, и наша параллель обыграла старшеклассников. Тому свидетелями было большое количество девушек. Помню свои великолепные ощущения и не могу представить, что сейчас чувствует этот 19-летний мальчик, который не просто вышел на поле, но и забил и был главной звездой в команде. Это совершенно невероятно.

Сейчас сложно говорить что-то рассудительное, финал только что завершился, поэтому превалируют эмоции. И это, наверное, правильно.

Хотелось еще раз вспомнить игру сборной России и поблагодарить ребят за отдачу. Особенно хотелось бы сказать добрые слова в адрес Сергея Игнашевича и его жене, которая его в таком возрасте отпустила играть в футбол. Ему огромное спасибо!

Вообще спасибо стране, что она так приняла этот чемпионат мира, который прошел на высочайшем уровне и практически без эксцессов. Поэтому дождь, который пошел под конец финала, был очень кстати.

- Почему он был кстати?

- С точки зрения драматургии это было очень правильно – неожиданное завершение вечера с Полем Погба, изображающим празднование гола и катающимся по полю. Со стадиона это выглядело красиво. Мы стояли прямо на границе дождя, но под крышей. И было весело от того, что только Владимир Владимирович (Путин – прим. ред.) стоял под зонтом, тогда как остальные, включая президента Хорватии, были без зонта.

«Pussy Riot внесли сумятицу в этом красивый финал»

- Видели прорыв посторонних лиц на поле?

- Да, видел, но тогда не понял, что это были Pussy Riot. Потом в новостях прочел о том, что это были они. Теперь они будут рассказывать, что были на финале чемпионата мира. Их поступок – глупость и гадость, они внесли сумятицу в этот красивый финал. Тем не менее, если их посыл был в том, чтобы полиция продолжала после чемпионата мира так же радоваться своим, как сейчас радуется иностранцам, то, наверное, отчасти их можно понять. Они девочки, живущие провокацией, и если у этой провокации была такая подоплека, то это можно понять и простить.

- Как вам удалось попасть на финал?

- Мы заранее купили билеты первой категории, а затем нас еще позвали прийти на VIP-трибуну. Мы этому предложению обрадовались и согласились, а по оставшимся билетам пошли мой папа и муж младшей дочери. Они были счастливы.

- Кого видели в VIP-ложе?

- Там были Лилиан Тюрам, Роналдо, Диего Форлан… Когда девочки подходили к нам сфотографироваться, я их тут же отправлял к этим заслуженным ребятам – это их праздник, и в этот момент логично фотографироваться с ними, а не с нами. Там были красивые нарядные женщины с солидными мужчинами, все очень цивилизованно, но от этого не менее эмоционально.

- Кого стадион больше поддерживал – французов или хорватов?

- Российские болельщики, как мне показалось, больше поддерживали Хорватию. В силу того, что они подарили нам чемпионат Европы 2008 года и просто как-то нам ближе. Да и хотелось нового чемпиона. Французов приехало много, но хорваты поддерживали команду дружнее. Французы были не так эмоциональны – все-таки они уже пресыщены победами, это чемпионство для них не первое.

«Критика сборной – от ущемленной любви к ней»

- После матча Лука Модрич и Килиан Мбаппе получили личные награды по итогам ЧМ…

- Очень рад за Модрича. Считаю, что решение дать этим футболистам призы именно в таком порядке верное. Модрич весь чемпионат провел очень сильно, забил классный гол на групповом этапе. И это в 32 года! У него, конечно, светлейшая голова. А Мбаппе в будущем и вовсе будет наряду с Неймаром сменщиком Месси и Роналду.

- Какими вы видите следующие четыре года в российском футболе?

- Очень надеюсь, что это достижение повлияет на то, что у нас происходит внутри футбола, в хорошую сторону. У нас часто бывает такое – мол, смотрите, мы дошли до четвертьфинала, значит, в футболе у нас все хорошо. А футбол – это огромная система и… в общем, нет смысла повторять очевидное.

Помните, как в Германии к ЧМ-2006 взяли и переформатировали все футбольное хозяйство? Надеюсь, эта победа не расслабит наших чиновников, а напротив, мобилизует их силы и возможности. Чтобы налаживались правильные отношения между клубами и школами, агентами и футболистами. Чтобы футбол двигала не практика заноса денег тренерам, чтобы мальчик играл в основе, а правильная селекция и бережное обращение с талантами.

Надеюсь, что сборная России и в будущем будет столь же открыта, будет слушать критику и радоваться похвале, когда они этого заслуживают. Мы в любом случае будем с ними. Лично я никогда не смогу не болеть за них. Когда они чудовищно играют, я расстраиваюсь. Поэтому все критические слова только от ущемленной любви к этой сборной. Как когда-то говорил Фазиль Искандер, сатира – это ущемленная любовь к родине. Критика сборной – это желание видеть игру лучшего качества, и это естественный процесс, который помогает формированию правильного духа в сборной.