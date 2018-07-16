Чемпионат мира завершен. Теперь мы знаем, что это такое: принимать у себя крупнейший турнир по самому популярному виду спорта.

Не знаю, как вы, а я, посмотрев от корки до корки 62 матча из 64 (не осиленными остались лишь «супербитвы» Египет – Саудовская Аравия и Панама – Тунис), слегка объелся футболом. Тем более, что в меню ЧМ-2018 было все – и в изобилии.

Вот вы можете назвать хоть что-нибудь, чего вам не хватило на этом чемпионате? Голы – на любой вкус и в рекордном количестве. Сенсации? Сколько угодно. Захватывающие сюжеты игр? Новые имена? Необычные «фишки» вроде судейских видеопросмотров? Курьезы? Да не вопрос, навалом из ящика! И плюс наша сборная отнюдь не была чужой на этом пиршестве, что с ней нередко случалось в прежние годы. В общем, полный ассортимент. Уф-ф, нет, хватит, я уже не могу. Все было великолепно, большое спасибо, но этот десерт «от заведения» унесите, пожалуйста, на кухню. Иначе у меня все предыдущее, боюсь, обратно попросится.

ФАКТОР ПИТАНЫ

Хорваты в воскресном финале честно старались продлить банкет в меру своих сил. Просто на два тайма их не хватило. И еще чуть покоробило, что судьбу матча предрешили не только тренеры с игроками, но и аргентинский арбитр Нестор Питана. До 38-й минуты, когда он назначил пенальти в ворота Субашича, борьба была равной, а ее исход – туманным. Когда же Гризманн реализовал 11-метровый, сделав счет 2:1, Франция из формальногофаворита стала фаворитом бесспорным. Это был решающий момент.

Нет, я вовсе не говорю, что хорватов засудили. Даже без этого пенальти их, думаю, все равно дожали бы. Скорее всего… Хотя с другой стороны – мало ли...

Понимаете, о чемя? В финале оставалась живая интрига, аПитанаприкончил ее одним свистком.Имел ли он на это право? Сто процентов – да. Мяч попал в руку Перишича и заметно поменял траекторию. Но вопрос ведь можно сформулировать и иначе: мог ли Питана не назначать этот пенальти?

Как ни крути – тоже да. Рука хорвата была довольно близко к туловищу, хоть и не прижата.Да и мяч летел не столько в ворота, сколько куда-то «примерно во вратарскую». Обычный навес.

Больше ругали бы Питану, прими он другое решение? Сомневаюсь. Это зависело бы от дальнейшего хода игры. Просто ее судьбу решали бы футболисты.

НЕ УВЕРЕН – НЕ СВИСТИ

Конечно, аргентинец оказался перед очень трудной дилеммой. По своему, довольно богатому (пусть и не из футбола) опыту судейских видеопросмотровмне отлично известно: в замедленном повторе и в динамике многие эпизоды выглядятиначе. И взвешенный вердикт часто дает сочетание обоих типов просмотра. Или даже трех-четырех, на разной скорости. Это типичная ситуация: на пошаговой раскадровке ты четко видишь игру рукой (то есть, нарушение), а в реальном времени – наоборот, никакогоособого «криминала».

Система VARприменялась на этом ЧМ впервые и быть отработанной до конца никак не могла. Тут нужен опыт, годы проб и ошибок. Хотявидеопросмотры – бесспорное благо. И решение в подобных, пограничных ситуациях все равно должен принимать арбитр «в поле», а не в какой-то там темной комнате с мониторами. Живой «главный» человек, отвечающий за судьбу матча, совершенно необходим.

Другое дело, что у судей есть однонеписанное правило: не уверен – не свисти. Не мешай им разбираться, не лезь –это не твоя, их игра! Питанаже – взял и свистнул. Зря.

Впрочем, испортить этот финал и этот чемпионат ему было не зубам. Все уже свершилось, все удалось. Дело сделано. Долой красный нос и клоунский парик! Хотя выбрасывать, конечно, не стану, они теперь дороги и мне. Прощай, наш ЧМ-2018.

Надеюсь, вам тоже понравилось. Я старался.