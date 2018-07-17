– Насколько неожиданным стал для вас исторический успех сборной Хорватии?

– Но, помниться, перед ЧМ многие болельщики говорили, что мы должны стать чемпионами, – сказал в интервью France Football знаменитый хорватский нападающий Роберт Просинечки. – Громкие заявления делал даже такой авторитет как Мирослав Блажевич, который тренировал сборную в 1998-м. Хотя «Сиро» практически перед каждым чемпионатом мира выступает таким образом! Учитывая то, что на предыдущих трех чемпионатах хорваты не выходили из группы, я думал, что успехом будет хотя бы одна восьмая, а потом – как карта ляжет. Матч с Данией (1:1 и 3:2 по пенальти – прим. ред.) стал поворотным на турнире. Это был для наших самый трудный матч, практически без голевых моментов, выиграли в серия пенальти, где все висело на волоске. За исключением этого матча Хорватия на остальных играла первым номером, ни под кого не подстраивалась, в плэй-офф вышла с первого места. В течение всего турнира я не сомневался, что мы схлестнемся с Францией.

– В чем секрет этой сборной Хорватии?

– Конечно, в ней собрались талантливые ребята, но главное – психология, невероятный настрой. С первого матча против Нигерии они проявили несгибаемый характер. Ведь пропускали первыми против Дании, России, Англии, и каждый раз спасали матч. Сплоченность невероятная. Во многом благодаря тренеру Златко Даличу, он ни сомневаясь ни минуты, отправил домой Николу Калинича (после первого матча – прим. ред.). Это был сильный посыл остальным: «Главное – коллектив!»

– Сборная в этом году сыграла успешнее, чем в 199-м. Как оцениваете с позиций сегодняшнего дня то поражение двадцатилетней давности в полуфинале от французов?

– Я и тогда считал, и сейчас считаю, что мы вполне могли дойти до финала. Самое замечательное – два гола нам забил Лилиан Тюрам, классный защитник, но для него это были первые голы за сборную, и, как оказалось, последние! Потом у них удалили Блана, и мы получили численное преимущество. Но Жаке (Эме, тренер сборной Франции – прим. ред.), убрал одного нападающего (Джоркаефа – прим. ред.), а Блажевич действовал как-то нерешительно: надо было рисковать в эти последние пятнадцать минут. Подумать только, меня выпустил только на 89-й минуте…

– Какого игрока сборной Хорватии выделили бы на ЧМ в России?

– Все играли самоотверженно. Но, конечно, выделялся Лука Модрич. Техникой, чтением игры, но и не только этим. Он цементировал всю команду. Через него шла вся игра, был связующим звеном. Играл на команду. Но в истории полно таких примеров. Помнится, после ЕВРО-84 Мишель Идальго (тренер сборной Франции – прим. ред.) говорил, что они выиграли турнир, потому что Платини не тянул одеяло на себя, главное для него была – команда. Модрич с его опытом трех выигранных финалов Лиги чемпионов был заводилой. Вот было здорово, если бы он получил «Золотой мяч»!

– Ну а что дальше? Какое будущее у этой команды?

– Надеюсь, этот успех всколыхнет весь футбол в стране, начнутся инвестиции. У нашей сборной ведь нет настоящего тренировочного центра, нам позарез необходим современный стадион. Во время этого ЧМ, все чиновники напялили майки сборной Хорватии. Надеюсь, теперь они будут по-настоящему «играть» за Хорватию!