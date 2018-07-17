ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

Когда я услышал это, то воскликнул: «Да вы с ума сошли, Джанни!»

Вот что сказал синьор Инфантино в своей речи на оперном гала-концерте в Большом театре, где закрывался чемпионат мира по футболу – этот турнир блестяще организовала Россия.

В частности: «Думаю, в вашей стране за последний месяц произошли два события, помимо чудесного футбола. Первое – Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия – чисто футбольная страна. За это следует сказать спасибо игре сборной России – Черчесову, Акинфееву… Они подарили эмоции не только россиянам, а всем нам на стадионах и улицах, которые ликовали.

Второе изменение – это восприятие, которое есть у мира в отношении России. Свидетели здесь – здесь мир. Более четырех миллиардов человек следили за этим чемпионатом, смотрели на красоту вашей страны, невероятно богатой в плане культуры и истории. Мы обнаружили это, об этом узнал весь мир. Вот почему это лучший чемпионат мира в истории».

Все очень здорово и правильно. Но одна фраза покоробила: «Забудьте хоккей, Россия – чисто футбольная страна».

Да вы с ума сошли, Джанни!

ГДЕ ВАШИ ЗВЕЗДЫ?

Как минимум четыре хоккеиста – Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Александр Овечкин – входят в десятку сильнейших в мире. Минимум, потому что я думаю, сюда может попасть и Артемий Панарин, но давайте подождем, когда он подпишет новый контракт – и где это будет. А как забыть Сергея Бобровского?

Если бросить проекцию на футбольную сборную России, то в европейских чемпионатах у нас должны выступать Артем Дзюба (уровень игры – как у Криштиану Роналду), Александр Головин (а-ля Антуан Гризманн), Игорь Акинфеев (Шмейхель, сын Шмейхеля) и Алан Дзагоев (как Мохамед Салах). Ну и еще два-три десятка игроков в лучших лигах мира.

Сборная России должна стабильно входить в топ-3 рейтинга ФИФА. Сейчас мы – третьи в рейтинге ИИХФ, вслед за канадцами и шведами. А не выстреливать с 70-й позиции в стратосферу. Это было круто, но все-таки победу России над Испанией назвали главной сенсацией турнира. Но это должна быть не неожиданность, а норма жизни.

Нужно в XXIвеке выиграть парочку чемпионатов мира или Европы. Вот у хоккеистов – четыре золота первенства планеты, а уж сколько Евротуров они взяли – не счесть! И не стыдно говорить такое, Джанни, в тот год, когда сборная России выиграла Олимпиаду в Пхенчхане? Вот они, золотые медали – на шеях Ильи Ковальчука и Павла Дацюка. Может, вы с ними просто не знакомы, синьор Инфантино?

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Давайте подождем, когда осядут золотые конфетти в «Лужниках», и начнется чемпионат РФПЛ. Самый первый матч: «Урал» против «Анжи». Это будет 28 июля в 16.30 – вы собираетесь приехать, господин президент ФИФА?

Всего 756 матчей регулярного чемпионата посетили 4,713 миллиона зрителей, средняя заполняемость арен составила 75,53%. В среднем на каждом матче – 6234 болельщика. И это мы о плей-офф не говорим!

А что было в РФПЛ в прошлом сезоне? В среднем на матч ходило 13 971 человек, причем это стало рекордом национального чемпионата. Но разница только в два раза! И вы сравните размеры футбольной арены и хоккейного стадиона – небо и земля. Общее число зрителей, которые приходили на матчи РФПЛ – 3,353 млн. И это мы еще в КХЛ не посчитали розыгрыш Кубка Гагарина, напомню я снова.

Если вбить «хоккей» и «футбол» в GoogleTrends и посмотреть за последние пять лет, то мы в среднем увидим, что интерес в России к этим видам спорта – в информационном поле – относится как 3/20. Но в обычное время интерес к футболу и хоккею не различается в десятки раз. Во время чемпионатов мира и Олимпиад хоккей стабильно переживает пики, обгоняя интерес к футболу. Наоборот происходит, когда мы всей страной смотрим матчи Евро и чемпионата мира.

Да, в июне-июле разница между футболом и хоккеем была колоссальная (1/56). Но только потому, что у хоккеистов было межсезонье, а футболисты провели «лучший чемпионат мира в истории» (цитирую Инфантино). Но за июлем придет август. Что вы скажете тогда?

Я понимаю, что итальянцу до фонаря, что там происходит на ледовых площадках. Но вспомните, синьор Инфантино, у вас еще и швейцарское гражданство. А сборная этой страны в мае играла в финале чемпионата мира. И по посещаемости хоккейных матчей Швейцария – на первом месте в Европе.

Спасибо ФИФА за то, что подарили России футбольный праздник. Но обижать хоккей и другие виды спорта – походя, для красного словца – не нужно. Вообще извинились бы за эту фразу, уважаемый Инфантино. Она была совсем не кстати. Президент ИИХФ Рене Фазель выходил из «Лужников» счастливым, называл футбол «нашим старшим братом».

А что сказали вы?