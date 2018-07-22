«Советский спорт» – о ситуации в городе, задачах волжской команды и факторе домашнего стадиона в первой игре.

Где будет играть «Нижний Новгород» в новом сезоне?

Планируется, что все матчи нового сезона ФК «Нижний Новгород» проведет на арене, построенной к ЧМ-2018. Одноименный стадион вмещает 45 тысяч зрителей. Стартовая игра здесь уже состоялась.

В городе цело все, что построили к ЧМ-2018?

Главный вопрос после ЧМ-2018, касающийся построенной инфраструктуры. Увы, в Нижнем Новгороде идеально не все.

Когда мундиаль уже закончился, под ливнями не устояла одна из систем стадиона – на арене случился потоп, подтрибунные помещения оказались под водой.

Журналисты издания NewsNN связались с компанией ФГУП «Спорт-Ин», которая занималась строительством объекта. Вот какой ответ был получен: «Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания». Компания заявила, что проблемы будут устранены в кратчайшие сроки.

Во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде смыло набережную! Кадры мгновенно разлетелись по сети.

Ремонтом занялись почти сразу. Но не прошло и нескольких дней, как ливень вновь все разрушил. Тогда набережную принялись укреплять. И было решено смонтировать дождеприемный колодец и дополнительные водосборные лотки. В настоящий момент до конца набережная не восстановлена. Но значительная часть работ уже выполнена.

Это два главных ЧП, случившихся с объектами инфраструктуры.

Что с билетами/абонементами?

Перед началом сезона клуб начал продавать абонементы. Самые дешевые места на трибунах за воротами – 4 000 рублей за место.

Пропуск на центральные сектора Западной трибуны обойдется болельщикам в 9 400 рублей, Восточной – 5 000. С точки зрения ракурса просмотра, трибуны идентичны. Но у Запада есть преимущества: сектор оснащен большим закрытым отапливаемым рестораном, включает в себя пропуск на парковку стадиона, проход зрителей из других зон ограничен.

Для детей от 3 до 14 лет на центральные трибуны действуют скидки – абонемент можно купить за полцены. При условии, что сезонный пропуск еще покупают родители.

Стоимость билета на отдельно взятые матчи на центральные трибуны составляет 400 рублей, на места за воротами – 200.

Интересно, что от покупки абонемента на трибуну за воротами, большой выгоды болельщик не получит. В первенстве ФНЛ всего 19 домашних матчей. Если покупать билеты на все игры, то выйдет даже дешевле – 3 800 против 4 000. Правда, по абонементу можно попасть на кубковые игры. Но ведь еще нужно, чтобы команда выступала успешно.

Стоимость абонемента в VIP-ложу составляет 27 000 рублей. Пропуск на отдельно взятую игру – 1 500.

Какая задача стоит перед «Нижним Новгородом»?

Задачу клубу поставил врио губернатора Нижнего Новгорода Глеб Никитин. Она амбициозна.

Вот что сказал градоначальник: "Задача выхода в премьер-лигу стоит, потому, что с таким стадионом не иметь команды в основном российском дивизионе - это абсолютно неправильно. Необходимо сформировать соответствующую программу, которая будет ориентирована на эту цель. Я человек амбициозный, я бы ставил задачу выхода в высшую лигу уже в ближайшем сезоне, но, обсудив с экспертами ситуацию, мы ставим горизонт в один-два года. То есть или в ближайшем сезоне или через один. Для этого необходимо очень многое сделать. Мы будем в этом направлении работать».

Кто будет решать задачу?

За несколько недель до старта нового сезона в «Нижнем Новгороде» решили расстаться с главным тренером Николаем Писаревым. Его сменил Дмитрий Черышев.

На Черышева вышел Никитин. Сомнений у тренера не было: «Когда Глеб Никитин спросил меня о готовности возглавить ФК «Нижний Новгород», то не раздумывал ни секунды. Нижний Новгород — мой родной дом!».

Почему именно Дмитрий Черышев? Глеб Никитин пояснил: «После ЧМ-2018 фамилия Черышев стала своеобразным брендом в футбольном мире. Игра Дениса — настоящее открытие мундиаля, и мы понимаем сколь огромен родительский вклад в воспитание одной из самых ярких футбольных звёзд страны. Все мы гордились тем, что семья Черышевых напрямую связана с Нижним Новгородом, поэтому такое кадровое решение сегодня является абсолютно логичным. Опыт и энергия Дмитрия Черышева просто необходимы нижегородскому футболу. Огромное значение имеет и его тесная профессиональная связь с регионом: «Химик», «Локомотив», «Волга» — фамилия Черышева знакома каждому поклоннику футбола в регионе не один десяток лет».

Помогать Дмитрию Черышеву будут Олег Максимов и Константин Галкин. Все вместе они работали в нижегородской «Волге» в сезоне-2011/12, когда команда дошла до полуфинала Кубка России. С нападающими будет заниматься легенда местного футбола Антон Хазов.

Как «Нижний Новгород» провел первый домашний матч?

В упорной борьбе «Нижний Новгород» оказался сильнее «Тюмени» – 2:1. Счет в матче открыл защитник Радик Хайруллов, а победный мяч во втором тайме забил новобранец волжской команды Артем Делькин.

С трибун стадиона за игрой наблюдали 18 тысяч болельщиков. Достойно для ФНЛ. И для ситуации, когда билеты платные, не бесплатные, как в первом туре в Саранске. На арене было шумно – зрителями, как в кинотеатре, люди не были. По ходу матча поклонники футбола пускали волну.

Изначально «Нижний Новгород» продавал билеты только на первый ярус трибун. Это 15 тысяч зрителей. За день до матча открылись продажи на второй ярус, так как желающих посетить стадион было значительно больше.

Организация – как на ЧМ-2018?

Увы, праздник закончился. Ведь дьявол, как известно, кроется в деталях. И дело не в количество зрителей. Здесь как раз все достойно.

На трибуне для СМИ не работал интернет. Для 21 века, когда на счету каждая секунда, проблема большая.

Другая сложность – звук на арене. Перекинуться парой слов с сидящим рядом было невозможно, если значительно не повышать голос. На ЧМ-2018 такой проблемы не было. А вот сейчас вновь пришла. Опять – потому что была весной на матчах «Олимпийца», который и переименовали в «Нижний Новгород».

Общая деталь обоих проблем – они технические. На ЧМ-2018 их не было, так как все организовывали люди, занимающиеся данным делом миллион лет. Значит, есть надежда на улучшение ситуации.

Что сказали тренеры?

Наставник «Тюмени» Горан Алексич после матча поделился мнением, что «Нижний Новгород» победил благодаря своему стадиону и болельщикам.

– Считаю, что «Нижний Новгород» победил благодаря болельщикам. Особенно во время стандартов чувствовалась поддержка зрителей. Соперник продавливал нас в штрафной площадке! Мы уступили не в игре, а в борьбе. На стадионе была потрясающая атмосфера. Болельщики реально гнали команду вперед.

В лице болельщиков нижегородцы получили даже не 12, а 13 игрока.

По игре же считаю, что мы заслужили ничью.

Дмитрий Черышев не смог прийти на пресс-конференцию. Вместо него с журналистами общался помощник главного тренера Константин Галкин. И он тоже отметил фактор домашнего стадиона.

– Приятно играть в футбол на отличном стадионе и когда за тебя болеют 15 тысяч болельщиков. Это гонит, дает силы, 12-й игрок всегда плюс. Надеюсь, и дальше нижегородцы будут поддерживать команду подобным образом.

Мы довольны результатом. Не все получалось, но мы смогли заменами переломить игру. Второй тайм нам удался. Победили заслуженно. Поздравляю нашу команду и болельщиков с победой.

В игре Нижнего Новгорода не все было гладко. И Константин Галкин это признал.

– Были шероховатости в игре. Но совершенно недавно поменялся тренерский штаб. Мы пытаемся добиться более агрессивного и атакующего футбола, чем тот, что был раньше. Непросто за короткий срок добиться кардинальных изменений.