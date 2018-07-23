Новичок «Спартака» Александр Ташаев ответил на вопросы журналистов на презентации новой формы красно-белых от Nike на сезон-2018/19.

- Какой была ваша первая футбольная форма?

- «Ювентус», как и у Романа Зобнина. Сзади – Дель Пьеро. Мне ее подарили родители на отдыхе в 9-летнем возрасте.

- А как вам новая экипировка «Спартака»? Какая нравится больше: красная, белая или черная?

- Все нравятся. Самое главное, что они хорошего качества и очень легкие.

- У новичка всегда есть в клубе партнер-проводник, который помогает осваиваться. Кто это у вас?

- Очевидно, что Зобнин (вместе начинали в «Динамо» - прим. ред.), но первый сбор он пропустил. Мы договорились с Ромой встретиться до тренировки, чтобы он показал мне дорогу до базы в Тарасовке, я там еще не был. Завтра для меня там будет ознакомительный день.

- Леонид Федун сказал, что у «Спартака» слишком большая скамейка футболистов и вообще перебор игроков. Вы как считаете?

- Не знаю, считать футболистов задача тренера или президента. Но точно не моя. Моя – тренировать и работать.

- Надеетесь выйти в старте против «Оренбурга»?

- Я готов играть, но решение принимает тренер.

- В отборочном раунде ЛЧ «Спартаку» играть с «Базелем» или ПАОКом.

- Сильные команды, легких соперников нет. Будем ждать это игры с нетерпением. Мне не приходится выбирать, все будет в новинку. Какой соперник выпадет, с таким и сыграем. А вообще хотелось бы на многих европейских стадионах поиграть, а там как сложится. Просто хочется почувствовать вкус европейского турнира.

- В Лиге чемпионов хочется соперников посильнее или послабее?

- А что для вас посильнее? Вопрос странный. На таком уровне слабых оппонентов нет, все квалифицированные.

- Вы довольно универсальный игрок атаки. Есть предпочтение, где играть в «Спартаке»?

- Предпочтение одно: добиться всего, чтобы выходить в стартовом составе все чаще. Для меня сейчас самая главная задача – получать больше игрового времени и показать все, на что способен. По голам и матчам планки нет, такого не загадывал. Пусть будет меньше травм. Лучше, чтобы вообще их не было. И чтобы команда побеждала.

- Вы перешли из «Динамо» в «Спартак». Понимаете, что из «Спартака» в ЦСКА нельзя теперь переходить?

- Понимаю!

- Готовы к «теплому приему» в матче против «Динамо»?

- Ну это футбольная жизнь такая, я должен быть готов к этим вещам. Прекрасно понимаю всю ситуацию, многие болельщики «Динамо» писали много неприятных вещей. Но были и те, кто благодарили. Я старался абстрагироваться от этого и не обращать внимание, сосредоточившись на сборах.

- Обсуждали переход с главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым?

- Это останется между нами. Дмитрию Валерьевичу говорю большое спасибо за все. Думаю, многие знают, что это за тренер и человек. С большим уважением отношусь к нему, при встрече с большим желанием обниму.

- Прошел чемпионат мира, вы были близки к попаданию в заявку. С какими чувствами смотрели турнир?

- Переживал за ребят, самому хотелось попасть на ЧМ, но видимо не в этот раз. А вообще для сборной России получился хороший турнир, могли еще дальше пройти.