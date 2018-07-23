На встрече с болельщиками армейский клуб проводил на футбольную пенсию своих ветеранов – Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича.

«Сага о братьях»

У журналистов есть избитый штамп – «уходит эпоха», но это тот редкий случай, когда без него, наверное, не обойтись. Прошлый сезон стал последним в карьерах сразу троих армейцев, имеющих полное право утверждать, что стояли у истоков современного ЦСКА, - Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

Алексей и Василий начинали играть в футбол в московском «Торпедо-ЗИЛ», а в ЦСКА появились в 2002 году. Спустя два года к ним присоединился Сергей, несмотря на молодость имевший к тому моменту за плечами опыт игры в Лиге чемпионов в составе «Локомотива». С тех пор трио защитников практически не расставалось, закрывая позицию в центре обороне не только в клубе, но и в сборной на протяжении более чем целого десятилетия.

Они первыми привезли в Россию международный трофей – в 2005 году им покорился Кубок УЕФА. Спустя три года выиграли под руководством Гуса Хиддинка бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года. А на внутренней арене они и вовсе стали легендами, 13 раз за 14 последних лет взойдя на пьедестал национального чемпионата. И это еще не считая семи Кубков страны и шести Суперкубков.

В последние три-пять лет журналисты каждое лето «отправляли» великое армейское трио на пенсию, но защитники не сдавались. СМИ подсчитывали суммарный возраст игроков, который в мае 2018 года составлял действительно солидные без малого 111 лет на троих. После очередного провала сборной России на Евро-2016 был объявлен курс на омоложение, и Березуцкие предпочли прервать выступления за национальную команду.

Однако череда травм вынудила Станислава Черчесова обратиться за помощью к опытным ветеранам, но они не нашли в себе сил на домашний чемпионат мира. Согласился вернуться лишь Игнашевич, которому за день до финала ЧМ-2018 стукнуло 39 лет. За что ему честь и хвала – нет никаких сомнений, что без него россиянам не удалось бы так «выстрелить» на первенстве мира. А если бы были и Березуцкие, точно дошли бы до финала, как шутили на трибунах в день прощания.

«Вася, Леша и Сережа»

Березуцкие с Игнашевичем покидают ЦСКА в очень тяжелый для клуба, но удачный для себя момент. С каждым годом соответствовать высокому уровню все сложнее, а проблем со здоровьем все больше. К тому же армейцы не первый год испытывают финансовые и кадровые трудности, и тащить команду на опыте защитникам уже слишком тяжело. Прошлый сезон красно-синим давался непросто, и лишь в последнем туре им удалось вскочить на вторую строчку, дающую право прямого выхода в групповой этап ЛЧ. Еще на один год опытных ветеранов, похоже, просто не хватит. Тем более, помимо них Москву покинула группа качественных легионеров, и команде предстоит масштабная перестройка.

Было понятно, что прощание с легендами станет центральным событием встречи ЦСКА с болельщиками. Все-таки серебряными медалями их не удивить. Так оно и получилось. Клуб очень тепло попрощался с ветеранами (за исключением Алексея Березуцкого, который не смог присутствовать).

Чествуя братьев Березуцких, на табло показали специально подготовленный видеоролик с говорящим названием «Сага о братьях». «Этот момент мы оттягивали, как могли», - вздохнул глава пресс-службы армейцев Сергей Аксенов.

- За эти 16 лет мы с вами многого добились и завоевали множество трофеев и титулов. Это произошло только благодаря вашей поддержке, - за себя и за брата взял слово Василий Березуцкий. – Мы с братом ради вас отдавали все силы на футбольном поле и вне его. Хочу сказать спасибо Евгению Ленноровичу Гинеру, Роману Юрьевичу Бабаеву и всему тренерскому штабу, с которым мы работали. Всем футболистам, с которыми мы играли вместе, но сейчас они не присутствуют здесь. Массажистам, работникам стадиона… Но самое главное – еще раз спасибо вам. Мое сердце навсегда останется с вами. Вы – лучшие болельщики! ЦСКА всегда будет первым!

«Вася, Леша и Сережа», - начали восторженно скандировать фанаты, как бы продолжая трогательную линию прощания и намекая на то, кто должен выступить следующим. Так и получилось – следом показали видеоролик, посвященный выступлениям за армейцев Сергея Игнашевича, после чего он взял микрофон, поблагодарил собравшихся и сообщил сенсационную новость – он не уходит из ЦСКА:

- Всегда думал, что когда этот день наступит, он будет грустным. Но оказалось, что это не совсем так. Может быть, потому что я не совсем прощаюсь (крики с трибун «Оставайся!»). Вы делали наши победы более значимыми и звучными. Многих из них без вашей поддержки могло просто не быть. Молодые, сидящие здесь, пока еще не понимают значимость этой поддержки. Сумасшедшие рывки и подкаты, голы на последних минутах – это не только самопожертвование футболиста, но и ваш вклад.

Хочу поблагодарить Евгения Гинера и Романа Бабаева за поддержку на протяжении всего того пути, что мы вместе прошли. Спасибо всем моим тренерам за терпение и профессионализм, за возможность учиться у них и совершенствоваться.

Поэтому я рад возможности объявить о том, что не покидаю ЦСКА, а буду тренером во второй команде. Ближайшая тренировка – уже послезавтра. Еще раз спасибо за поддержку.

Попрощался со своими звездами и Виктор Гончаренко, отметивший, что больше всего будет не хватать Василия: «Потому что Вася – это еще и правильная атмосфера. Вася с нами больше не тренируется, и команда сразу замолчала».

Лучший игрок сезона – Головин, «Рыцарь атаки» - Чалов

Вообще на встречу с любимцами болельщиков собралась полная центральная трибуна, тысяч 7-8. А желающих было еще больше. И это при том, что мероприятие проводилось в рабочий день. Армейские фанаты даже пытались покуситься на места для прессы, но доблестные охранники журналистов защитили. Впрочем, зарезервированных для СМИ мест было так много, что многие все равно остались остались свободными. Причина проста – в понедельник свои встречи с поклонниками проводили также «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

Первым из подтрибунного помещения вышел Игорь Акинфеев, за ним последовали и партнеры. Зрители встретили их громогласным приветствием и стоячими аплодисментами. Выйдя на поле, игроки расположились на специально заготовленных стульях прямо напротив центральной трибуны. Получилось очень компактно, уютно и даже по-семейному. Чаще других на трибунах назывались фамилии Игоря Акинфеева, Алана Дзагоева, Александра Головина и Марио Фернандеса.

- Как вы помните, прошлый сезон был для нашей команды непростым, но она выступила очень достойно, - начал встречу Аксенов. – И это случилось благодаря вам. Ведь в прошлом сезоне был побит рекорд домашней посещаемости за всю историю клуба. Так что это эти медали – и ваши тоже. Нельзя не сказать и о том, что ЦСКА в шестой раз подряд примет участие в групповом турнире Лиги чемпионов, что тоже рекорд.

Каждая его фраза сопровождалась аплодисментами. Особенно объявление о том, что женская команда ЦСКА завоевала Кубок России.

Затем слово взял президент клуба Евгений Гинер. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и подчеркнул, что ЦСКА – команда для всех любителей футбола, а не его личная. «Мы самые сильные, теперь надо только все это поддерживать, - сказал он в завершение.

Перед началом мероприятия было неясно, кто будет вручать армейцам медали, ведь официальные представители РПЛ должны были присутствовать и на вручении наград «Локомотиву» со «Спартаком». Предполагалось, что глава лиги Сергей Прядкин отправится в Черкизово, а вместо себя пришлет кого-то из подчиненных, но он приехал на «ВЭБ-Арену» лично.

Зато по неизвестным причинам не смог присутствовать один из главных героев встречи – Алексей Березуцкий. Как отметил во время презентации Аксенов, «в роли Алексея Березуцкого его брат Василий». Сам Василий сидел несколько поодаль от партнеров вместе с Игорем Акинфеевым и с мудрым взором и доброй насмешкой следил за происходящим, что-то регулярно комментируя на ухо вратарю.

Пользуясь возможностью, армейцы презентовали своих новичков – Хердура Магнуссона, Яка Бийола и Родриго Бекао. Последний, к слову, сидел рядом с Марио Фернандесом. Видимо, российский сборник помогает земляку адаптироваться в новой для него команде.

Лучший игрок – Чалов, «Рыцарь атаки» – Головин

После презентации новичков приступили к вручению наград, первую из которых под стройное скандирование фанатов «Виктор Михалыч!» получил Виктор Гончаренко. Особенно эмоционально фанаты приветствовали награждение Игоря Акинфеева, Александра Головина и Марио Фернандеса.

Не смогли получить награды те, кто уже покинул клуб – Ахмед Муса, Понтус Вернблум, Георги Миланов и Бибрас Натхо.

Затем наступило время индивидуальных наград. Лучшим футболистом клуба по итогам прошлого сезона по версии болельщиков был признан полузащитник Александр Головин. На больших экранах клуб презентовал видеоролик, посвященный его игре в сезоне-2017/18. Гол в ворота непримиримого соперника «Спартака» и тут был встречен с большим энтузиазмом.

Титул «Рыцаря атаки» получил автор единственного хет-трика в прошлом сезоне Федор Чалов.

Не остались без подарков и болельщики армейцев, пробившие «золотой сезон», то есть посетивших все гостевые матчи команды в сезоне. Их набралось 17 человек. Призы преданным фанатам вручали футболисты во главе с будущим тренером Сергеем Игнашевичем.

А заключительная часть была посвящена вопросам болельщиков, на которые отвечал Евгений Гинер. Поскольку вопросы эти прошли предварительную модерацию, выбраны были не самые острые темы, да и поданы они были в достаточно шутливом тоне. Так, отвечая на вопрос о дополнительных коммерческих прибылях, Гинер поблагодарил за беспокойство финансовой стороной вопроса и выдал сакральное: «Деньги есть!». Правда, отвечая уже на следующий вопрос о приобретении нападающего, заметил, что клуб никогда не стремился тратить деньги ради самих трат – клубу нужны качественные игроки. «Ваши футболисты сидят тут», - заметил он в завершении.