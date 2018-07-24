НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИГИ. КАК В АПЛ

«С новым брендом, с новыми идеями и задачами. Футбол – главное развлечение для наших граждан» – с такими словами началась презентация нового логотипа РПЛ (буква «Ф» из аббревиатуры исчезла за ненадобностью, мы все и так знаем, что речь о футболе) на крыше торгового центра на Цветном бульваре. Теперь лого нашего чемпионата – это медведь. Стильный такой, придуманный в дизайн-студии Артемия Лебедева. Кстати, именно его студия рисовала логотипы и придумывала графическую концепцию системе каналов «Матч», которые являются дистрибутором ТВ-прав на российский футбол.

Ребрендинг лиги – это сразу много очень важных вещей. С этого сезона лига продвигает один бренд во всех направлениях: один шрифт на майках всех клубов, единый дизайн номеров и фамилий, предматчевые мероприятия едином стиле, новая телевизионная графика и единое оформление соцсетей. Запахло АПЛ. В хорошем смысле конечно.

Президент лиги Сергей Прядкин в ходе презентации не раз подчеркивал, как важно стереть разницу в оказанных услугах (ТВ-картинка, услуги на стадионе, программа гостеприимства), чтобы у болельщика не возникло разницы между посещением матча в Москве или Санкт-Петербурге с игрой в Красноярске или Махачкале. В некоторых случая создание единой концепции осложнят несколько старых стадионов, но со временем лига постарается подтянуть их до уровня новых арен.

«МАТЧ» СОЗДАЛ НОВЫЙ КАНАЛ. ИМ РУКОВОДИТ КОМИК

Телеканала «Наш футбол» больше не будет. 28 июля в 6 утра на его частоте заработает канал «МАТЧ! Премьер», который обещает «полностью перевернуть представление зрителя о российском футболе». Руководить каналом будет Гавриил Гордеев, он же Гавр – резидент Comedy Club, бывший генеральный продюсер Comedy Radio и директор телеканала ТНТ4, а ныне медиаменеджер «Газпром-Медиа».

Назначение Гордеева не удивило. Раз теперь футбол планируют продавать как продукт развлекательный, хоть и серьезный, то и назначение на большой пост людей из развлекательного сегмента телевидения выглядит логично. Благо, у холдинга такие имеются в большом количестве.

«МАТЧ! Премьер» действительно будет отличаться от «Нашего футбола». Новый канал покажет все 240 матчей премьер-лиги в прямом эфире, встречи Кубка России, товарищеские игры наших клубов, а также хайлайты пяти главных европейских лиг по итогам туров. Акцент будет сделан не на трансляции, а на передачи вокруг, до и после матчей, которые должны как бы связать всю концепцию воедино. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о получении хайлайтов матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Выступление наших клубов в еврокубках «Матч Премьер» тоже покажет.

Презентация нового канала "Матч Премьер". Он пришёл на смену "Нашему футболу". pic.twitter.com/ag9wNYRwXb — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 24 июля 2018 г.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПОМОГ РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ

Причем в прямом смысле. Сумасшедшие рейтинги во время ЧМ (40,2 млн человек смотрели трансляции только на «Матче» – как утверждает Дмитрий Чернышенко) показали, что с аудиторией нужно и можно работать. Поэтому новой целью РПЛ и «Матча» будет аудитория, с которой ранее не работали: дети (4+), молодежь (12-24), семейные люди (35-45) и болельщики со стажем (50+). При этом менеджеры не обольщаются, футбол в нашей стране интересен только 2/3 населения, но и это солидный показатель. По оценкам специалистовагентства Mediascope, 48% населения России регулярно интересуются футболом, 26% делают это изредка, а еще 32% этот вид спорта не интересен вообще.

По словам Сергея Прядкина, российским футболом всерьез заинтересовались извне. Ранее за рубеж лига продавала телевизионные права только одному вещателю, а сейчас ведет переговоры еще с двумя. Какие это корпорации и что за страны смогут показывать наш футбол, руководители лиги не ответили – сослались на нежелание срывать переговоры и бежать впереди поезда.

«Матч» совместно с лигой планирует оседлать волну интереса к нашему футболу и сотворить невероятное – к 2020 году утроить количество подписчиков платного спортивного телевидения. Глава «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко заявил, что это вполне реально, главное – продать людям качественный продукт. «МАТЧ! Премьер» обойдется абоненту в 219 рублей в месяц. Что важно, никакой рекламы на канале не будет – только рекламные интеграции спонсоров. Правда, как правило именно они – букмекерские конторы, стройматериалы, средства для потенции – раздражают больше всего.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КЛУБЫ НИКТО НЕ ОБИДИТ

Из 240 матчей премьер лиги 60 покажут по общедоступному «Матч ТВ», на главный спортивный канал страны попадут все без исключения клубы. Половину матчей, то есть 30 игр, отдадут первым пяти командам чемпионата («Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Зенит»), а остальные поделят между всеми остальными в разных пропорциях. Пропорции будут зависеть от степени важности матча, а также дополнительных факторов – например, открытие стадиона в Красноярске или региональное дерби («Ахмат» – «Анжи»).

В эфирах передач тоже планируют уйти от перекоса в сторону топ-клубов. На словах это конечно хорошо, но пока, сколько бы об этом не заявлялось ранее, от эфирной гегемонии «Спартака» и «Зенита» избавиться не удалось. Условные «Уфа», «Урал» и «Амкар» (покойся с миром) всегда получали мало эфирного времени. Как будет в этот раз, посмотрим. Но в медийное уравнивание клубов не верится вообще. Максимально к этому подошли только в Англии, но в этом отношении РПЛ до АПЛ как до Луны.

ЛИГА СТАНЕТ МОГУЩЕСТВЕННЕЕ

Еще одно важное изменение, которое вступит в силу с сезона-2019/20. В последнее время чиновники наелись историями «Томи», «Амкара» и «Тосно», теперь лига совместно с РФС будет проводить лицензировать клубов высшего дивизиона. Критерии оценки коммерческой привлекательности и экономической стабильности пока не выявлены, но как сказал Прядкин, их будет всего три-четыре.

Еще одна важная тема – VAR. Но с ней все сложно. ФИФА, несмотря на обещание оставить систему, демонтировала ее со стадионов в первые дни после окончания чемпионата мира. В РПЛ пока не знают, как быть: закупать ее и ставить на стадионы клубов или же обязывать клубы покупать ее. К тому же, обучение судей для работы с VAR только началось, и специалистов в этой области в России на данный момент нет.

Частные клубы – Прядкин говорил о «Спартаке» и «Краснодаре» – уже сообщили, что готовы приобрести VAR за свои деньги. Да что там, «Краснодар» ее уже приобрел. Глава лиги кстати признался, что в этом сезоне в качестве эксперимента будет проведено несколько матчей с системой видео-повторов. И это не может не радовать.