Вторничного мероприятия РФПЛ ждали многие с большим интересом. В принципе, о том, что буква «Ф» из аббревиатуры исчезнет, говорили уже вторую неделю (видно, спустя 16 лет после создания лиги решили, что футбола у нас не так уж и много), про агрессивного и при этом почему-то красно-синего (это «Гинер все купил»?) медведя в логотипе отшутились и отсмеялись все кому не лень. Ближе к делу выяснилось, что и канал «Наш футбол» уступит место каналу «Матч! Премьер»: здесь тоже ушло слово «футбол», да и признаваться, что он «наш», наверное, не так уж ловко.

Но когда лига подписывает новый четырехлетний контракт с «Матч ТВ», интересны не логотипы и буквы, а бизнес-составляющая этого процесса: сколько стоят телеправа. Именно исходя из этого можно сделать вывод, превращается ли наш футбол из социальной функции в полноценный бизнес со всеми вытекающими.

Увы, за полтора часа мероприятия никто о цифрах так и не говорил. Когда я задал вопрос впрямую, сослались на коммерческую тайну. Вы можете привести мне примеры из европейских топ-лиг, когда стоимость телеправ непрозрачна? Даже в предыдущие годы цифры озвучивались. Что стоит за нежеланием их назвать? Неспособность признать открыто, что нет роста? Или неловкость от того, что эту цифру еще не нарисовали и не согласовали в высоких кабинетах? Ведь к реальной рыночной среде это ровным счетом не имеет никакого отношения.

В итоге на ленты информагентств полетели высказывания Сергея Прядкина о том, как Nike изготовил 50 красных мячей для игры зимой (официально контракт назвали «производство контрастных мячей для российских условий») – эта новость куда более яркая и, если хотите, контрастная, чем та, ради которой всех собрали, но назвать параметры так и не решились.

Все испытывали какую-то неловкость. Резидент камеди-клаба рассказывал, что доход будет обеспечиваться не за счет увеличения стоимости подписки, а за счет расширения абонентской базы – и тут же подписка росла со 149 до 219 рублей. Глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко говорил о том, как выгодно транслировать внутренний чемпионат, но все (!) цифры презентации за его спиной были посвящены телевизионным итогам только что закончившегося чемпионата мира.

Так что ответ на вопрос, станет ли наш чемпионат бизнесом, получен. И лишь шампанское в 11 утра сделало настроение немного более благостным.