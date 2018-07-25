Матч в Салонниках начался с минуты молчания в память о жертвах лесных пожаров в Греции — страшная трагедия унесла жизни более 70 человек. Хозяева на старте встречи действовали скованно и моментов не создавали. Зато забить мог «Базель» — Штокер не воспользовался прекрасным шансом вывести свою команду в лидеры.

Выдержав паузу, греки взяли мяч и, как следствие ситуацию, под свой контроль. И начали угрожать воротам «Базеля». Опасные удары Варелы и Каньяса стали квинтэссенцией опасного отрезка в исполнении команды Рэзвана Луческу. Каньяс в итоге забил — на 32-й минуте, снайперским выстрелом с дальней дистанции. Повторить достижение своего партнера могли Лимниос и Вийеринья, но счет до антракта так и не изменился.

Понимая, что одного мяча для победы может не хватить, греки ринулись в атаку с первых минут второго тайма. Киперу гостей Йонасу Омлину пришлось постараться, чтобы среагировать на удары Лимниоса и экс-игрока «Ахмата» и «Зенита» Маурисио.

Ближе к середине тайма игра успокоилась. ПАОК действовал по счету и ждал своего шанса. А за десять минут до конца основного времени активный Лимниос ассистировал на Прийовича, который эффетным крученным ударом сделал преимущество вице-чемпиона Греции обнадеживающим — 2:0. Но спустя пару минут Айети вернул «Базель» в игру — 2:1 — такой счет устроил Рафаэля Вики и его команду. На «Сант-Якоб Парк» у представителя страны шоколада и часов будет отличная возможность отыграться и решить задачу по выходу в следующий раунд.

Хозяева покидали поле растроенными — пропущенный мяч явно не входил в их планы. Но история показывает, что ПАОК знает, как выпутаться из подобной ситуации. В сезоне 2002-03 клуб из Салонников встречался в еврокубках с другим швейцарским клубом, «Грассхопперсом», и тоже дома победил с ненадежным счетом 2:1. В ответном матче Димитрис Маркос спас «двуглавых орлов» в добавленное время — ничья 1:1 позволила им пройти в 1/16 финала кубка УЕФА. Но история знает и другие случаи: так, в далеком 1978 году, в кубке кубков, после домашней победы над женевским «Серветтом» 2:0 в гостях ПАОК свое преимущество разбазарил и крупно уступил (0:4), покинув турнир.

Возвращаясь к дню сегодняшнему и оценивая уровень потенциальных соперников московского «Спартака», можно смело сказать, что красно-белым по силам пройти, как греков, так и швейцарцев. Встреча с той же «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации была бы куда менее приятной.

Лига чемпионов 2018-19. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

ПАОК 2:1 «Базель»

Голы: Каньяс (32) — 1:0; Прийович (80) — 2:0; Айети (82) — 2:1.

Предупреждения: Серей Ди (35), Штокер (69), Фрай (75) — все «Базель».

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Вийеринья, Каньяс, Маурисио, Жаба (Эль-Каддури), Пелкас, Лимниос (Шахов), Прийович.

«Базель»: Омлин, Фрай, Зуфи, Штокер, Риверос, Сухи, Оберлен, (Калулу), Серей Ди, Баланда, Петрета (Кайзер), Айети (Буа).