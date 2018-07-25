Суперкубок – это всегда и везде традиционный старт сезона. Никаких следствий из победы или поражения он не влечет. Это просто выставочный матч. Но не начинать же сезон с уныния типа «Уфа» - «Амкар» или «Тосно» - «Рубин» (не хотим обидеть конкретные клубы, тем более что иных уж нет), вот тут и сгодится то, что в советские времена называлось «Кубок сезона».

Он существует из года в года, но традиции не выработались, привычка не сформировалась. Аккуратности и последовательности, как в Германии, когда каждый раз игра происходит дома у обладателя местного кубка, у нас нет. У нас нет в этом году и обанкротившегося победителя кубка, а регламентная норма, по которой вместо финалиста идет серебряный медалист, стала новостью для очень многих. Учитывая, что одна из главных задач страны теперь – это занять на ближайшие месяцы и годы свежепостроенныемегастадионы, логично предположить, что и финалы кубка, и старты сезона в виде суперкубка будут проходить не в Лужниках и не на домашних стадионах участников, а именно в Нижнем, Саранске, Ростове, Волгограде (если стадион окончательно не уплывет в Волгу), Калининграде, Екатеринбурге (когда он перестанет походить на посудомойку с открытой дверцей) и т.д. Хорошо хоть Нижний оказался выбран в этом списке первым, пока волжскую набережную не смыло окончательно.

Между тем огромное количество нюансов в организации старта сезона удручает. Например, для чего матч организован в пятницу в 21.30? Нижний не так далеко от Москвы. 400 километров болельщики обоих московских клубов с удовольствием преодолели бы на машине, поезде, самолетом - да как угодно! Почему не устроить это в субботу? Ведь первый тур все равно растянут на несколько дней – все равно играть и ЦСКА, и «Локомотиву» в чемпионате в будний день. Так зачем нужна пятница?

Выяснилось, что игру хотел транслировать «Матч-ТВ», потом по каким-то причинам возник «Первый канал». Оценили, что нет «Тосно», а футбольные трансляции по инерции еще могут дать рейтинги – поставили в пятничный прайм-тайм. Этим только и объясняется время начала матча.

Но на игру надо ехать, надо за своих болеть. 40-тысячник, половина стадиона могла бы быть заполнена «болелами» из Москвы. Но есть дополнительные поезда? Есть дополнительные самолеты? Игра на суперкубок как будто свалилась аварийно. Как необходимость латать дыры и заделывать протечки.

Все «Стрижи» и «Сапсаны»заканчивают ходить еще до того, как закончится матч. Уехать после игры никак не получится. Повеселиться после победы, гуляя по городу после полуночи – тоже не особо. Первый поезд – в 3 часа утра. Следующие – уже много позже.

К чемпионату мира мы смогли подойти системно и комплексно, когда все системы и подразделения работали согласованно и слаженно, как часы. Почему с внутренними турнирами такого не получается?