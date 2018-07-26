ЦСКА перед вылетом на матч Суперкубка с «Локомотивом» провел открытую тренировку на стадионе «Октябрь». После нее наставник команды Виктор Гончаренко сообщил журналистам, что в Нижний Новгород полетит также Сергей Игнашевич, который надавно завершил игровую карьеру и стал тренером армейской «молодежки».

АКИНФЕЕВ НЕ ПОПАЛ В ВОРОТА

На поле стадиона «Октябрь» тренировались игроки в… спартаковской форме из пляжного ФК «Спартак». Неужели вице-чемпион страны ЦСКА будет с ними делить поле? Нет, это, оказывается, вторая поляна стадиона. Она – с искусственной травой, а армейцы работали на основном поле и натуральном газоне.

Буквально за считанные минуты до начала занятия ЦСКА объявил о переходе 20-летнего полузащитника Ильзата Ахметова. Его новые одноклубники встретили аплодисментами.

Это был совсем новый ЦСКА. Без Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Ахмеда Мусы, Бибраса Натхо, Понтуса Вернблума… Накануне уехал в «Монако» и совсем молодой Александр Головин, пока не успевший стать легендой клуба.

Журналисты выискивали знакомые лица. Сделать это было нелегко. А вот тренерский штаб узнаваем в полном составе: Виктор Гончаренко, Виктор Онопко, Сергей Овчинников…

Порядки на тренировке ЦСКА – очень щадящие. Фотографы могли выйти к самой кромке поля, персонал спокойно общался с журналистами и рассказывал им об изменениях в составе.

Кроме корреспондентов, на занятие пришли и простые болельщики. Один был в красной застиранной майке и держал в руках самодельный плакат с надписью VITINHO и перечислением клубов который год подающего серьезные надежды бразильца Витиньо.



Фото: «Советский спорт»

Перед началом занятия Алан Дзагоев о чем-то весело рассказывал Георгию Щенникову, Кириллу Набабкину и группе молодых футболистов. Компанию с периодичностью раз в минуту пробирал звонкий смех. Тренер вратарей Овчинников общался с кем-то по телефону, а Игорь Акинфеев стоял с мячом в руках и беседовал с Онопко. Создавалось впечатление, что Акинфеев и тренироваться не собирается, ведь два других голкипера в это время усиленно разминались. Однако самые зоркие журналисты заметили на ногах главного вратаря России бутсы. Значит, к матчу за Суперкубок Акинфеев готовиться будет. В это время Игорь с центра поля сильным хлестким ударом послал мяч в сторону ворот. Чуть-чуть не попал.

БЕЗОШИБОЧНЫЙ ОНОПКО

Рядом высокими дальними передачами «баловались» автор знаменитого второго гола в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 Марио Фернандес и новичок армейцев Родирго Бекао. Техника у воспитанников бразильской школы футбола отменная.

Из других новичков выделялся высоким ростом (190 см) и белой шевелюрой исландец Хердур Магнуссон. На ЧМ-2018 он сыграл целиком все три матча своей сборной, был одним из тех, кто сдержал одного из лучших футболистов планеты аргентинца Лео Месси… Но в плей-офф Исландия не вышла.

Виктор Васин, без которого совсем недавно нельзя было представить оборону ЦСКА и сборной России, восстанавливается после тяжелой травмы и операции. Он, естественно, занимался по индивидуальной программе.

После короткой вступительной речи Гончаренко игроки легкой трусцой отправились на разминку. На «второе» был квадрат: все футболисты расположились на линии центрального круга и в касание гоняли трех водящих-бедолаг. Нужно признать, сменяемость была очень регулярной. Никто дольше минуты внутри круга не задерживался. Дзагоеву в какой-то момент надоело только пасовать и он специально запорол мяч. Впрочем, отнял его Алан тоже быстро.

В квадрат играл и Виктор Онопко. И ни разу не ошибся! Может, тоже готовится к Суперкубку? Опытные защитники сейчас у армейцев наперечет.

Затем команда разбилась на две части и круги-квадраты стали гораздо меньше. В первом, похоже, была основа, которая в пятницу ровно в 21.30 должна выйти на поле стадиона «Нижний Новгород» против «Локомотива» в матче за Суперкубок России. К ней, на радость персональному болельщику, спустя 12 минут после начала тренировки присоединился припозднившийся Витиньо.

Во время игры в квадрат поляну обильно полили – ЦСКА даже на тренировках старается действовать очень быстро, таковы реалии современного футбола. После занятия Гончаренко сообщил, что все сборники в отличных боевых кондициях и готовы сыграть против «Локомотива», а также то, что вместе с командой в Нижний Новгород отправится Игнашевич.

Прямо из раздевалок армейцы отправились в кафе пообедать, а оттуда поехали в аэропорт.