Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко общение с журналистами после открытой тренировки начал с шутки: «Только прошу вас не спрашивать, почему у нас молодая команда – мы берем пример с вас!»

– Насколько команда готова к матчу за Суперкубок с «Локомотивом»?

– Конечно, у нас, практически, новая команда и нужно еще налаживать связи между игроками, сыгранности пока маловато. Физически будем хорошо готовы. В тактике тоже, надеюсь, больших проблем не возникнет.

– Как игроки приняли вашего очередного новичка Ильзата Ахметова?

– Очень тепло. Он многих знает, его тоже. Ждем, что он будет нам приносить пользу. Как и другие новички.

– Есть вероятность, что он в пятницу выйдет на поле?

– Все, кто летит с нами, могут оказаться в составе.

– На какой позиции его видите?

– Нам нужно оценить качество всех игроков, которые у нас есть и потом подобрать оптимальную схему. Может быть два опорных полузащитника, может – три. Или играть в три нападающих или в два? Трансферное окно еще открыто. Как только мы поймем, какой состав у нас есть, будем определяться.

– По линии обороны определились: сыграете в четыре защитника или в пять?

– Посмотрим, какие сочетания лучше.

– После матча с «Енисеем» ваш исландский защитник Хердур Магнуссон сказал, что он – один из самых опытных на поле и ему пришлось постоянно подсказывать…

– Мы рады и ждем, что на первые роли будут выходить те же Кирилл Набабкин, Георгий Щенников. У многих есть лидерские качества, чтобы они повели команду за собой. В таких условиях ждем, что и молодежь найдет внутренние резервы.

– Отсутствие на тренировки Александра Головина означает его переход в другой клуб?

– Смогу прокомментировать, если он произойдет официально.

– А что скажете про возможный трансфер Витиньо?

– То же самое: прокомментирую, если будут подписаны официальные бумаги.

– Видели на стадионе Сергея Игнашевича. Он летит с вами в Нижний Новгород?

– Да, посмотреть, поболеть, передать свой богатый опыт.

– Обсуждали с ним дебют Магнуссона?

– У нас сейчас так много событий происходит. Так глубоко пока не копаем. Надеюсь, со временем обсудим все.

– Как проходит восстановление Виктора Васина?

– У Виктора, Александра Макарова и Константина Кучаева были тяжелые травмы. Но динамика восстановления хорошая. Ближе других к возвращению в общую группу Кучаев.

– В каком состоянии российские сборники Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Алан Дзагоев?

– В отличном, вопросов никаких не возникает.