Защитник Никита Чернов прошлый сезон провел в красноярском «Енисее» и помог команде выйти в премьер-лигу. Но уже этим летом, после завершения карьеры братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем, он может занять место в основе своего родного ЦСКА.

– Готова команда побороться за Суперкубок?

– Мы много тренировались на сворах, проделали большую работу. Думаю, команда готова к сезону.

– Можете представить себя лидером обороны ЦСКА?

– На каждого игрока возложена особая ответственность. Виктор Михайлович (Гончаренко. – Прим. ред.) постоянно говорит, что на поле всегда 11 лидеров. И каждый в трудную минуту должен быть готов взять ответственность на себя. Мне спокойнее играется, когда за спиной – Игорь Акинфеев, а рядом – надежные партнеры, которые много лет провели в ЦСКА.

– В игре с «Енисеем» Магнуссон постоянно подсказывал. На каком языке?

– На английском.

– У вас один партнер – из Исландии, другой – Родриго Бекао – бразилец, как общаетесь?

– Футбольный язык понятный. Сказать, под какую ногу давать или кого закрыть – легко.

– Тяжело психологически, когда завершают карьеру легенды клуба братья Березуцкие и Сергей Игнашевич?

– Все понимали, что это рано или поздно должно было случиться. Все когда-то заканчивают. Сейчас наше время пришло. Мы тоже хотим приносить ЦСКА только победы.

– Восприняли это с грустью или мыслями «Наконец-то у меня появился шанс»?

– Так точно не думал. Но если шанс предоставился, его нужно пытаться использовать.

– Братья Березуцкие что-то сказали напутственное перед уходом?

– Мы узнали об этом на сборах, а увидели – на встрече с болельщиками. Да и то не всех, а только Василия. Он, кстати, сказал, что, может быть, вернется. Мол, отдохнет недельку и вновь захочет играть.