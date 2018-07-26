«РОССИЯ – АХУ…»

Вернувшись из аренды (был в «Локомотиве») в «Краснодар», Ари немного загрустил. Но серость будней скрасило долгожданное получение российского паспорта.

Бразилец показал корочку на видео в Instagram. Он даже включил на фоне трек “Офигенно”, чтобы полностью погрузить себя, оператора и подписчиков в экстаз от радостной новости.

Сначала Ари показал в камеру бразильский паспорт со словами “Бразилия – очень хорошо”, а потом – российский, и на радостях не смог удержаться, выругавшись матом: “Россия – аху.. (“офигенно” – в более мягкой форме)”.

НЕ ПРОШЛО И ПЯТИ ЛЕТ

Футболист долго ждал получения российского гражданства. Вопросом натурализации он занимался около пяти последних лет. Ари не раз подчеркивал, что в России ему нравится. В фервале 2015 года Ари женился на русской девушке Наталье Грызловой, некогда работавшей моделью. В январе того же года у пары родилась дочь.