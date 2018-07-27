Сегодняшний матч за Суперкубок «Локомотив» - ЦСКА (Нижний Новгород, 21.30 по московскому времени) - в определенном смысле новое знакомство. И с железнодорожниками, начинающими сезон в непривычном статусе чемпионов страны. И с армейцами, изменившимися практически до неузнаваемости.

ПОЯВИТСЯ ЛИ ГОЛОВИН?

Головин вроде бы прошел медосмотр в «Монако». Но формально это не мешает ему – пока не подписан контракт – вернуться на родину и даже сыграть за ЦСКА. Другое дело, смысла в этом - никакого. После чемпионата мира Головин отдыхал в Сибири и пока еще не набрал нужную форму. Учитывая, что игре полузащитник всегда отдается без остатка, а мышцы еще не налились привычной силой и упругостью, существует серьезная опасность получить травму. Это никому сейчас не нужно – даже безотносительно «Монако». Хотя… Можно ведь слетать в Нижний, чтобы поддержать команду, как это сделал завершивший карьеру Сергей Игнашевич. Почему нет?..

Вероятно, справа у ЦСКА сыграет возвращенный из аренд Ефремов, а в центре либо Дзагоев, либо Гордюшенко. Есть еще вариант с Жамалетдиновым на фланге или с его связкой в атаке с Чаловым. Но все это в любом случае смотрится вызывающе.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ОБОРОНА ЦСКА?

Вопрос не одного матча и даже не лета, а всей второй половины 2018-го. Просто в дальнейшем он постепенно трансформируется в «как будет играть…?», а еще спустя некоторое время, не исключено, в «что делать с…?» Пока Виктор Гончаренко излучает уверенность, хотя прекрасно понимает, как и все вокруг, что потери армейцев в этой линии – сокрушительные, и собранной из лоскутков обороне, в которой, к тому же, нет ни одного центрального защитника высокого класса, потребуется немало времени, чтобы наладить взаимопонимание и соответствовать притязаниям клуба.

Было бы, конечно, удивительно красиво – и запредельно сенсационно, – если бы в стартовом составе вдруг вышли Игнашевич с Березуцкими, тайком готовившиеся к подобному перфомансу, и принесли ЦСКА на прощание еще один трофей. Да только все они уже вне игры. Скорее всего, на поле выйдут Магнуссон, Чернов и Бекао. Пора привыкать к этим буквосочетаниям.

КТО СЫГРАЕТ В АТАКЕ «ЛОКОМОТИВА»?

На сборах впереди постоянно играл перешедший из «Рубина» Жемалетдинов, но в последней игре с турецким «Акхисаром» на острие действовал Эдер. Португалец, как известно, игрок-вспышка, почти бесполезный в рутине матча, но способный воспламениться в его концовке. Можно предположить, что Юрий Семин все-таки поначалу отправит в нападение старательного молодого россиянина – в том числе, наигрывая его на будущее, – а более опытного и титулованного иностранца прибережет напоследок. Есть еще Фарфан, только он лишь недавно вернулся из отпуска и в спаррингах не участвовал.

Мастерство у перуанца, конечно, никуда не делось, но без игровой практики и с коротким подготовительным периодом ему в первые дни-недели сезона будет сложновато. Хотя по-хорошему, именно Фарфан, как лидер чемпионской команды, имеет наибольшие права сыграть за Суперкубок. А Эдер – его заменить.

ЧЬЯ ОПОРНАЯ ЗОНА ОПОРНЕЕ?

У ЦСКА она, как и центр обороны, экспериментальная: здесь, скорее всего, сыграют Хосонов и Бистрович, а на подхвате новичок Бийол. «Локомотив» даже в отсутствие недомогающего И. Денисова чувствует себя в этой зоне уверенно, располагая Тарасовым и уже неплохо освоившимся в основе Бариновым, за спинами которых есть бывалый Коломейцев. Возможно, чтобы хоть как-то уравнять положение, Гончаренко отодвинет сюда Дзагоева – иначе квадрат из центральных защитников и опорников ЦСКА выглядит совсем уж угрожающе… для самого ЦСКА.

Тем не менее, увидеть в пятницу в большом деле армейскую молодежь – особенно неведомого Бийола – и прицениться к ней в ракурсе стартующей уже через полтора месяца Лиги чемпионов крайне интересно. У армейцев нередко случались трансферные проколы и недоработки с молодежью, но в целом уровень подготовки резерва и селекция в клубе на очень высоком уровне. Разглядели ведь они – и развили! – потенциал, скажем, в Мусе. Или вот Марио Фернандеса где-то выкопали – а сейчас мы все на него не нарадуемся. А как засверкал в прошлом сезоне Кучаев?! Может, и Бистрович с Бийолом через некоторое время сорвут нам башни, а за Хосонова года через три предложат больше, чем сейчас за Головина?

ОПРОВЕРГНЕТ ЛИ ЦСКА СТАТИСТИКУ?

За всю 15-летнюю историю Суперкубка всего-то три раза он не доставался чемпиону. Традицию нарушили «Рубин», «Зенит» и, между прочим, ЦСКА. Однако вице-чемпион вместо обладателя Кубка выступал в «суперфинале» трижды – и неизменно терпел поражения, а «Локомотив» в ранге чемпиона России выиграл оба Суперкубка. Кстати, после ухода Игнашевича и Вернблума в рядах армейцев не осталось ни одного футболиста, забивавшего в матчах за этот трофей. У «Локо» такой игрок есть: Ману Фернандеш в прошлом году забил гол престижа «Спартаку».