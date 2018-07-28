НА КОГО СМОТРЕТЬ?

Сначала хотелось выделить для себя пару-тройку футболистов и наблюдать за ними. Но стартовые 10 минут игры в Нижнем разочаровали. «Локомотив», похоже, мысленно еще не собрался вместе, его футболисты будто не сложили в долгий ящик мемуары о чемпионате мира. Никакой внятной игры, ничего интересного у ворот соперника. И это на фоне обескровленного, перестроенного ЦСКА, еще и потерявшего в начале матча Алана Дзагоева.

Да, «Локомотив» еще всеми фибрами, бутсами, гетрами и чем еще угодно под нагрузками и возможно только завершает функциональную подготовку к сезону. К тому же на поле с первых минут вышел состав, пять человек из которого ездили на ЧМ. Это тоже могло стать причиной того, что вместо прошлогоднего футбола мы наблюдали только за мучительными поисками его. Хотя ЦСКА почему-то этим не страдал и выглядел лучше с двумя новичками в основе.

Железнодорожники играли как-то нехотя. У всех свои графики подготовки, а у «Локомотива» еще и химия, которую по щелчку пальцев ну никак не создать. Видимо, прошлогодний стабильный и расчетливый «Локо» мы увидим через несколько туров. И это абсолютно нормально.

ХИМИИ НЕТ, А ФАРТ ЕСТЬ

А пока в глаза бросились только новый игровой номер Антона Миранчука (он сменил 60-й на 11-й) и больший процент владения мячом, нежели у ЦСКА. Эдер выглядел инородным телом, Гилерме чудил, Алексей Миранчук испарился, словно встреча проходила в Самаре, а в соперниках – Уругвай. В матче с ЦСКА у «Локомотива» не было главного – контроля над происходящим. Ведь во многом именно за счет контроля – не мяча, а игры и всего в ней происходящего – красно-зеленые взяли чемпионство в прошлом сезоне.

«Локомотив» расстроил. И дело не в голах, забитых или пропущенных, а в общем зрительском ощущении и привлекательности. Матч за Суперкубок России, как это часто бывает, больше напомнил товарищеский матч, выкладываться в котором железнодорожники смысла особого не видели, но провести встречу все-таки должны были для благих целей. Так сказать, во имя будущего.

Непонятно, как ЦСКА такого соперника по счету не размазал. Хотя догадки есть. Может химию «Локо» еще и не обрел, но чемпионский фарт, в том числе при игре в обороне, явно не растерял.