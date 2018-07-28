Главные тренеры ЦСКА и «Локомотива» дали комментарий игре за Суперкубок России. В ней армейцы оказались сильнее – 1:0.

Виктор Гончаренко: Мы не могли сыграть плохо

- Матч получился, - наставнику ЦСКА, выигравшему первый трофей в карьере за пять лет и первый вообще в России, игра понравилась. - Любой спортсмен стремится к победе. Пусть это и не совсем официальный трофей, но титул. Молодые ребята получат порцию уверенности. Они почувствовали, что такое большой матч. Для нас это важно.

Мы не могли играть плохо при такой поддержке – на стадионе нас поддерживало большое количество болельщиков. Матч мог закончиться с любым счетом, но мы должны были сыграть достойно. Нам удалось.

Сейчас нам нужно восстановиться и продолжить подготовку к сезону. Меньше всего нам нужны дифирамбы.

- Почему считаете этот титул не совсем полноценным?

- Если говорить объективно, то по ранжиру он третий в стране.

- В межсезонье пробовали варианты с двумя и тремя защитниками. Почему остановились на трех?

- Выбрали такой вариант исходя из того списка игроков, которые у нас были готовы к матчу.

- Что с травмированными игрокам?

- Пока рано говорить. У Алана Дзагоева икроножная мышца. Георгий Щенников много пропустил, поэтому его готовность была чуть хуже, чем у остальных.

Юрий Семин: На игре было 40 тысяч! И вы спрашиваете, важный ли это матч?

- ЦСКА оказался более удачлив. Матч шел до ошибки. Ее допустили мы. Поэтому проиграли. В матче почти не было моментов. Даже ударов было мало! Это естественно для кубкового матча – никто не хотел рисковать.

У нас были как хорошие отрезки, так и не очень. Но на сегодня наш уровень готовности не стопроцентный.

У нас большая группа игроков поздно приехала в тренировочный лагерь. Соперник же проводил тренировочную работу почти в полном составе.

- Суперкубок России – важный турнир для вас?

- На матч пришло 40 тысяч людей. Как вы думаете, важный это матч или нет? Конечно, важный. Люди пришли, а, значит, у них есть интерес

Юрий Семин также затронул тему календаря. Уже через два дня его «Локо» сыграет с «Уфой» в чемпионате России. Кстати, ЦСКА игру с «Крыльями Советов» проведет через три дня.

- Кто-нибудь может мне объяснить, почему мы играем с «Уфой» уже через два дня? Вот вы, журналисты, можете объяснить, как так составлен календарь?

Объяснение на самом деле одно – в четверг «Уфа» проведет ответный матч в Лиге Европы. Во вторник она играть никак не может. Разве что Суперкубок России можно было провести в другой день. Правда, в Европе играют и через два дня.