Не ожидал, что ЦСКА будет лучше «Локомотива». Хотя было понятно, что молодежь армейцев, их новички будут хорошо настроены на этот матч. Но «Локомотив» был просто плох. Хотя казалось, что братья Миранчуки, особенно Алексей, который был в сборной до самого конца, он так и не смог сыграть на ЧМ, выплеснет всю накопившуюся энергию, будет доказывать, как и Антон, который тоже тренировался в сборной до чемпионата мира. Но доказал все Фернандес – он был лучшим игроком матча.

«Локо» играл медленно, а лидеры – Фернандеш, Денисов, Игнатьев были не похожи на себя образца прошедшего сезона. Так иногда бывает, когда команда становится чемпионом.

Первый тайм вообще получился плохим, невзрачным. Особенно после чемпионата мира впечатления не самые лучшие. И если армейцы еще как-то проявляли активность, били по воротам, то игроки «Локомотива» пешком ходили по полю.

Во втором тайме команды немного встряхнулись, но футболисты пока еще не до конца готовы к сезону. Об этом говорит тот факт, что у половины сводило ноги.

Если говорить о результате, то результат по игре. И ЦСКА гол забил совершенно правильно – не было там вне игры. Когда Фернандес отдавал пас назад, там задержался Тарасов, который только вышел на поле. В этом моменте он должен был быстро выскочить. Судьи совершенно правильно разобрались в эпизоде.

Молодость и старание обыграли чемпионов и причем совершенно по делу. У ЦСКА ушли сразу три основных опытных защитника. Казалось бы, как и кем их заменить? Но Чернов. Магнуссон и Бекао сыграли очень хорошо. Они практически не совершили ни одной ошибки за 120 минут. Эта тройка выглядела очень достойно.

И отдельно хотел бы отметить Акинфеева. У него почти не было работы, но отметить его хотел бы в другом плане. После во общем-то удачного чемпионата мира, он выглядит спокойным и даже улыбчивым, чего за ним вроде бы не водилось. Когда в дополнительное время команды менялись воротами, Акинфеев, обычно очень строгий, улыбался и даже пошутил о чем-то с Гилерме.

Если подвести итог: обновленный ЦСКА оказался сильнее чемпиона.