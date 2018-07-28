- Да, я увидела на матче суперкубка коренной перелом. Мы все стали свидетелями того, что у нас пришел полный стадион. После чемпионата мира за неполные две недели у нас прошло уже пять игр, и суммарно на стадионах у нас было 139 тысяч зрителей. Изменилась сама аудитория. Сегодня можно видеть уже не только фан-сектора из тех болельщиков, которых мы привыкли видеть – люди приходят целыми семьями, приходят новые болельщики. В стране – снова любовь к футболу, есть большой запрос от детско-юношеских школ. И с 1 сентября будет открыто большее число секций по футболу. И во многих регионах просят увеличить кратно число мест для юных футболистов. И мы, конечно, сделаем все от нас зависящее, чтобы все желающие могли прийти в секции, могли заниматься – и для себя, и для будущих достижений.

- Сегодня в торжественной обстановке, в здании Министерства спорта РФ, вы награждали футболистов нашей сборной. Видно было, что это и для них, и для Вас – очень волнительный момент…

- Ребята получили звания заслуженных мастеров спорта. И это очень важно – ребята своим примером, своей карьерой, своим трудолюбием показывают пример миллионам детей в нашей стране. И когда я сегодня награждала игроков сборной, я вот о чем думала: вокруг меня на стадионах и взрослые, и особенно мальчишки носят футболки с надписями «Месси», «Роналду», а теперь (сужу хотя бы по игре в Нижнем Новгороде) – все в футболках нашей сборной и с фамилиями «Черышев», «Головин», «Акинфеев», все знают фамилию Черчесова. И все мальчишки мечтают быть на них похожими. И это так здорово, что вся линейка этих маек поменялась! Мы гордимся и нашей командой, и в целом нашим спортом, и желаем огромного успеха в дальнейшем!