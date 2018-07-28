Армейцы обыграли чемпиона и выиграли суперкубок, но даже этой команды в сезоне мы не увидим.

На «Локомотив» в матче за Суперкубок смотреть было неинтересно. Дело даже не в пресном футболе, который показала чемпионская команда Юрия Семина, а в том, что это – тот же самый «Локомотив», который играл в прошлом сезоне. Совсем другое дело – ЦСКА, обновившийся более чем на половину.

Перестройка

По сравнению с прошлым сезоном, когда клуб занял второе место в премьер-лиге, команду покинули сразу восемь человек, постоянно игравших в основе: братья Березуцкие и Сергей Игнашевич завершили карьеры, Георгий Миланов с Понтусом Вернблумом и Бибрасом Натхо покинули клуб по окончании контракта, Ахмед Муса вернулся в «Лестер» по окончании аренды, а Александр Головин отправился покорять «Монако» в обмен на 30 млн евро. Из старых проверенных бойцов остались лишь Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Марио Фернандес и Кирилл Набабкин – вратарь, полузащитник и три крайних защитника, два из которых дублируют друг друга. Витиньо уже вынесен за скобки.

Матча за Суперкубок все ждали больше не как битву за трофей, а как демонстрацию того, что же успел (или не успел) в межсезонье придумать Виктор Гончаренко, перед которым стояла интересная, но практически невыполнимая миссия – создать команду для Лиги чемпионов почти с нуля.

Армейская рулетка

Вот состав ЦСКА на игру с «Локо»: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, арендованный Родриго Бекао, купленный Хердур Магнуссон, вернувшийся из аренды Никита Чернов, Марио Фернандес, молодой Кристиян Бистрович, вернувшийся из аренды Дмитрий Ефремов, Алан Дзагоев, Витиньо и Федор Чалов.

Состав ЦСКА – армейская рулетка. Никогда не знаешь, кто сыграет на нескольких позициях. Вместо Набабкина вполне мог появиться Георгий Щенников, вместо Бистровича или Ефремова мог выйти новичок Яка Бийол, Чалов мог уступить место Оланаре или Гордюшенко, а под нападающими мог оказаться недавний свободный агент Ильзат Ахметов. Тут уж не угадаешь…

С тактикой, правда, сюрпризов не было – тренер выбрал привычный вариант с тремя центральными защитниками (Чернов в центре, Магнуссон левее, Бекао правее). Фернандес с Набабкиным заняли свои фланги, Бистрович с Ефремовым расположились в опорной зоне, куда периодически должен был спускаться и Алан Дзагоев, Витиньо больше играл вперед, а Чалов был единственным чистым нападающим.

Окончательно карты спутал алан Дзагоев на пару с Виктором Гончаренко. Первый, вокруг которого предполагалось строительство новой полузащиты армейского клуба, уже на 13-й минуте матча с «Локо» получил травму и покинул поле, прямо как в игре сборной России с Саудовской Аравией. Второй вместо центрального полузащитника выпустил на поле… правого защитника Георгия Щенникова, на позиции которого уже играл Набабкин. Более универсальному Кириллу пришлось переходить в опорную зону, откуда чуть выше, ближе к атаке, поднялся Ефремов.

Без шансов для чемпиона

Даже в таком фантасмагоричном по сравнению с прошлым сезоном сочетании строящийся ЦСКА выглядел лучше чемпионского «Локомотива». Армейцы сознательно отдали сопернику мяч, понимая, что играть первым номером у команды, слепленной из каштанов и пластилина, вряд ли получится. Но красно-зеленым они позволяли только катать мяч поперек поля – впереди у «Локо» все было перекрыто, а братья Миранчуки – выключены из игры. ЦСКА заметно чаще бил по воротам, подавал угловых и вообще выглядел намного интереснее соперника.

Скроенныйнаспех центр защиты не дал сопернику ни одного шанса – оставалось искать возможности во фланговых атаках и редких стандартах. Учитывая, что на флангах у ЦСКА действовали Щенников с Фернандесом, у «Локомотива» оставались только стандарты и случайные забросы в штрафную.

Впереди, правда, ЦСКА выглядел не намного острее соперника. Какая-то опасность возникала только, благодаря индивидуальным действиям двух бразильцев – Марио Фернандеса справа и Витиньо, больше смещавшегося на левый фланг. Чалов с Ефремовым выглядели инертно, Бистрович больше заботился об обороне, а номинальный защитник Набабкин вообще не таил в себе опасности для чужих ворот.

По ходу разберемся

Что будет с ЦСКА в чемпионате сложно представить, ведь по окончании матча стало известно, что еще и Витиньо покидает команду – за 10 млн евро переезжает в Бразилию, в самый популярный клуб страны «Фламенго». Так что, даже того ЦСКА, который играл с «Локомотивом», мы в чемпионате России уже не увидим.

Единственный гол, который был забит лишь в дополнительное время, в ворота Гилерме затолкали. Вышедший на замену ХетагХосонов слегка коряво и совсем несильно пробил в дальний угол, Витиньо попытался переправить мяч пяткой в ворота, но не попал по нему. Так, под громкие крики требовавших засчитать положение вне игры футболистов в красно-зеленых футболках, мяч допрыгал до дальнего угла ворот, решив исход встречи.

У Виктора Гончаренко теперь есть порядка 40 млн евро и целый август, чтобы к сентябрю выстроить новую команду. К тому времени, правда, клубы уже проведут пять туров чемпионата. А ведь впереди еще и Лига чемпионов…