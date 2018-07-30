«Советский спорт» рассказывает о матче «Уфы» против «Локомотива», в котором результат не отражает того, что происходило на поле.

ПРОБЛЕМЫ В ЦЕНТРЕ

Уже и не вспомнишь, когда в последний раз на старте российского футбольного сезона календарь устраивал всех. Из года в год его составителей ругают все без разбора. На этот раз им досталось от главного тренера действующих чемпионов страны – Юрия Семина.

– Вот скажите, по какому принципу составлялось расписание матчей сезона? 27 июля мы бьемся с армейцами за Суперкубок, через два дня на третий – «Уфа», во втором туре – «Спартак». И все это за девять дней на старте сезона.

В чем тут острая необходимость? Почему нельзя было провести Суперкубок 26 числа? По какому принципу производился посев в календаре? Пусть кто-нибудь вразумительно это объяснит, потому что понимания нет, – рвал и метал тренер «Локомотива».

Ситуацию для красно-зеленых усугубили 120 минут на страшной духоте в Нижнем Новгороде и глупое поражение от ЦСКА. Начинать сезон с проигрыша в матче за кубок – это всегда удар, а тут еще и обстоятельства крайне тяжелые.

Против армейцев до конца не дотянули некоторые лидеры «Локомотива»: Игорь Денисов и Ведран Чорлука пока не готовы переносить такие нагрузки. А уже через два дня им пришлось выйти на искусственный газон в Уфе, где матчи всегда получаются вязкими, с большим количеством борьбы.

Потеря очков на старте явно не входила в планы Семина, особенно если учесть, что осенью железнодорожники начнут свои выступления в Лиге чемпионов и на этом отрезке избежать ничьих и поражений в родном чемпионате будет практически нереально. Поэтому все лидеры «Локомотива» на матч против «Уфы» вышли с первых минут.

Здесь и Чорлука, и Денисов, и Мануэл Фернандеш, и, Алексей Миранчук, и Мацей Рыбус, отпахавший в матче на Суперкубок от свистка до свистка. Единственное изменение в составе красно-зеленых – Джефферсон Фарфан, появившийся вместо Антона Миранчука. Вместе с этим поменялась и схема – Семин отказался от привычных 4-4-2, которые команда использует при контратакующей модели, и перешел на 4-2-3-1, сделав акцент на контроль мяча, понимая, что «Уфа» все равно его отдаст и сядет низко к своим воротам.

Вот только еще по матчу против ЦСКА бросались в глаза большие проблемы «Локо» с центром поля. Денисов выглядел тяжелым и не всегда успевал за своим игроком, а Дмитрий Баринов не проявил себя должным образом ни в подстраховке, ни в продвижении мяча. Поэтому практически все подборы после стандартов и навесов забирали армейцы. Из-за этого железнодорожники лишились своего главного оружия – быстрых контратак с использованием свободного пространства.

БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНАЯ «УФА»

В матче против «Уфы» читался тот же сценарий. Команда Сергея Томарова со старта заставила красно-зеленых атаковать позиционно, а после потерь соперника быстро доставляла мяч на Игбуна, пытаясь использовать его скоростные качества.

Последние несколько сезонов все игры этих соперников похожи друг на друга. «Локомотив» на протяжении большей части встречи пытается вскрыть оборону уфимцев, а потом получает голы после контратак, стандартов или дальних ударов. А если все-таки удается победить, то, опять же, москвичей выручают те же штрафные, угловые и неожиданные выстрелы из-за пределов штрафной.

Нынешняя игра глобально не отличалась от генерального тренда. Разница крылась в деталях. Так, например, «Уфа» в своих контратаках пыталась вскрыть фланг Владислава Игнатьева. Боян Йокич поднимался очень высоко и разыгрывал стенки с Игбуном, пытаясь вывести партнера в штрафную площадь проникающей передачей. При Сергее Семаке уфимцы действовали более просто. Мяч продвигался вперед через латералей за счет длинных передач, а после потерь включался жесткий прессинг.

В матче против «Локомотива» «Уфа» Томарова практически не использовала этот элемент, сосредоточившись на контроле зон на своей половине поля, зато с мячом выглядела куда интереснее.

Особенно хорошо это проявилось во втором тайме, когда железнодорожники пошли вперед активнее и начали оставлять чуть больше пространства сзади. «Уфа» создала несколько хороших моментов. Гилерме пришлось включать реакцию мангуста, когда Игбун пробил головой практически в упор.

Но в стартовом отрезке встречи моменты создавал «Локомотив». Здесь и отмененный из-за офсайда гол Эдера, и опасный удар Фарфана после подбора. Стоит отметить, что команда Семина старалась действовать разнообразно, и, если быстрый розыгрыш мяча и проникающие передачи не проходили, в дело шли быстрые смены флангов через переводы, а потом кроссы. Но успеха это не приносило.

Во втором тайме «Локомотив» начал действовать более вертикально. Баринов стал гораздо меньше времени уделять оборонительным функциям и более агрессивно продвигал мяч в направлении Алексея Миранчука, отрезая по 2-3 игрока «Уфы». Но хозяева быстро восстанавливали позиции, а розыгрышам «Локомотива» не хватало скорости.

НОВИЧКИ ПОМОГУТ «ЛОКОМОТИВУ»

Сложно с уверенностью говорить, что новичок железнодорожников Гжегож Крыховяк мог бы радикально изменить ситуацию, но мощи и стабильности в центре поля точно бы добавил. Баринов дает большой объем, но допускает слишком много брака, в том числе, в ключевых эпизодах, когда от качества его передачи зависит атака команды.

Крыховяк на порядок лучше читает игру, агрессивнее в прессинге и лучше действует на перехватах. Когда поляк выступал за «Севилью», по этому показателю он входил в число лучших игроков Ла Лиги (3,7 перехвата за матч). Это очень важно в тех ситуациях, когда команде нужно вернуть владение.

А в матче с «Уфой» у «Локомотива» были с этим проблемы. Встречая атаки соперника, Баринов зачастую выбрасывался и застревал в полупозиции. Но это скорее из-за нехватки опыта и слишком горячей головы. В некоторых эпизодах Дмитрию очевидно не хватает хладнокровия. Это решаемая проблема.

Очевидно, что Крыховяк приобретался под Лигу чемпионов, где «Локомотиву» придется большую часть времени обороняться. Очевидно, что Семин не забывает о схеме с тремя центральными защитниками и плотным центром поля. В эту парадигму отлично вписывается чемпион мира Бенедикт Хеведес, трансфер которого должен быть завершен на днях.

Это человек с очень хорошим арсеналом передач, который идеально будет смотреться в роли правого центрального защитника, но при этом может быть полезен и в качестве крайнего, действующего по всей бровке. Очевидно, что Игнатьев не вытащит весь сезон в одиночку. Если слева помимо Рыбуса у «Локо» есть Лысов с Виталием Денисовым, то справа лишь один Борис Ротенберг. На Тимофея Маргасова, судя по всему, Семин не рассчитывает. Настораживает лишь то, что последние сезоны Хеведеса напрочь испорчены травмами.

Ну а матч с «Уфой» едва не закончился для железнодорожников каноничным поражением. На 90-й минуте Фарфан должен был забивать головой после отличного навеса Фернандеша, но отправил мяч мимо створа, а уже через три минуты убежавшего от Соломона Кверквелии Игбуна в штрафной сбил Гилерме. Пенальти глупейший, но почти не вызывал сомнений.

Бить пошел все тот же Игбун, однако вратарь «Локомотива» исправил свою ошибку и спас для команды одно очко. Гилерме открыл левый угол и сделал все, чтобы игрок «Уфы» пробил именно туда. 0:0 – результат, который читался заранее, но вполне мог бы не состояться.

«Уфа» – «Локомотив» – 0:0

Незабитый пенальти: Игбун, 90+4

«Уфа»: Беленов, Недельчару, Сухов, Аликин, Йокич, Тумасян, Салатич, Пауревич, Обляков (Ванек, 86), Фатай (Засеев, 78), Игбун

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Баринов, Фарфан, И. Денисов, Игнатьев, Рыбус, Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер (Ан. Миранчук, 67)

Предупреждения: Недельчару, 54; Игбун, 77; Салатич, 81

Судья: Михаил Вилков