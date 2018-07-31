Александар Митрович – 23 года, центрфорвард

Откуда: «Ньюкасл»

«Ньюкасл» Куда: «Фулхэм»

«Фулхэм» Сумма трансфера: 20,2 млн евро

На чемпионате мира в России шкафообразный нападающий забил один единственный гол, в ворота швейцарцев. Однако в руководстве «Фулхэма» еще до мундиаля решили подписать серба. Во 2-м круге прошлого сезона он выступал в составе «дачников» на правах аренды и 12 мячами помог команде вернуться в АПЛ.

Луис Андерсон – 30 лет, центральный полузащитник

Откуда: свободный агент

свободный агент Куда: «Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» Сумма трансфера: бесплатно

Больше полугода экс-игрок «МЮ» находился без работы. Времена, когда бразилец стоил больше 30 млн евро, давно позади. Сегодня трансферная стоимость Андерсона составляет 1,5 миллиона. Ситуацией воспользовался клуб первого турецкого дивизиона (второго по значимости после суперлиги) – «Адана Демирспор». С ним Луис едва ли когда-нибудь попадет в еврокубки, но это все же лучше, чем в 30 лет заканчивать карьеру.

Андреас Шюррле – 27 лет, левый вингер

Откуда: «Боруссия» Д

«Боруссия» Д Куда: «Фулхэм»

«Фулхэм» Сумма трансфера: аренда на 2 года

Шюррле вернулся в АПЛ. Его роман с «Челси» был недолгим. В «Фулхэме» немцу должно быть проще – команда не борется за чемпионство и не ждет от своего новичка чудес. Для чемпиона мира 2014 года это новый шанс перезапустить карьеру. Главное – обойтись без травм.

Роберт Грин – 38 лет, вратарь

Откуда: «Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» Куда: «Челси»

«Челси» Сумма трансфера: бесплатно

Голкипер, отыгравший более 260 матчей в АПЛ, возвращается в футбол больших достижений. «Челси» нуждался в опытном резервисте, чтобы в форс-мажорной ситуации нашлось кем заменить игроков основы. Если Куртуа все-таки клуб покинет, и лондонцы не найдут ему замены, Грин автоматом превратится из третьего вратаря во второго.

Жоау Моутинью – 31 год, центральный полузащитник

Откуда: «Монако»

«Монако» Куда: «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» Сумма трансфера: 5,6 млн евро

В будущем сезоне Леонардо Жардим планирует строить игру вокруг Юри Тилиманса и Александра Головина – коллег Моутинью по позиции. А с 31-летним португальцем было принято решение расстаться. Для дебютанта АПЛ это отличное приобретение.

Робин Ольсен – 28 лет, вратарь

Откуда: «Копенгаген»

«Копенгаген» Куда: «Рома»

«Рома» Сумма трансфера: 8,5 млн евро

Нет ни одного человека в мире, который бы считал, что Ольсен может стать равноценной заменой Алиссону. Так или иначе, это надежный кипер, заявивший о себе на мундиале в России – вместе со сборной Швеции он дошел до четвертьфинала и провел 3 сухих матча.

Винисиус Жуниор – 18 лет, левый вингер

Откуда: «Фламенго»

«Фламенго» Куда : «Реал»

: «Реал» Сумма трансфера: 45 млн евро

Парню всего 18, и он никогда не играл в Европе, но его трансферная стоимость уже сейчас составлет около 40 миллионов – о дивный новый мир! По информации Sportune, мадридский «Реал» предложил бразильскому тинейджеру внушительную зарплату – 7,5 млн евро в год. В общем, все в стиле Флорентино Переса – пафосно, громко и дорого. Как в случае с переходом Робиньо 13 лет назад.

Дэнни Уорд – 25 лет, вратарь

Откуда: «Ливерпуль»

«Ливерпуль» Куда: «Лестер»

«Лестер» Сумма трансфера: 14 млн евро

«Лестер» нашел конкурента Касперу Шмейхелю. Им оказался Дэнни Уорд, к 25 годам так и не пробившийся в основу «Ливерпуля» и нуждающийся в игровой практике. В позапрошлом сезоне он помог «Хаддерсфилду» выиграть серию пенальти в финале плейй-офф чемпионшипа и выйти в АПЛ.