Защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову – о ЧМ-2018, переезде в Москву, проблемах «Амкара» и многом другом.

«ВЫБИРАЛ МЕЖДУ «ЛОКО» И КЛУБОМ ИЗ ФРАНЦИИ»

- Как появилось предложение от «Локомотива»?

- О интересе «Локо» узнал на следующий день после того, как для Нигерии закончился чемпионат мира. Еще через какое-то время мой агент начал переговоры, и вот я игрок «Локомотива».

- Если не секрет, кто еще проявлял интерес?

- Мне, наверное, написало столько агентов, сколько их в природе не водится. Много писали о чьих-то интересах с каких-то сторон, но ничего конкретного. В итоге я выбирал из двух предложений: от «Локомотива» и одного французского клуба.

- Клуб из какой части турнирной таблицы?

- А я не знаю, даже не видел. Лига 1 еще не началась, поэтому я не в курсе. В прошлом сезоне? Да я так себе интересовался французским футболом в прошлом сезоне. «ПСЖ» на первом месте, «Монако» – на втором. Все, больше ничего интересного там не было. По поводу перехода в «Локомотив» советовался прежде всего с отцом, ну и прислушивался к себе. Конечно обсуждал возможный трансфер с бывшим тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым, он рассказывал, что Юрий Семин про меня спрашивал.

- Как вас приняли в команде? С кем больше всего общаетесь?

- Тепло, все ребята позитивные, я попал в хорошую атмосферу. С некоторыми успел поиграть вместе, практически против всех действовал в составе «Амкара». Давно знаю Александра Коломейцева, с Соломоном Кверквелией пересекались в академии «Зенита». Никиту Медведева помню еще по юношам, сталкивался с ним в одном из турниров.

- Насколько отличается уровень организации процессов в «Локо» и «Амкаре»?

- Здесь уровень посерьезнее. Но оно и понятно, ведь «Локомотив» и «Амкар» изначально клубы разного уровня. Это касается целей на сезон, бюджетов, составов, стадионов, чего угодно. Лично я большую разницу почувствовал в медицинском оборудовании, в «Локо» его больше и оно лучше.

«АМКАР» ДОЛЖЕН МНЕ ТРИ ЗАРПЛАТЫ»

- Александр Салугин рассказывал, что «Амкар» должен ему пять зарплат.

- А мне три зарплаты и премиальные за пять матчей. Это за последние матчи, когда мы побеждали и играли вничью. А что было до этого, никто не считал. Думаю, всем ребятам должны. Такое в «Амкаре» случалось часто, но с долгами потихоньку расплачивались и никто сор из избы не выносил, в прессу ничего не давал. Мы всегда доверяли руководству, но сейчас клуба уже нет, ситуация другая.

- А как это вообще, что в год чемпионата мира исчезают «Амкар» и «Тосно», а «Анжи» может сняться с РПЛ?

- Сложно сказать. Еще «Кубань» закрылась, клубы ФНЛ не могут вылететь, потому что их сменщики из ПФЛ не готовы подниматься выше. Много странностей. Понятно, что все хотят больше частных и самодостаточных клубов, чтобы они не висели на региональных бюджетах. Надо постепенно переводить такие проекты на частное финансирование, но для начала необходимо найти людей, которые будут заинтересованы в инвестициях в наш футбол.

- Насколько сложно менять клуб в 26 лет, учитывая, что он всего второй в профессиональной карьере?

- Конечно за годы в клубе привыкаешь ко всему. К городу, к болельщикам, к сотрудникам клуба, даже к маршруту до базы или стадиона. Но это все эмоции, которые необходимо переступить. Сейчас мне предстоит обжиться в Москве. Этот город после Перми первой время может кому-то показаться сложным, но я вырос в Питере, поэтому никаких проблем с жизнью в мегаполисе у меня не будет.

- Вам тяжело привыкнуть к новым бытовым условиям?

- Я довольно непритязательный. Квартиру в Москве искал по нескольким критериям: а) место, где я могу отдохнуть и расслабиться б) чтобы недалеко до базы в Баковке. Поэтому нашел квартиру на окраине города, чтобы быстро и без пробок ездить на тренировки.

Сейчас живу вместе с девушкой. Не могу сказать, что раньше, когда жил один, было скучно. Есть же друзья и одноклубники, с ними всегда можно зарубиться в приставку. Но с девушкой жить намного веселее и приятнее!

- Какие цели ставите перед собой в «Локомотиве»?

- Для начала доказать, что я в клубе не случайно. Важно стараться изо всех сил, чтобы получить шанс на поле. Приятно, что меня с первых дней в команде все поддерживают, а здоровая конкуренция еще никому не мешала.

«СЕМИН ВИДИТ МЕНЯ В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ»

- На данный момент вы считаетесь легионером?

- Да, у меня теперь двойное российско-нигерийское гражданство. Я считаюсь иностранцем, хотя в то же время являюсь доморощенным игроком. Российский паспорт сейчас мне никак не помогает в этом плане, потому что если ты даже в теории не можешь сыграть за сборную России, значит ты легионер. Это самый главный фактор.

- На какой позиции вас видит тренерский штаб? Вы довольно универсальный игрок обороны.

- Как только я приехал, Юрий Семин сразу спросил, где мне комфортнее действовать. Мне как-то без разницы: слева или справа в центре или справа на фланге, я на всех этих позициях поиграл. Думаю, мой универсализм как раз и подкупил «Локомотив». Пока меня наигрывают в центре защиты, но не исключаю, что со временем что-то может измениться.

- Сыграть в паре с Бенедиктом Хеведесом – круто?

- Я уже тренируюсь с вице-чемпионом мира Ведраном Чорлукой и чемпионом Евро-2016 Эдером. Хеведес и Гжегож Крыховяк сами по себе привлекают много внимания. Потому что это легионеры мирового уровня, которых в последние годы в российском футболе не так много. Думаю, за этими двумя следили все, они играли за большие клубы и постоянно светились в еврокубках. А Хеведес еще и чемпион мира!

- «Локомотив» играет с «Зенитом» 23 сентября. Для вас, как воспитанника питерцев, это будет принципиальная встреча?

- Да нет. Принципиальность лично для меня давно ушла, я как игрок «Амкара» и уступал «Зениту», и побеждал его. Так что никакой принципиальности. Просто сейчас для моего клуба «Зенит» является прямым конкурентом в борьбе за самые высокие места, вот это для меня новое ощущение.

- В субботу у «Локо» матч с другим прямым конкурентом - дерби со «Спартаком». Уже осознали его статус?

- Да, это будет невероятная игра, болельщиков ждет праздник. Ощущения? Волнительные. Мы готовимся к встрече со всей серьезностью и осознаем ответственность предстоящей игры, это же матч двух последних чемпионов России. Понимаю важность этого матча для клуба. Выложимся на сто процентов.

«ФРАНЦИЯ СТАЛА ИНТЕРЕСНЕЕ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА ГОЛОВИНА В «МОНАКО»

- «Локо» будет играть в Лиге чемпионов. С какими клубами вам бы хотелось встретиться на групповой стадии?

- Главное с «Манчестер Юнайтед», остальные не так интересны. Я просто фанат «МЮ». А если об идеальном раскладе, то было бы круто сыграть с «ПСЖ» или «Ювентусом», но они тоже в первой корзине. Тогда с ними в плей-офф. Еще было бы интересно сыграть с «Монако», потому что там теперь Александр Головин. Теперь следить за чемпионатом Франции намного интереснее.

- Вы видели, как работает VAR и что она дает. В РПЛ она нужна?

- По матчу с «Уфой» (0:0) – сто процентов нужна. У нас отобрали чистый гол. Эдер забил чисто, не был в офсайде. Были бы видеоповторы, гол засчитали. Для меня и на чемпионате мира несколько матчей стали показательными. VAR не только помогает разрешить эпизод с голом или карточкой, система позволяет избежать неправильно забитых голов, что тоже очень важно.

- Тем не менее легитимно «Локо» не забивал уже 670 минут. В чем проблема?

- Думаю, все наладится в ближайших турах. Игра в нападении присутствует, моменты есть. Джефферсон Фарфан мог уже в двух встречах забивать. После чемпионата мира важно обрести кондиции и все будет хорошо.

«КВЕРКВЕЛИЯ ПОРАЗИЛ ЧУВСТВОМ ЮМОРА»

- Кто-то чем-то в «Локо» вас уже поразил?

- Работоспособностью удивил Игорь Денисов, работой с мячом – Миранчуки и Фернандеш, а чувством юмора конечно Соломон Кверквелия. Еще, говорят, у Крыховяка здоровья вагон.

- Насколько в команде ощущается тяжелая ноша чемпиона? Чувствуется, что защищать титул сложнее, чем выигрывать после долгого перерыва?

- Я точно чувствую, хотя в команде около месяца. Не могу говорить за всех, но я понимаю, что все в этом сезоне будут настраиваться на «Локомотив» как на чемпионов. Мотивация у соперников возникает сама собой, от этого нам будет сложнее, но интереснее. Сезон долгий дистанция длинная, будем стараться изо всех сил, чтобы болельщики по итогу оказались довольны.

- Критерий успешности в этом сезоне лично для вас это?

- Все в совокупности. Время на поле, голы и передачи. Процент побед со мной в составе, наверное, не так важен, главное, чтобы команда выигрывала. Все остальное не важно.

Как завершится матч «Локомотив» – «Спартак»? Минимальной победой «Локомотива»

Победой «Локомотива» в два мяча

Крупной победой «Локомотива»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Спартака»

Победой «Спартака» в два мяча

Крупной победой «Спартака»

«С РОССИЙСКИМИ ДЕВУШКАМИ ОБЩАТЬСЯ НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ»

- Сборная Нигерии на ЧМ жила Ессентуках. Какие были условия?

- Жили в санатории, все хорошо было. Особенно повезло с погодой. Персонал нас тепло встретил, уровень организации был очень высокий. Поле, на котором тренировались, было хорошего уровня. Вообще скажу, что на чемпионате мира нам создали прекрасные условия, в каждом городе, где мы были.

- Мексиканцы привозили в Россию свое пиво, уругвайцы – мате. Что необычного было у вас?

- Я даже не знаю, ничего неординарного. Помню только на двери каждого номера у нас были постеры с игроками, которые в этих номерах жили. Это, наверное, единственное, что как-то бросалось в глаза. Да я и не слышал, чтобы команда привозила что-то с собой из Нигерии в определенном количестве.

- Говорят, нигерийцам во время ЧМ запрещали общаться с русскими девушками.

- Я только в интернете об этом читал. Да мы особо никуда не собирались ходить, времени свободного почти не было. Все приехали с другими мыслями. К тому же, у многих – жены и дети. А холостые уделяли время исключительно тренировкам и восстановлению. Для общения с внешним миром реально не было времени.

- Кто из команды по-хорошему поразил? С кем сдружились?

- Со всеми успел пообщаться и узнать много нового. Особенно от партнеров, выступающих в лучших европейских чемпионатах. Моим соседом на базе был Кеннет Омеруо (полузащитник «Касымпаши»).

- Общались с Ахмедом Мусой? Он хотел остаться в ЦСКА?

- Само собой общались, играем ведь в одном чемпионате. Но не сказать, что были на контакте постоянно. Знаю только, что он уезжал в «Лестер» в надежде получать игровую практику. Ее в итоге не хватало, и он вернулся в аренду в ЦСКА. Он просто хочет играть, поэтому если «Лестер» и сейчас не даст ему этого, он вновь захочет уйти.

- Вы, наверное, рассказывали партнерам о России практически все. Были их проводником в наш мир?

- Да не особо много что они спрашивали! Ребята консультировались по каким-то бытовым вопросом со мной и Мусой. Нас окружали волонтеры, готовые прийти на помочь в любой момент.

О российских стереотипах не спрашивали. Я в основном помогал с переводом. Парни не всегда понимали, что значит то или иное название продукта в столовой. Помню, как объяснял, есть ли в блюдах мед или другие аллергены. Еще спрашивали о городах, где мы играли, и какие клубы тут играют во время регулярного сезона.

«ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ГРУППЫ НЕ ХВАТИЛО ЧЕТЫРЕХ МИНУТ»

- Что партнерам больше всего понравилось? Девушки, кухня, климат?

- Об этом смогу рассказать только после следующих сборов. Мы же после групповой стадии довольно быстро разъехались. Я просто не успел ничего узнать от ребят. Сами понимаете, в каком настроении мы покидали турнир. Полкоманды улетели сразу же после третьего матча группового этапа. Другая половина укатила на следующий день. Понятно, что чемпионат мира – это праздник футбола, незабываемая атмосфера, но настроение после вылета из турнира было не самое приятное.

- Чего Нигерии не хватило для выхода из группы?

- Четырех минут. Не могу сказать, что в матче с Аргентиной (1:2) не хватило концентрации, терпения или чего-то еще. Только нескольких минут. Мы подустали, а соперник сохранил высокую скорость. Да, не углядели за Маркосом Рохо, а он ворвался и забил. Ну и конечно реализация своих моментов, надо было забивать. Даже VAR не помог нам. Мы могли сразу обеспечить себе комфортное преимущество, но так сложились обстоятельства.

- Сборная Нигерии стала самой молодой командой на ЧМ (24,9 – средний возраст). Какие у команды перспективы?

- Хорошие. Много классных ребят в молодом возрасте уже выступают в топ-лигах, плюс у нас большое количество футболистов, которые тоже могли бы поехать на ЧМ, но на всех не хватило заявки. Посмотрите на наш состав: «Арсенал», «Челси», «Лестер», клубы из Испании, Германии и Турции. Думаю, с годами сборная Нигерии станет только сильнее.

- А за сборной России следили?

- Насколько это получалось. Посмотрел часть матча Саудовской Аравией, пропустил концовку и все самое интересное. То же самое было с Египтом и Уругваем, видел матчи не с начала до конца. Плей-офф видел полностью, там команда порадовала и приятно удивила. Такой игры, как с хорватами, я не ожидал, а встреча с испанцами по событиям не удивила.

- Реален ли после всего произошедшего подъем футбола в России?

- Для детей, которые начали заниматься футболом, безусловно, они захотят стать новыми Черышевыми, Головиными и Дзюбами. Для остального же есть все условия, нужно лишь их грамотно использовать. Важно сохранить интерес людей к футболу, их желание пойти на стадион. Может, пиво на стадионы вернуть. Кубок конфедераций и ЧМ показали, что в нем нет ничего страшного. Также необходимо подтянуть ТВ-картинку, потому что не на всех стадионах она лучшего качества.