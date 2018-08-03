Главные тренеры «Динамо» и «Рубина» Дмитрий Хохлов и Курбан Бердыев – о встрече своих команд (1:1) во втором туре РПЛ.

КУРБАН БЕРДЫЕВ: БЫЛИ БЫ УСИЛЕНИЯ, ПОМЕНЯЛ В КОНЦЕ ПОЛОЗА

– Ничья – закономерный итог. Первые 30 минут активнее действовали динамовцы, а мы проиграли много единоборств. Но есть удовлетворение от второго тайма, когда мы забили гол.

– Игроки сборной России Владимир Гранат и Федор Кудряшов опять в запасе

– Федор приехал из сборной с травмой. В общей группе он занимается около недели. Володино состояние тоже оставляет желать лучшего, в национальной команде он был без игровой практики, так что сейчас только набирает кондиции.

– Сердар Азмун бодро выглядел после игры, хотя получил травму.

– У него гематома серьезная. Дай бог, чтобы был готов к следующему матчу. Пока ничего конкретного сказать не могу.

– Что скажете о новичках Чико Флоресе и Филипе Уремовиче?

– У них идет процесс адаптации в новом клубе. У обоих Оотавляет желать лучшего первый пас, но мы над этим работает. Нужно время.

– Вы поменяли двух защитником местами по сравнению со встречей против «Краснодара» (2:1).

– У «Краснодара» были активные игроки на левом фланге, туда отправил резкого Уремовича, сегодня он действовал в привычной позиции. Тоже самое касается Флореса, который теперь играет на родной правой бровке.

– После «Краснодара» вы сказали, что многие находятся не в лучшей форме. А сейчас?

– Прежде всего я говорил о сборниках и Сезаре Навасе, но сейчас большой опыт позволяет ему играть. Также я говорил о Дмитрии Полозе, он тоже не в том состоянии приехал к нам из «Ростова». Я его возможности знаю, а сейчас он последние 10 минут просто терпел, заменить его некем, у нас только три нападающих. Если бы были усиления, я бы его поменял.

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ: ДВУМЯ ОЧКАМИ НА СТАРТЕ СЕЗОНА НЕ СОВСЕМ ДОВОЛЕН



Дмитрий Хохлов. Фото Никиты Успенского («Советский спорт»)

– Тяжелая игра. Первый тайм мы провели здорово, практически идеально. Во втором тайме стали проседать. Может не хватило силенок, оставленных в Туле.

– Самба Соу пытался отрабатывать вообще везде, но много ошибался.

– Мы просили играть его от штрафной до штрафной, как и Панченко. Перепадов в его игре не заметил, но иногда возникали потери в центре поля, нас успевали накрывать.

– Константин Рауш на месте крайнего форварда – это что-то новенькое?

– Нет. Ему эта позиция знакома по прошлому сезону, так что все нормально. Мы его же не в центр ставили, а все-таки на фланг.

– Два очка на старте чемпионата – удовлетворены?

– Не совсем. Где недобрали? Сложно сказать. Играя вдесятером против «Арсенала» почти весь матч – это с одной стороны неплохой результат, но хотелось бы победы. Тут ведя в счете упустили победу. Это расстраивает.