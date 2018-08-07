В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

На носу один из самых скандальных переходов в истории отечественного футбола – Роман Еременко в ближайшее время должен присоединиться к «Спартаку». Если вкратце: фанаты против, эксперты против, руководство вроде как за, агент игрока и друг Массимо Карреры тоже за. Если подробнее – читайте наш материал.

Еременко играет на той же позиции, что и купленный зимой француз алжирского происхождения Софьян Ханни. Игрок и так не появляется на поле в этом сезоне, а с приходом русскоязычного конкурента рискует и вовсе попасть в глухой запас. Не удивительно, что он внедоволен ситуацией и собирается сменить клуб уже этим летом.

Интересная ситуация с трансферами и в «Локомотиве». В клубе состоялось заседание специального трансферного комитета, на котором было решено сосредоточить внимание на приобретении Федора Смолова из «Краснодара». Напомним, что быки хотят получить за своего футболиста порядка 10 млн евро, а «Локо» хочет купить его за 9 млн евро.

Притаившийся пока «Зенит» готов выйти из сумрака и одним своим трансфером перекрыть все показатели «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива». Сине-бело-голубые уже обсуждают детали личного контракта с уругвайским крайним полузащитником Диего Лаксальтом из «Дженоа», куда уехал Доменико Кришито. Сумма трансфера – порядка 18 млн евро, зарплата – в районе 2,5 млн евро в год.

В ЦСКА также ждут усиления. Клубу бы укреплять среднюю линию, но информация пока появляется исключительно по нападающим. Близок к переходу в ЦСКА 22-летний ганский нападающий из «Цюриха» Рафаэль Двамена. В услугах Двамены были заинтересованы «Брайтон», «Леванте», «Эспаньол» и «Локомотив». В составе «Цюриха» футболист забил 25 голов и сделал 18 голевых передач в 55-и матчах.

В матче второго тура чемпионата России «Уфа» на своем поле разгромила «Анжи» со счетом – 3:0. У победителей встречи дубль за две минуты оформил вышедший на замену Онджей Ванек, чех отличился на 87-й и 89-й минутах. Еще одним голом отметился Игбун, открывший счет в матче на третьей минуте.

Стал известен возможный соперник «Зенита» в случае выхода команды в раунд плей-офф Лиги Европы. Если «Зенит» пройдет минское «Динамо», его следующим соперником станет победитель пары «Хиберниан» (Шотландия) – «Мольде» (Норвегия). Первый матч пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге или Минске, ответный – 30 августа в Эдинбурге или Мельде.

Удивительно, но факт – «Балтика» установила своеобразный рекорд российского футбола. Клуб из Калининграда первым в стране достиг рубежа в 1000 игр, проведенных в первенствах России по футболу, начиная с 1992 года. Первая игра команды была сыграна 24 апреля 1992 года, тогда калининградцы переиграли «Вымпел» (2:0). 100-й матч «Балтики» прошел в 1994 году с «Зарей» (1:4). В своей 500-й игре «Балтика» обыграла «Смоленск» (3:1) в 2005-м.

И – к нефутбольным новостям. В Глазго в эти дни проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Наша синхронистка Светлана Колесниченко выиграла в технической сольной программе. 24-летняя Колесниченко получила за свое выступление от судей 93,4816 балла. Более чем на два балла она опередила Елизавету Яхно из Украины (91,3517). Бронзу завоевала Линда Черрути из Италии (90,2282). Российские синхронистки стали лучшими в технической программе среди групп. Россиянин Климент Колесников стал победителем чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине. Серебро завоевал его соотечественник Евгений Рылов. Тройку лучших замкнул грек Апостолос Христу.