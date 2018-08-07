3. Удар Карреры по зоне Игнатьева

Матч: «Локомотив» – «Спартак» – 0:0

Все опасные моменты в дерби «Спартак» создал, нанося удары по зоне правого защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева. Подвела реализация. То, что зависит от исполнителя, а не от тренера.

«Мы считали, что правый фланг – слабая точка «Локомотива». Поэтому Промес и Глушаков должны были работать в этой зоне», – признался Каррера после игры.

Уже на 5-й минуте красно-белые могли забить гол за счет насыщения зоны правого защитника Квинси Промесом и Денисом Глушаковым. Они остались против одного Игнатьева! Но с ударом Дениса справился Гилерме, совершив первое чудесное спасение в матче.

Чуть позже «Спартак» создал два опасных подхода к воротам «Локо», насыщая зону Игнатьева. Атаки завершились ничем, так как Денис Глушаков не делал точный последний пас.

После перерыва из убойной позиции не забил Луис Адриано. Ему навешивал Дмитрий Комбаров. Подача была беспрепятственной, так как Игнатьев был сосредоточен на Промесе, а правый полузащитник Алексей Миранчук на Денисе Глушакове. Это парой «Локо» уж бел напуган.

В контратаках Промес открывался в зоне Игнатьева, а партнеры максимально быстро доставляли ему мяч. Наиболее часто передачи голландцу делал Глушакова. В одной из таких атак Квинси разобрался с защитником и сделал пас Роман Зобнину, но полузащитник не попал в створ из убойной позиции.

В другом эпизоде Промес не смог обработать мяч после заброса Глушакова. Иначе быть бы выходу один на один.

Удар Глушакова, выстрел Адриано, промах Зобнина – «Спартак» создал три реальных возможности для взятия ворот в атаках с участием Дениса и Промеса! И три перспективных подхода. Очень много для дерби, для игры с участием второй и третье команд прошлого сезона. План Массимо Карреры работал. Но все уперлось в реализацию.

2. Внештатный защитник от Кононова

Матч: «Зенит» – «Арсенал» – 1:0

В первом туре «Зенит» переиграл «Енисей» – 2:0. Два мяча питерцы забили похожим образом – Артем Дзюба опускался в глубину, тогда как его партнеры ныряли ему за спину. Когда забивал Далер Кузяев, игроки «Зенита» остались «3 в 3» против обороняющихся. А это благоволящая голу ситуация, так как подопечные Сергея Семака сильны индивидуально.

Наставник «Арсенала» Олег Кононов уделил данному элементу внимание. За счет чего образовывались пустоты в обороне «Енисея»? Потому что Дзюба выдергивал за собой защитника. У туляков за форвардом тоже шел центральный защитник – Роман Беляев или Гиа Григалава, но в это время на их позицию опускался опорник Кантемир Берхамов! Полузащитник красноярцев так оборонцев не страховал.

Берхамов страховал защитников не только при атаках по центру, но и по флангам. Именно после подачи с бровки он получил повреждение головы. В центре игрок оказался, так как Гиа Григалава ушел срывать чужую атаку на левую бровку. Кантемир продемонстрировал реакцию Джанлуиджи Буффона, заняв его место.

За игру Берхамов совершил 5 выносов мяча из своей штрафной. Больше в матче только у Романа Беляева – 6. Но защитник сыграл 90 минут, тогда как хавбек был заменен на 56-й! Из-за повреждения. Ужа не 31-й минуте он его получил. И Георги Костадинов был готов войти в игру уже в первом тайме. Но Берхамов находился на поле, сколько мог.

Во многом благодаря Берхамову «Зенит» долго не мог открыть счет.

Когда Пеп Гвардиола тренировал «Баварию», очень много работал над ситуациями, как опорник страхует центрального защитника. У Кононова и Берхамова получился идеальный матч против лидера уже на старте сезона.

1. Фланговый акцент Томарова

Матч: «Уфа» – «Анжи» – 3:0

«Уфа» забила три гола в ворота «Анжи». По геометрии атак они – как братья-близнецы!

В начальной стадии наступления во всех случаях атакующий футболист открывался в зоне крайнего центрального защитника. В первом случае им был Иван Обляков, в двух других Сильвестр Игбун. Обляков на фланге обыграл Игоря Удалого, а Игбун дважды открывался за спину Джону Чансельору.

Под игрока, заходящего в штрафную площадь из фланговой зоны, в штрафной площади у «Уфы» во всех голевых атаках открывались три футболиста. Два – напротив ворот, один – вторым темпом. Футболисты правильно заполняют опасные для ворот зоны. Причем на скорости. При первом голе Пауревич и Игбун совершили перекрестные открывания – первый побежал с дальней штанги на ближнюю, а второй ускорился в обратном направлении.

У первой и второй голевых атак есть еще одна общая черта. Забивали футболисты, которые изначально кидали атаки во фланговые зоны – Игбун и Ванек. В третьем случае таким игроком был Пауревич. И он тоже ускорился в штрафную, но атаку завершил товарищ.

Три похожих друг на друга гола по геометрии – лучшее свидетельство того, что команда знает, как забивать. Это история про «Уфу».

Кадры: «Матч Премьер»